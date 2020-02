Ο Ντανιέλ Μαλντίνι δεν αγχώνεται για την σίγουρη «αποτυχία» του

Λάτρευε να κάθεται στα πόδια του παππού του και να ακούει ιστορίες για την πρώτη μεγάλη Μίλαν, αυτή που το 1963 κατέκτησε το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών με αρχηγό τον παππού Τσέζαρε.

Τον έχασε τον Απρίλιο του 2016, αν και τις ιστορίες του είχαν ήδη διαδεχθεί τα βιώματά του, δίπλα στον μπαμπά Πάολο, ο οποίος σήκωσε τα πέντε από τα έξι Champions League που ακολούθησαν. Μόνο η κούπα με τα μεγάλα αυτιά του 1969 δεν πέρασε από τα χέρια ενός Μαλντίνι.

Ο Ντανιέλ γνωρίζει ότι είναι πολύ δύσκολο, αν όχι απίθανο, να πετύχει ότι και οι πρόγονοί του με την φανέλα των Ροσονέρι. Γι' αυτό και δεν αγχώνεται μπροστά στο φάσμα μιας «αποτυχίας» που μοιάζει σίγουρη.

«Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» εξηγούσε ο 18χρονος Μαλντίνι, ο οποίος σπάει την οικογενειακή παράδοση, αφού αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης, όταν ο παππούς και ο μπαμπάς δέσποζαν στην άμυνα.

Από την δεκαετία του '50 και μετά, μόνο τα 70's και τα (20)10's δεν είχαν έναν Μαλντίνι στο ρόστερ της Μίλαν. Ο τρίτος δύσκολα θα είναι και ο (πιο) τυχερός, αφού οι άλλοι δύο πανηγύρισαν μαζί έντεκα πρωταθλήματα, έξι Κύπελλα Πρωταθλητριών, τέσσερα ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ και τρία Μουντιάλ Συλλόγων/Διηπειρωτικά.

Ο μικρός Ντανιέλ φτάνει σε μια Μίλαν που προσπαθεί να αναγεννηθεί από τις στάχτες της, έχει να πάρει σοβαρό τίτλο από το 2011 (πρωτάθλημα) και, αυτή την στιγμή τουλάχιστον, βρίσκεται στην σκιά των Γιουβέντους και Ίντερ (τουλάχιστον).

«Δεν ήταν σχεδιασμένο. Στην πραγματικότητα, δεν προορίζονταν καν για την αποστολή στο συγκεκριμένο ματς, αφού δεν είχε προπονηθεί δύο ημέρες και μπήκε στην 18άδα την τελευταία στιγμή» είπε σχετικά ο μπαμπάς Πάολο, τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, ο οποίος δεν δήλωσε συγκινημένος (;) για το ντεμπούτο του γιου του στο φινάλε του αγώνα με την Ελλάς Βερόνα. «Δεν πρόλαβα, γιατί ήμουν συγκεντρωμένος στον αγώνα» η εξήγησή του.

Ο Ντανιέλ έκανε ντεμπούτο στην Serie A με την Μίλαν 35 χρόνια μετά τον πατέρα του και 67 μετά τον παππού του και έγινε ο πρώτος παίκτης γεννημένος στα 2000's (11 Οκτωβρίου του 2001 για την ακρίβεια) που φόρεσε την φανέλα των Ροσονέρι σε αγώνα πρωταθλήματος.

