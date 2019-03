Αν υπήρχαν αμφιβολίες για τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ως προς το αν θα πρέπει να αναλάβει μόνιμα τεχνικός της Γιουνάιτεντ ή όχι, αυτές κάμφθηκαν μετά την επική, ιστορική και μεγάλη ανατροπή - πρόκριση επί της Παρί. Ο Μάρκους Ράσφορντ έκανε το 3-1 στις καθυστερήσεις και η μεγάλη πρόκριση ήταν γεγονός πια! Δεν είναι απλά ένας αγωνιστικός θρίαμβος. Μία υπέρβαση με την Παρί που θυμίζει το ένδοξο παρελθόν της ομάδας. Ο Νορβηγός έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι ξέρει καλά το τι σημαίνει Γιουνάιτεντ. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να... δέσει αρμονικά το παρελθόν με το μέλλον της. Ο Σόλσκιερ μπορεί να δώσει την απαιτούμενη προοπτική, είναι αυτός που δίνει πάθος, συναίσθημα, αποτελέσματα κι ελπίδα στον σύλλογο.

Η σκληρή λογική λέει πως ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο που κάνει εξαιρετική χρονιά και στο Champions League φέτος, δείχνει μία πιο ελπιδοφόρα προοπτική κι ένα διαφορετικό πρότζεκτ για αρκετά χρόνια. Ποιος όμως μπορεί να μεταφέρει κάτι τέτοιο στους οπαδούς και τους παίκτες μετά από αυτή την πρόκριση στο Παρκ Ντε Πρενς; Η λογική επίσης ανέφερε πως ο Σόλσκιερ θα ήταν ο προπονητής που θα περνούσε το μεταβατικό στάδιο και θα τα... χρεωνόταν όλα, όμως να που αποδείχθηκε ότι έκανε έντεκα τρομερές εβδομάδες και έφτιαξε περισσότερο από ποτέ και το όνομά του προπονητικά. Στα δώδεκα ματς του στην Premier League η Γιουνάιτεντ κέρδισε πέντε βαθμούς περισσότερους από την Σίτι, επτά από την Λίβερπουλ και δέκα από την Τότεναμ.

Κέρδισε εκτός την Άρσεναλ και την Τσέλσι στο Κύπελλο, κέρδισε κάθε ματς εντός έδρας, με 23 γκολ υπέρ και 4 κατά και μαζί με τις πιο ανέλπιστες νίκες. Η Γιουνάιτεντ επί των ημερών του πετάει εκτός Ευρώπης την ισχυρή Παρί, ενώ δεν ήταν το φαβορί. Ο Σόλσκιερ έχοντας πιτσιρικάδες όπως οι Τσονγκ και Γκρινγουντ από τον πάγκο έκανε τέτοια ανατροπή. Είναι ασύλληπτη η επιτυχία του πρώην κόουτς της Μόλντε. Άλλωστε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχε δώσει το ΟΚ για τον Σόλσκιερ στην μετά Μουρίνιο εποχή.

