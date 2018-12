Το Brexit κάνει άνω - κάτω και την ομάδα του '86!

Η Τερέζα Μέι κατάφερε να... επιβιώσει πολιτικά και στην Κυβέρνηση χάρις στην ψήφο του συντηρητικού κόμματος. Αρκετά μέλη εκείνης της Εθνικής που έφτασαν στα προημιτελικά στο Μεξικό εξέφρασαν τις σκέψεις τους στα social media τους. Φάνηκε πως σαν να χωρίστησαν στα δύο. Σαν να θύμισαν την άμυνα των Άγγλων όταν τους έσπασε στα δύο με τις ντρίμπλες του ο Μαραντόνα. Ο Σίλτον έγραψε ότι εντυπωσιάστηκε με τις συνεντεύξεις της πλευράς των συντηρητικών. Γράφοντας το όνομα "@Jacob_Rees_Mogg (σ.σ. Τζέικομπ Ρις Μογκ, μέλος του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου και του κόμματος των Συντηρητικών)" σημείωσε ότι "πραγματικά ξέρει για το τι μιλάει και τα λέει με ήρεμο και σωστό τρόπο και έχοντας υπολογίσει τα πάντα".

Ο πρώην της Έβερτον, Ριντ, που ο επί σειρά ετών συμπαίκτης του Νέβιλ Σάουθχολ ήταν από τους πολλά υποσχόμενους σοσιαλιστές και το έδειχνε και στα social media, πήρε θέση κατά του Σίλτον. "Θέλω να πω ότι συμφωνώ πως διαφωνώ με τις απόψεις του κίπερ", έγραψε ο Ριντ. Στην συνέχεια του έκανε και επίθεση τονίζοντας ότι δεν ξέρει ν ξεχωρίζει τα βασικά! Έκανε χρήση της έκφρασης "he doesn’t know his arse from his elbow”, που σημαίνει ότι είναι κάποιος ανόητος και μη ικανός να αντιληφθεί τα απλά και βασικά πράγματα. Ο Σίλτον δεν απάντησε και ο Ριντ πόσταρε ξανά.

Αυτήν την φορά για να καυτηριάσει και την στάση του Ρις Μογκ και για ένα σύστημα που ήθελε το BREXIT αλλά μετά άλλαξε γνώμη. Ο Κρις Γουόντλ πήρε επίσης θέση. "Μπράβο Τερέζα Μέι. Τώρα ας μείνουμε χωρίς συμφωνία", έγραψε στο Twitter του Ο Γουντλ κατέβασε το μήνυμα και αφότου είχε δεχθεί 1.000 και πλέον απαντήσεις. Είτε ενοχλήθηκε από αυτό είτε ήθελε να κάνει χιούμορ και δεν του βγήκε. Ο Γκάρι Λίνεκερ στο Twitter ήταν για πολύ καιρό το πρόσωπο που εκ μέρους των Άγγλων παλαιμάχων εξέφραζε πολιτικές απόψεις.

Ο νικητής του Χρυσού Παπουτσιού του 1986 δεν θα μπορούσε να μην πάρει θέση. Έκανε retweet το τιτίβισμα του Γουόντλ προτού διαγραφεί και προσέθεσε το σχόλιο "μείνε στα του ποδοσφαίρου". Είναι κάτι που το έχει κάνει ξανά ο Λίνεκερ βάζοντας και emoji (σ.σ. προσωπάκι) με χαμόγελο ή δάκρυα ανάλογα με την περίσταση. Η Αγγλία είχε χάσει 2-1 από την Αργεντινή στον προημιτελικό του 1986 όπου υπήρξε το γκολ με το περίφημο χέρι του Θεού. Υπήρξε μία ελπίδα ότι τα παιδιά του Μπόμπι Ρόμπσον θα έβρισκαν ένα κοινό σημείο επαφής ενώ ο μπακ Μπούτσερ δεν έχει εκφραστεί ακόμα. Θα γινόταν χειρότερο όμως όταν θα γινόταν από έναν Άγγλο άσο αποθεωτικό σχόλιομ για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μάικλ Βόγκαν, που είχε οδηγήσει στην Αγγλία σε ιστορική νίκη το 2005, έγραψε ένα tweet που μετά έσβησε: "Δώστε μας έναν ηγέτη με το στιλ του Ντόναλντ Τραμπ αντί για τους ηγέτες μας για μία μέρα ή μία εβδομάδα. Απλώς το λέμε".