Άρσεναλ που... σέβεται τον εαυτό της (pics & vids)

Η εικόνα της Άρσεναλ στη «μάχη» του Βόρειου Λονδίνου, ήταν τέτοια που άφησε απόλυτα ικανοποιημένο κάθε οπαδό του κλαμπ. Μαζί με την τεράστια νίκη και τον τρομερό τρόπο με τον οποίο ήρθε με την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και το... πάρτι κόντρα στο σύνολο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, οι «κανονιέρηδες» είχαν ένα πολύ μεγάλο στοιχείο που κάνει πλέον τη διαφορά. Αυτό είναι ο σεβασμός στον εαυτό της.

Ναι, ήταν ντέρμπι. Ναι, υπάρχει παράδοση μεταξύ τους. Ναι, είναι από τα ματς που παραμονές της πρώτης σέντρας και λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα, ο προπονητής και οι «παλιοσειρές» οφείλουν να κάνουν άπαντες να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται και πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι απέναντι στη συμπολίτισσα Τότεναμ. Και αυτό, το είχαν καταλάβει όλοι. Από τον Ουνάι Έμερι στον πάγκο, στο πρώτο του τόσο μεγάλο ντέρμπι της πόλης, μέχρι και τον Κολάσινατς, τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και τον Λούκας Τορέιρα.

​

Δεν είναι τυχαίες οι αντιδράσεις των παικτών στις εξελίξεις που είχε να παρουσιάσει το μεγάλο παιχνίδι, το μεσημέρι της Κυριακής. Τόσο στο πέναλτι που κέρδισαν στο ανόητο χέρι του Βερτόνχεν και το ξέσπασμα χαράς και έντασης που έβλεπες στα πρόσωπά τους πριν εκτελέσει ο Ομπαμεγιάνγκ ψύχραιμα από την άσπρη βούλα.

Δεν είναι τυχαίο που έγινε... της κακομοίρας μετά τον πανηγυρισμό του Έρικ Ντάιερ στο γκολ της ισοφάρισης, όταν ο Άγγλος χαφ της Τότεναμ έδειξε στους οπαδούς της Άρσεναλ να σωπάσουν. Ο Λιχστάινερ το είδε τη στιγμή που έκανε ζέσταμα κοντά στο κόρνερ και τον τράβηξε από τη φανέλα για να του κάνει παρατήρηση και ν' ακολουθήσει... σύρραξη, στην οποία προς τιμήν του έτρεξε για να ηρεμήσει τους ποδοσφαιριστές και ο Ποτσετίνο, περνώντας μπροστά από τον Έμερι και δείχνοντάς του ότι πήγαινε προς το σημείο εκείνο για να βοηθήσει κι όχι να εμπλακεί σε καυγά.

Wonder if Eric Dier is regretting going quite so large on his celebration? pic.twitter.com/IPebUlxak5

— Soccer AM (@SoccerAM) December 3, 2018