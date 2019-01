Από οπαδός στον πάγκο κι από τις εξέδρες στην αποθέωση!

Απίθανο ξεκίνημα για τον Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ, αλλά δεν είναι και ο πιο... εντυπωσιακός προσωρινός τεχνικός στα βορειοδυτικά του Νησιού! Λίγα μίλια πιο πέρα από το Ολντ Τράφορντ, υπάρχει ακόμα ένας... δολοφόνος με αγγελικό πρόσωπο, ο Πέτε Γουάιλντ, ο οποίος χωρίς καμία αμφιβολία αγαπά την ομάδα του περισσότερο από ότι ο Σόλσκιερ τη Μάντσεστερ. Ναι, μιλάμε για τον κόουτς της Ολνταμ, τον άνθρωπο που... σόκαρε τον Κλαούντιο Ρανιέρι και τη Φούλαμ στο Κύπελλο Αγγλίας. Ο Γουάιλντ που παρακολούθησε το πρώτο ματς ως οπαδός στο Boundary Park πριν από 28 χρόνια, σε ηλικία έξι ετών, είναι για περισσότερο από μια εβδομάδα κόουτς της Ολνταμ και κατάφερε να κάνει άνω – κάτω το Craven Cottage. Το ρεκόρ του είναι τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς, αλλά είναι πιο... ευτυχισμένος από τον Σόλκσιερ, που κάνει ανάλογο ξεκίνημα.

«Ένα πράγμα υποσχέθηκα στον εαυτό μου, θα είμαι ο ίδιος. Είμαι ένας ζωντανός, ευφυής, χαμογελαστός χαρακτήρας και θέλω τους παίκτες μου να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Με φουλ ενέργεια, θετική διάθεση και χαμόγελα όλα μπορούν να γίνουν» είπε ο Γουάιλντ λίγο πριν το ματς κυπέλλου στο Λονδίνο και... δικαιώθηκε! Το απίθανο είναι πως παραμονές του ματς με τη Φούλαμ δεν ήξερε ποιους παίκτες μπορεί να χρησιμοποιήσει στο κύπελλο. Το σύστημα που ετοίμαζε; «Θα προσπαθήσουμε να μαντέψουμε τι θα κάνει ο Ρανιέρι. Αν μου λέγατε πριν οκτώ ημέρες πως θα ήμουν απέναντι στον Ιταλό θα έβαζα τα γέλια.

Οταν ο Ερίκ Καντονά έκανε το ντεμπούτο του με τη Λιντς στο Boundary Park το 1992, η αίθουσα Τύπου ήταν γεμάτη με 66 δημοσιογράφους, αλλά παραμονές του ματς κυπέλλου χρειάστηκαν μόλις δυο – τρεις καρέκλες. Η Ολνταμ έχει κατρακυλήσει και ίσως οι δημοσιογράφοι ήθελαν να μάθουν περισσότερο για τις αργοπορίες στους μισθούς, παρά για το παιχνίδι με τη Φούλαμ. Το... τρελό είναι πως ο Γουάιλντ είχε βγάλει εισιτήριο πριν δέκα ημέρες για να πάει ως οπαδός στο Λονδίνο «Είχα βγάλει εισιτήριο για να πάω με φίλους, αλλά τα πράγματα άλλαξαν λίγο...» λέει ο κόουτς. Αυτός ο απίθανος τύπος που δεν είχε πάει ποτέ στο Cottage δεν έπαιξε ποτέ για την Ολνταμ, άλλωστε δεν ήταν αρκετά καλός. Το πάλεψε ως προπονητής, πήρε διαδοχικά διπλώματα, εργάστηκε στο Δήμο, αν και δυσκολευόταν πολύ να τα βγάλει πέρα.

Πριν μια πενταετία είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να μεγαλώνει αρκετά, όταν έγινε υπεύθυνος αθλητικής ανάπτυξης στο Μάντσεστερ. Οι μεγάλες αγάπες όμως δεν κοιτάζουν χρήματα, παραιτήθηκε και προτίμησε τα... ψίχουλα της Ολνταμ για τη θέση προπονητή στις Ακαδημίες. Τον Αύγουστο έγινε υπεύθυνος Ακαδημιών και το 2019 τον... έστειλαν να κοουτσάρει την πρώτη ομάδα.

Ο Φράνκι Μπουν αποχώρησε, αλλά ο Γουάιλντ φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους «Πλέον, είμαστε πιο χαλαροί. Σκεφτήκαμε στην αρχή ''Ω Θεέ μου, τι πρόκειται να συμβεί τώρα; Αλλά παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, ελεύθερο, χωρίς άγχος και καταφέραμε κάτι εντυπωσιακό» είπε ο 32χρονος φορ, Ο' Γκρέιντι. Ο Γουάιλντ δεν θα ξεχάσει ποτέ τον ημιτελικό κυπέλλου το 1994, όταν μαζί με τον πατέρα του ως οπαδοί της Ολνταμ παρακολούθησαν τον ημιτελικό στο Wembley με τη Γιουνάιτεντ. Ο Μαρκ Χιουζ είχε χαλάσει το... πάρτι πρόκρισης με το γκολ του στο 120'! «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση υπερηφάνειας από το να βλέπεις την ομάδα σου στο Wembley.

