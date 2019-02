Σάρι και Κέπα ξεγύμνωσαν την αναρχία της Τσέλσι

Οπως συμβαίνει με τον κάθε άνθρωπο, την κάθε οικογένεια, έτσι και με την κάθε ομάδα-σύλλογο, εκείνο που καθορίζει, που διαμορφώνει το status, το ΕΙΝΑΙ, το μεταξύ τους, είναι οι σχέσεις. Και στην Τσέλσι φάνηκε πλέον ξεκάθαρα και φωναχτά όσα έλεγαν ψιθυριστά δημοσιογράφοι, οπαδοί, φίλοι κι εχθροί. Εάν υποθέσουμε πως... έναν προπονητή πρέπει να τον φοβούνται και να τον αγαπούν και εάν δεν γίνεται και τα δύο, τότε καλύτερα μόνο να τον φοβούνται, στα δικά της αποδυτήρια δεν συμβαίνει τίποτα από τα δύο. Αυτό που έκανε ο Κέπα στη φάση της αλλαγής του, η «μισή» αντίδραση του Μαουρίτσο Σάρι και όσα κωμικοτραγικά ακολούθησαν, αποδεικνύουν μονάχα ένα πράγμα, ότι ο Ιταλός το έχει χάσει το παιχνίδι, εντελώς.

«Οταν βλέπεις το ταμπελάκι με το όνομά σου, απλά βγαίνεις. Αν θες χτυπάς τον πάγκο, ουρλιάζεις, θυμώνεις, αλλά το διαχειρίζεσαι αργότερα. Εκείνη τη στιγμή απλά βγαίνεις και δεν μιλάς». Εάν υπάρχει κάποιος που έχει ιδρώσει τη μπλε φανέλα, αυτός είναι ο Τζον Τέρι και ο αιώνιος captain του club, εμφανίστηκε επίσης έξαλλος κυρίως με τον Βάσκο πορτιέρο, αλλά και με τον προπονητή: «Αυτό που έκανε ο Κέπα, δεν έπρεπε να περάσει έτσι. Ούτε εκείνη τη στιγμή, ούτε μετά στ' αποδυτήρια. Εκεί μπαίνεις μέσα σαν προπονητής και δίνεις σε όλους να καταλάβουν ποιος είναι το αφεντικό».

Μία από τις αλήθειες που ισχύουν για όλους τους προπονητές του κόσμου και σε κάθε κατηγορία, από το «Γουέμπλεϊ», έως και τα Ταταύλα, είναι το ότι κανείς παίκτης δεν μπορεί να σε μειώσει χωρίς τη συγκατάθεσή σου. Προφανώς και ο Σάρι δεν είχε συναινέσει άμεσα σε όλο αυτό το ξεκατίνιασμα, αλλά με τον τρόπο του λογικά έδωσε δικαιώματα. Ουσιαστικά, αυτό που επιβεβαιώθηκε στον τελικό του League Cup για την τωρινή Τσέλσι, ήταν πως σε καμία περίπτωση δεν ισχύει στο παραμικρό το κλασικό... Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω. Ο Σάρι έδειξε ότι τουλάχιστον όσον αφορά το Λονδίνο, ουδέποτε κατάφερε να γίνει ο στρατηγός που χρειαζόταν ένα από χρόνια τώρα (θυμηθείτε Μουρίνιο) απείθαρχο ρόστερ.

And the Oscar for the best live original drama goes to...

