Φρανκ Λάμπαρντ: Η πιο ώριμη επιστροφή

Ο Λάμπαρντ, είναι προπονητής μόλις έναν χρόνο. Τον προσέλαβε η Ντέρμπι Κάουντι δείχνοντάς του εμπιστοσύνη κι εκείνος δικαίωσε στον απόλυτο βαθμό τον σύλλογο, με τον οποίο έφτασε ένα βήμα από την άνοδο στην Premier League με την ήττα στον τελικό των playoffs στο «Γουέμπλεϊ». Στην πρώτη του σεζόν ως κόουτς, έδεσε ένα σύνολο παικτών και τους μετέδωσε την νοοτροπία αυτή με την οποία έφτασαν να διεκδικούν μέχρι τέλους ένα εισιτήριο για την Premier League, στο πιο δύσκολο και ανταγωνιστικό – ίσως λίγο περισσότερο και από αυτό της πρώτης κατηγορίας – πρωτάθλημα στην Ευρώπη.

Και τώρα, βρίσκεται στην Τσέλσι. Δεν υπήρξε άλλος τέτοιος υποψήφιος. Το... κοινό μυστικό αποκαλύφθηκε και πήρε επίσημη μορφή το πρωί της 4ης Ιουλίου. Ο Φρανκ Λάμπαρντ επέστρεψε στο «σπίτι» του, στην μοναδική του αγάπη, στο μπλε που τον εκφράζει, στο μέρος που τον εμπνέει.

Και εκεί, θέλει να γράψει νέα ιστορία. Γιατί το βιβλίο με τις ποδοσφαιρικές αναμνήσεις, το έχει σφραγίσει. Δεν μπορεί να του το χαλάσει κανείς...

-Ξέρει. Τα πάντα: Ο Φρανκ Λάμπαρντ γνωρίζει απ' έξω κι ανακατωτά την Τσέλσι. Κι ας έχει αποχωρήσει από εκεί πέντε χρόνια. Γνωρίζει πολύ καλά τον Ρομάν Αμπράμοβιτς, όσα θέλει να βλέπει ο Ρώσος μεγιστάνας, όσα δεν του αρέσουν καθόλου και φυσικά όλους τους λόγους για τους οποίους θα επιλέξει ν' απομακρύνει έναν προπονητή ανεξάρτητα από τους τίτλους που θα έχει μετρήσει στο φινάλε κάθε σεζόν. «Η Τσέλσι γίνεται κομμάτι σου...» έχει δηλώσει στο παρελθόν και κάπως έτσι το αισθάνεται. Το συναίσθημα, βέβαια, δεν αρκούσε ποτέ για τη μακροημέρευση και την επιτυχία, με τον Λάμπαρντ να το γνωρίζει πολύ καλά και να το αφήνει στην άκρη παρά την ευτυχία των στιγμών που βιώνει.

