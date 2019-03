Ραχίμ Στέρλινγκ: Bγάζει ταλέντο αλλά κυρίως την προσωπικότητά του

Ο τρόπος με τον οποίο έχει αλλάξει προς το καλύτερο η επίδρασή του στο παιχνίδι, τόσο της Μάντσεστερ Σίτι, όσο και της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, έχει κάνει τον Ραχίμ Στέρλινγκ να παρουσιάζει ένα παντελώς διαφορετικό πρόσωπο.

Είναι ένας άλλος ποδοσφαιριστής. Ένας άλλος άνθρωπος. Καμία σχέση με το παιδί που είχε αρχίσει να κάνει τα πρώτα του βήματα κάτω από τα εκτυφλωτικά φώτα της ποδοσφαιρικής επιφάνειας όταν άρχισε να παίρνει παιχνίδια με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Δεν είναι καν ο περσινός Ραχίμ Στέρλινγκ. Δεν είναι καν εκείνος που ναι μεν συνείσφερε στην πορεία της εθνικής ομάδας της Αγγλίας μέχρι και τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας, όπου κατά κύριο λόγο χανόταν στο γήπεδο και δεν μπορούσε να εμφανιστεί όσο ουσιαστικός θα ήθελε.

Η δουλειά του υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα στους «πολίτες» τον έχει εξελίξει τρομερά, παρουσιάζει μια απίθανη συνέπεια στις καλές εμφανίσεις, τα γκολ και τις ασίστ, πέτυχε χατ-τρικ κόντρα στην Τσεχία και είχε γκολ και ασίστ κόντρα στο Μαυροβούνιο, όπου απέδειξε γι' ακόμα μια φορά πόσο έχει καταφέρει ν' ατσαλώσει την προσωπικότητά του και να λέει τα πράγματα που θέλει δίχως να φοβηθεί ή να ψάξει για λέξεις που δεν θα ... ενοχλήσουν όσους θα τις ακούσουν.

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey — Raheem Sterling (@sterling7) March 25, 2019

Φαίνεται πως το περιστατικό με τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» από οπαδούς της Τσέλσι στην μπροστινή σειρά των κερκίδων, ήταν η στιγμή κατά την οποία αποφάσισε να βάλει τέλος σε ό,σα τον ενοχλούν και ν' αρχίσει να μιλάει ανοιχτά για όλα.

Εκείνο το χαμόγελο προς τον κόσμο των «μπλε» που θεώρησαν σωστό μπροστά στις κάμερες και σε όλο τον κόσμο να του επιτεθούν με τέτοιο τρόπο, ήταν η στιγμή της απόλυτης συνειδητοποίησης και της απόφασης πως τίποτα και κανείς πια δεν θα τον σταματήσει.

Βγήκε στην αντεπίθεση και σχολίασε τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου όταν τον αποθέωσαν μετά την ολική ανατροπή της Μάντσεστερ Σίτι στη Veltins Arena και το 3-2 στο πρώτο ματς των «16» του Champions League. Είχε συνηθίσει τα πάντα να γράφονται διαφορετικά για εκείνον λόγω της αντιμετώπισης που τύγχανε και οφειλόταν στο χρώμα του δέρματός του και για τον λόγο αυτό σχολίασε τότε πως «θα κρατήσω τα πρωτοσέλιδα γιατί μπορεί να μη συμβεί ξανά σύντομα αυτό...».

Wow nice headlines..... gonna make a screenshot of these cause it might not happen soon again https://t.co/ark369UeZ5 — Raheem Sterling (@sterling7) February 20, 2019

Πρόσφερε βοήθεια αλλά και η έμπνευση προς τον μικρό που δεχόταν bullying στο σχολείο του, στέλνοντάς του μήνυμα για να του πει να παραμείνει δυνατός και μάλιστα, τον συνάντησε μετά το παιχνίδι Κυπέλλου με τη Λίνκολν Σίτι για να του πει δυο κουβέντες και να τον κάνει ακόμα πιο δυνατό.

It was probably as heartwarming for me as it was for you to finally meet up, Ethan. Again, always be proud of who you are, and never stay silent. #SpeakUp #youthsarethefuture pic.twitter.com/V8VXxtL8Ge — Raheem Sterling (@sterling7) February 18, 2019

Όλο αυτό τον καιρό βοηθούσε και βρισκόταν κοντά και στον μικρό Νταμάρι Ντόουκινς που έπασχε από λευχαιμία και «έφυγε» πριν από λίγες μέρες... Ο Ραχίμ Στέρλινγκ νοιαζόταν και αναζητούσε και ο ίδιος κατάλληλο μόσχευμα για τον 13χρονο που ήταν οπαδός της Κρίσταλ Πάλας, στεναχωρήθηκε πολύ από τον χαμό του παιδιού και του αφιέρωσε ένα από τα γκολ του απέναντι στην Τσεχία την περασμένη Παρασκευή με το μπλουζάκι που είχε ετοιμάσει με μια κοινή τους φωτογραφία.

Special night in so many ways RIP Damary, gone but u will never be forgotten. pic.twitter.com/AIJ0YVi5SY — Raheem Sterling (@sterling7) March 22, 2019

Μάλιστα, λίγο μετά το παιχνίδι του «Γουέμπλεϊ» για τα προκριματικά του Euro 2020, συνάντησε τα παιδιά του Football Beyond Borders και έστειλε νέο μήνυμα κατά των διακρίσεων και υπέρ της ενότητας, φανερώνοντας την πνευματική δύναμη που απέκτησε έχοντας τις εμπειρίες και αναλύοντας όλες τις καταστάσεις στο μυαλό του, προκειμένου πλέον να μπορεί να μιλάει ανοιχτά, δυνατά και να στέκεται αγέρωχος και πεισμωμένος απέναντι σε κάθε μορφής ρατσισμό.

Έχει κάνει δωρεές για τις οικογένειες των πληγέντων της μεγάλης πυρκαγιάς του Grenfell Tower, έχει πληρώσει για σχολεία στη Τζαμάικα, είναι πρεσβευτής οργανισμού κατά της τριχόπτωσης, έχει προσφέρει φανέλες στον οργανισμό Football Beyond Borders.

Το βράδυ της Δευτέρας, με το γκολ που πέτυχε απέναντι στο Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα, έφτασε στα 8 τέρματα με σύλλογο και εθνική ομάδα για τον Μάρτιο, δίχως να έχει πετύχει ποτέ άλλοτε περισσότερα από 4 γκολ σε έναν ημερολογιακό μήνα. Έχει συμμετοχή σε 10 γκολ με τη Σίτι και την Αγγλία στα τελευταία τέσσερα ματς που έχει ξεκινήσει βασικός (8 δικά του και 2 ασίστ), διανύοντας την καλύτερη περίοδο της καριέρας του και έχει φτάσει αισίως στα 25 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις που έχει συμμετοχή στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Πολύ πιο σημαντικό απ' όλα αυτά, όμως, είναι η τρομερή δουλειά που έχει κάνει με τον εαυτό του. Στα social media χαρακτηρίζεται από Άγγλους δημοσιογράφους ως ο πιο βελτιωμένος εξτρέμ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, όμως, πρόκειται για την πιο βελτιωμένη προσωπικότητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο κι όχι απλά για τον πιο εξελιγμένο παίκτη πάνω στο γρασίδι.

Raheem Sterling reacting to the racist 'fans' of Montenegro in the best possible way #MONENG pic.twitter.com/F1obkcHhbi — Michael (@KenBoon79) March 25, 2019

Ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε το γκολ του στην Ποντγκόριτσα στέλνοντας το μήνυμά του στους ρατσιστές οπαδούς και τα δυνατά του λόγια μετά το ματς όπου ανέφερε: «Το να βάλει ένα πρόστιμο η UEFA δεν έχει να πει κάτι αν δεν υπάρξει μια τιμωρία της έδρας που θα κάνει τους οπαδούς να το σκεφτούν δυο φορές για να ξανακάνουν κάτι ανάλογο και ρατσιστικό», είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της ανάγκης που αισθάνεται πλέον για να εκφράζει όσα σκέφτεσαι. Και όσα σκέφτεται και ο τρόπος που τα εκφράζει είναι κάτι παραπάνω από σωστός.

Ο Καλούμ Χάντσον – Οντόι αποκάλυψε πως τον είχε προετοιμάσει για πιθανή ρατσιστική συμπεριφορά του κόσμου στο Μαυροβούνιο, παίρνοντας τον μικρό κοντά του και μιλώντας του για την έχθρα και την αγένεια των ανθρώπων, ακόμα κι αν το ημερολόγιο που κοιτάζουν γράφει 2019. «Και τι έγινε που έχουμε μαύρο χρώμα δέρματος. Το ξέρουμε αυτό... Είναι κάτι που πρέπει ν' αλλάξει και να γίνει κάτι που θ' αποτελέσει ένα βήμα προς τη διόρθωση της κατάστασης» τόνισε ο Ραχίμ Στέρλινγκ πιο δυνατός από ποτέ σε πνευματικό επίπεδο και συνεχίζει τη δουλειά του, όντας εκ των κορυφαίων της Μάντσεστερ Σίτι και των «τριών λιονταριών».