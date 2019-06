Ο φύλακας άγγελος του ηγέτη της Ρουμανίας, Ράντου!

Ο Ιονούτ Ράντου είναι αρχηγός της Εθνικής Ρουμανίας U21 και μία περίπτωση πολλά υποσχόμενου παίκτη. Αποτελεί έναν μεγάλο ηγέτη της γενιάς του που οδήγησε την ομάδα στο Euro 2019 και επανέφερε σε ένα σπουδαίο επίπεδο το ρουμανικό ποδόσφαιρο. Ο 22χρονος Ρουμάνος πορτιέρο με συμβόλαιο με την Ίντερ είναι μία εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Έχει αναδειχθεί από τις Ακαδημίες των νερατζούρι και θα συνεχίσει να παίζει στην Serie Α. Μετά την αποχώρηση μίας χρυσής γενιάς με Μούτου, Κίβου, Πάνκου και Λομπόντ ο Ράντου φαντάζει ως ο επόμενος μεγάλος ηγέτης.

Ο νεαρός είναι η πιο δυνατή "φωνή" των νέων ταλέντων της Ρουμανίας. Είναι πολύ πιθανό η δύναμή του να αντλείται από το δράμα που βίωσε μερικά χρόνια πριν. Στο Ρουμανία - Αγγλία 4-2, σε αυτή την απίθανη παράσταση, ο Ρουμάνος γκολκίπερ είχε ορισμένες σωτήριες αποκρούσεις. Χωρίς αυτές θα έχαναν το ματς οι Ρουμάνοι. Ο Ράντου όμως δεν αποχωρίζεται την μπλούζα με το πρόσωπο της Έμα, της αδερφής του, που πέθανε 13 χρόνια πριν. Μια σοβαρή ασθένεια στο ανοσοποιητικό σύστημα της νεαρής αθλήτριας τη λύγισε, αλλά η τραγωδία αυτή μόνο δύναμη έδωσε σε όλη την οικογένεια.

«Έχω μία μπλούζα με την Έμμα από τότε που ήμουν στην Ιταλία. Είναι μία αφιέρωση για εκείνη. Της είχα δώσει μία υπόσχεση. Να την πηγαίνω σε όλα τα στάδια. Ήμασταν τρία αδέρφια. Ημουν 9 όταν πέθανε η Έμμα. Αυτή η μπλούζα μου δίνει την αίσθηση πως είναι ακόμα κοντά μου. Τη νιώθω δίπλα μου», τονίζει ο Ράντου.

Η μητέρα του ήταν σίγουρη για την εξαιρετική του πορεία και δεν θα ξεχάσει ποτέ τη σπουδαία επέμβαση του στο πέναλτι του Ιάνις Χάτζι «Ημουν ακριβώς δίπλα στο τέρμα και ο Ιάνις ήταν έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Ο γιος μου γύρισε και μου είπε ‘’Με βλέπει η Εμμα, να δεις που το πιάσω. Τα κατάφερε και μου είπε πως τον βοήθησε από ψηλά’’».

Absolutely breathtaking. Romania's hero keeper Ionut Radu burst into tears and showed a shirt with his late sister's face following the amazing win over England yesterday. "I owe you everything. I love you, Ema". She past away in 2006, when she was just 14. pic.twitter.com/zBZiZtWA1e

— Emanuel Roşu (@Emishor) 22 Ιουνίου 2019