Πίεση και άγχος στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ!

Υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα για τις αντιπαλότητες, το ροτέισον και τις κόκκινες κάρτες, όμως για πρώτη φορά αυτό το διάστημα ο Κλοπ στάθηκε στο σκέλος της ψυχολογίας και της διαχείρισης της πίεσης στη Λίβερπουλ. Η Έβερτον από την πλευρά της ξέρει το πόσο σημαντικό είναι ένα ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, πόσο μάλλον όταν είναι και στην έδρα της. Η Λίβερπουλ έχει κερδίσει στο Γκούντισον Παρκ όσες φορές και η Έβερτον. 41 σε όλες τις διοργανώσεις. Αν νικήσει αύριο θα φτάσει στον αριθμό των 34 κερδισμένων ντέρμπι της Έβερτον στο πρωτάθλημα σε αυτό το γήπεδο.

Στο σύνολο η Λίβερπουλ έχει χάσει μόλις τρία από τα τελευταία 38 ματς της Premier League με την Έβερτον και είναι αήττητη στα τελευταία 16, ένα ρεκόρ που τρέχει από τον Οκτώβριο του 2010. «Πανηγύρισαν εκείνο το τυχερό γκολ, εκείνη την τυχερή στιγμή που είχαν στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, λες και ήταν τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν είδα μεγάλη διαφορά στις δύο ομάδες», τόνισε ο Μάρκο Σίλβα, ο οποίος στάθηκε και στο γεγονός πως η Έβερτον δεν έχει γευτεί εδώ και οκτώ ολόκληρα χρόνια τη χαρά της νίκης κόντρα στη συμπολίτισσα.

«Όταν κοιτάς τους αριθμούς και όλη την ιστορία από το 2010, πάντα φαντάζει ως μία μεγάλη ευκαιρία για μας να αλλάξουμε την ιστορία. Οι αριθμοί είναι εκεί αλλά μπορείς να τους αλλάξεις» είπε. Το βάρος όμως για τον Σίλβα και την Έβερτον για ένα τέτοιο και σημαντικό ντέρμπι απαιτήσεων είναι επίσης πολύ μεγάλο. Η κόντρα των δύο είναι δεδομένη και μεγάλη, αλλά τώρα περισσότερο από ποτέ ο Πορτογάλος τεχνικός των «Ζαχαρωτών» καταλαβαίνει πως η ομάδα του δεν μπορεί να είναι κομπάρσος σε αυτήν την αναμέτρηση. Έχει ανάγκη ένα αποτέλεσμα για να δώσει και στον ίδιο πιο μεγάλη αξιοπιστία, αλλά και να δώσει και άλλον... αέρα σε μία χρονιά που δεν πηγαίνει καλά για τον σύλλογο.

