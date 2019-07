«Εάν συμβεί στις επόμενες 24 ή 48 ώρες, θα είναι ακόμα καλύτερα». Ο Ζινεντίν Ζιντάν έγινε ακόμα πιο συγκεκριμένος, σκληρός, άμεσος και καυστικός, έπειτα από την αρχική αιτιολόγησή του στο γιατί δεν επέτρεψε καν στον Γκάρεθ Μπέιλ να ντυθεί για το φιλικό με την Μπάγερν («Το καλύτερο θα ήταν να φύγει από αύριο»). Πρόκειται για ασυνήθιστη τοποθέτηση προπονητή, ειδικά όσον αφορά ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν έχει παρουσιάσει αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, δεν έχει απουσιάσει αδικαιολόγητα και που το μεγαλύτερο «λάθος» του είναι το ευπαθές μυϊκό σύστημά του.

Οσο χρόνιο είναι όμως το πρόβλημα τραυματισμών του Ουαλού σούπερ σταρ, άλλο τόσο φαίνεται ότι έχει γίνει κι εκείνο του Ζιντάν μαζί του. Μία από τις σοβαρότερες φήμες για την περσινή αποχώρηση του Γάλλου προπονητή, αμέσως μετά την κατάκτηση του τρίτου διαδοχικού Champions League, ήταν ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ του είχε πει ότι θα πουλούσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και θα κρατούσε τον Μπέιλ. Το πρώτο ο Ζιζού θα μπορούσε να το διαχειριστεί, το δεύτερο το πήρε προσωπικά και εγωιστικά, καθώς ζητούσε την απομάκρυνση του τελευταίου από το καλοκαίρι του 2017.

