Ο Μάκρι που απέτυχε να κάνει την Αργεντινή... Μπόκα!

«Αυτά που έγιναν στην πατρίδα μου είναι θλιβερά. Ο πρόεδρος κορόιδεψε πολύ κόσμο λέγοντας ότι θα αλλάξει πολλά πράγματα και τελικά η κατάσταση έχει γίνει χειρότερη από ό,τι ήταν πριν. Με τον Μάκρι η Αργεντινή είναι χειρότερα από ποτέ. Υπάρχει τρόμος να βγεις να παίξεις στο γήπεδο, υπάρχει τρόμος στις γειτονιές, ληστείες και κλοπές», ήταν οι κεραυνοί που εξαπέλυσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα για το Πρόεδρο της Αργεντινής. Φτώχεια, επεισόδια, Δ.Ν.Τ., βία και η Αργεντινή σε κατάθλιψη. «Δεν χρειάζεται να στρατιωτικοποιήσετε μια ολόκληρη πόλη για μια αθλητική γεγονός» σχολίασε πριν τους τελικούς του Copa Libertadores ο Μαουρίτσιο Μάκρι. Ποιος είναι όμως ο ισχυρός άνδρας της χώρας, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου έφυγε από το Μονουμεντάλ χωρίς σαν κυνηγημένος;

Πριν καλά καλά εγκατασταθεί στο προεδρικό μέγαρο της χώρας, ο Μάκρι πήρε θέση για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό δίλημμα. Τι θα κάνει αν η Ρίβερ Πλέιτ κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων; «Θα υποδεχθώ την αποστολή της ομάδας για να την συγχαρώ. Δεν πρόκειται, όμως, ποτέ να την υποστηρίξω» ήταν η κάθε άλλο παρά διπλωματική απάντηση του Μαουρίτσιο Μάκρι, του πρώτου φιλελεύθερου προέδρου στην ιστορία της Αργεντινής.

Στα 32 του χρόνια ο εκλεγμένος πρόεδρος στην Αργεντινή, Μαουρίτσιο Μάκρι, σκέφτηκε πως η ζωή του και η πορεία του θα ακολουθούσε ένα προβλεπόμενο σχέδιο ενός γιου πανίσχυρου επιχειρηματία με πολλά χρήματα, ενός παιδιού που ζούσε σε πλούτη και στα μεγάλα προνόμια και θα μπορούσε να ακολουθήσει απλά την δουλειά του πατέρα του.

Ο Μάκρι όμως έζησε τον εφιάλτη που του άλλαξε την ζωή. Το 1991 απήχθη για δώδεκα ημέρες από αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αργεντινής. Τον έκλεισαν σε ένα μικρό δωμάτιο με μία χημική τουαλέτα και μία τρύπα στην οροφή για να του ρίχνουν φαγητό. Ελευθερώθηκε όταν - όπως αναφέρθηκε - η οικογένειά του πλήρωσε ένα τεράστιο ποσό σε δολάρια. Ο ίδιος ο Μάκρι είχε να τονίζει πως αυτό το γεγονός τον οδήγησε στην πολιτική. Η ιστορία ανέφερε πως τον είχαν βάλει σε ένα φέρετρο για να τον μεταφέρουν σε εκείνο το μικρό δωμάτιο. «Όταν άνοιξαν εκείνο το φέρετρο ανέπνευσα βαθιά και όσο περισσότερο μπορούσα. Πραγματικά δεν ήμουν σίγουρα για τίποτα. Δεν ήμουν σίγουρος εάν θα ζήσω ή εάν θα πεθάνω», είχε πει.

Έχοντας βιώσει αυτήν την εμπειρία κι έχοντας περάσει και μία σοβαρή, ασθένεια ο Μάκρι στα 56 του κάνει λόγο για μία... αφύπνιση με την απαγωγή του. Ένα ξύπνημα για τη ζωή, που τον έβαλε σε άλλη... τροχιά στην ζωή του και τον οδήγησε στην πολιτική με στόχο να αλλάξει τα πράγματα. Τελικώς έγινε Δήμαρχος στο Μπουένος Αϊρες και στη συνέχεια κόντρα σε κάθε προσδοκία κι εκτιμήσεις κέρδισε τη μάχη για την προεδρία της χώρας.

Έφτασε στο σημείο να νικήσει το πολιτικό κίνημα του Peronismo, που κυριαρχούσαν για χρόνια στην πολιτική σκηνή της χώρας. Μόλις μία ημέρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο Μάκρι κινήθηκε γρήγορα για να δείξει έναν διαφορετικό τρόπο και χειρισμό από εκείνον της απερχόμενης προέδρου, Κριστίνα Φερνάντεζ Ντε Κίρτσνερ, που μαζί με τον τελευταίο σύζυγό της, Νέστορ Κίρτσνερ ήλεγχαν την προεδρία για ένα διάστημα 12 ετών. Ο ίδιος έδωσε συνέντευξη Τύπου για να δείξει αμέσως το πόσο διαφορετικά θα λειτουργήσει. Ειδικά στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής.

Τόνισε πως ζητά την τιμωρία και τον αποκλεισμό της Βενεζουέλας από την σύμπραξη του Mercosur, ενός οικονομικού και πολιτικού συμφώνου με Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη και Βενεζουέλα. Αυτό το σύμφωνο δημιουργήθηκε για να φέρει τις χώρες πιο κοντά σε ένα πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών δίχως κόστος. Εκείνος όμως ήθελε τον αποκλεισμό - τιμωρία της χώρας που με το προηγούμενο καθεστώς ήταν σύμμαχοι της Αργεντινής. Και αυτό διότι είχε διαπιστώσει καταπάτηση εργασιακών, πολιτικών και άλλων δικαιωμάτων εκεί.

Γνωστοποίησε δε και τα πλάνα του για να βελτιώσει τις διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, που είχαν διαταραχθεί με τα χρόνια λόγω των χρεών των Αργεντίνων. Αφότου κέρδισε οριακά ο Μάκρι δεσμεύτηκε να δημιουργήσει γέφυρες συμφιλίωσης με όλους τους πολιτικούς αντιπάλους για να υπάρχει μία όσο πιο σωστή διακυβέρνηση.

Μπροστά του είχε μία μεγάλη πρόκληση. Εκείνη του οικονομικού σκέλους. Ο Μάκρι έφτιαξε μία ομάδα με έξι μέλη για την επίλυση των ανοιχτών οικονομικών θεμάτων και τα ζητήματα των εισαγωγών - εξαγωγών. Αλλωστε, πριν εμπλακεί πιο ενεργά στην πολιτική ο Μάκρι είχε δοκιμαστεί και στο ποδόσφαιρο, έχοντας θητεία και στα διοικητικά και την προεδρία της Μπόκα. Μετά την απαγωγή του και την επιστροφή του στην καθημερινότητα ασχολήθηκε σε επιτελικούς ρόλους σε κατασκευαστικές εταιρείες και επιχειρήσεις που είχαν σχέση με την κατασκευή αυτοκινήτων. Μία... αυτοκρατορία που είχε φτιάξει ο ιταλικής καταγωγής πατέρας του, Φράνκο Μάκρι. Στην Μπόκα το 1995 βρήκε και αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Με τους χειρισμούς του όμως μείωσε τα χρέη της ομάδας και έπεισε τους ιθύνοντες να προωθήσουν νέα παιδιά και παίκτες από τις Ακαδημίες.

«Στην Μπόκα τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά στην αρχή", είπε ο Ορλάντο Σαλβεστρίνι, 67 ετών. Ένας επιχειρηματίας που είχε γνωρίσει τον Μάκρι όταν ήταν 18 ετών και ήδη δούλευε ως υπάλληλος γραφείου τα καλοκαίρια στις επιχειρήσεις του πατέρα του. Μετά ο Σαλβεστρίνι πλαισίωσε τον Μάκρι στην 12ετη παρουσία του στην Μπόκα.

«Δεν πτοήθηκε όμως. Συνέχισε το πλάνο του και είδε να επιβραβεύεται η προσπάθειά του», συνέχισε. Ανέφερε ακόμα πως ο Μάκρι ήταν ο άνθρωπος που πάντα έβρισκε τρόπο να... γεφυρώνει τις όποιες διαφορές και να ηρεμεί τα πνεύματα. Το έκανε και ακόμα και σε έναν μεγάλο καβγά ανάμεσα σε δύο αστέρια της ομάδας πριν τον τελικό του Διηπειρωτικού το 2000 στην Ιαπωνία. Οι δύο παίκτες είχαν τσακωθεί για το ποιος θα επιλεγεί σε θέση - κλειδί στο ματς.

«Λειτούργησε ως... διαιτητής και ο άνθρωπος που ηρέμησε τα πνεύματα και η ομάδα πέτυχε έναν από τους πιο μεγάλους θριάμβους της», θα συμπληρώσει ο Σαλβεστρίνι. Η νίκη ήταν επί της Ρεάλ σε μία από τις πιο ένδοξες περιόδους της Μπόκα που έδωσε ώθηση μετά στον Μάκρι για να εκλεγεί Δήμαρχος. «Στην Μπόκα οφείλω πολλά. Με βοήθησε να ωριμάσω ως άνθρωπος και μάνατζερ και διαχειριστής δύσκολων καταστάσεων», θα πει ο ίδιος.

Ο Μάκρι είχε κατηγορηθεί ακόμα και στις τηλεοπτικές... μάχες με τον αντίπαλό του, τον Σκιόλι ότι δεν μπορούσε να καταλάβει τον λαό λόγω της ανατροφής του και της πολύ πλούσιας οικογένειάς του. Ωστόσο με την ενασχόλησή του με την Μπόκα έδειξε πως είναι ένας άνθρωπος που και αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας και του αθλητισμού και μπορεί να παρεμβαίνει και να λειτουργεί υπέρ της επίλυσης προβλημάτων.

Ορισμένοι όπως ο Κυβερνήτης Μαουρίσε Κλος τον κατηγόρησαν πως είναι εγωπαθής και υπερόπτης. Ο Μάκρι θέλοντας να έχει και μία καλή εικόνα στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα τόνισε πως θέλει να συνεχίσει και να βελτιώσει τα προγράμματα κατά της φτώχειας. Υπήρξαν και αμφιλεγόμενες θέσεις του ως προς το πως αντιμετωπίστηκαν όπως ότι δεν συμφωνεί με τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Bέβαια, είναι εντελώς διαφορετική η προεδρία μιας ομάδας από αυτής μιας χώρας. Η λιτότητα στην Αργεντινή έγινε... νόμος, με χιλιάδες κόσμου να έχει περικυκλώσει τη Γερουσία φωνάζοντας: “Έξω το ΔΝΤ”. Τα σκληρά μέτρα λιτότητας που ζήτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη δεξιά κυβέρνηση του Μαουρίτσιο Μάκρι στο Μπουένος Άιρες πέρασαν από το Κοινοβούλιο. Η πολιτική του Μάκρι και του ΔΝΤ επιβάλλουν περικοπές 39% στην κοινωνική στέγη, 29% στην Παιδεία, 23% στην Έρευνα και την Επιστήμη, 21% στην Υγεία.

την προσωπική του ζωή ο Μάκρι παντρεύτηκε την τρίτη του γυναίκα, την Τζουλιάνα Αβάντα. Μία γυναίκα 41 ετών, που είναι σχεδιάστρια μόδας και ρούχων. Παντρεύτηκαν το 2010 και η ίδα έχει καταγωγή από Λίβανο και Συρία. Έχουν μία μικρή κόρη. Η πρώτη του γυναίκα ήταν η Υβόνη Μπορντέ. Κόρη ενός οδηγού αυτοκινήτων ταχύτητας. Μαζί της έκανε άλλα τρία παιδιά. Η 2η γυναίκα του ήταν το μοντέλο Ισαμπέλ Μεντιτεγκουί.

Ο Μάκρι μες στην πορεία των ετών άλλαξε και το look του και την όψη του προκειμένου να είναι και πιο κοντά στους ψηφοφόρους του. Μετά τη νίκη του στις εκλογές χόρεψε και το χορό της νίκης. Περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν "χορευτή - φαινόμενο". Είναι φαν της παλιάς ποπ μουσικής, αντίθετα με πολλούς Αργεντίνους. Λατρεύει τον Ροντ Στιούαρτ και τις κινήσεις του. Στην εφημερίδα Clarín είπε πως εκτός από το ποδόσφαιρο "είδωλό μου είναι ο Φρέντι Μέρκιουρι". Στο πάρτι γενεθλίων του στα 50 του χρόνια έκανε τον Μέρκιουρι σε μία μικρή πίστα, έχοντας ντυθεί στα λευκά από πάνω μέχρι κάτω. Το βίντεό του ανέβηκε στο Youtube, δείχνοντάς τον να τραγουδά το hit των Queen το 1976 με τίτλο "Somebody to Love".

