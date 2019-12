Bundesliga 2019: Με Μπάγερν στα... γνωστά μονοπάτια!

Έστω ότι στοιχηματίζεις ένα ευρώ, σε ποιο από τα Top-4 πρωταθλήματα της Ευρώπης θα επέλεγες να ποντάρεις; Αν σου έλεγαν ότι χωρίζουν επτά βαθμοί τον 5ο της κατάταξης από την κορυφή; Ότι ο νταμπλούχος του Μαΐου δεν οδηγεί την κούρσα και δείχνει σημάδια μετάβασης; Κι ότι στις δύο πρώτες θέσεις της νέας σεζόν φιγουράρει μια ομάδα 10 χρονών και μια άλλη, που έχει να δει «πιατέλα» 42 ολόκληρα έτη;

Ο έξυπνος παίκτης θα ακολουθούσε την απόδοση της Bundesliga. Η φύσει Λίγκα των outsiders εφάρμοσε και πάλι το δόγμα της και αν και το 2019 ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, ελάχιστα πράγματα έχουν μείνει να θυμίζουν το β’ εξάμηνο της περασμένης σεζόν, συγκριτικά με την νέα περίοδο, που έφτασε στα μισά της.

Μπάγερν Μονάχου

Μπερδεμένη χρονιά για τους Βαυαρούς, γεμάτη αντιφάσεις. Το καλοκαίρι του 2019 τη βρήκε νταμπλούχο, σώζοντας την παρτίδα μετά τον κακό α’ γύρο κι έτσι το πρόβλημα κρύφτηκε κάτω από το χαλί. Λίγο πριν την αλλαγή δεκαετίας, όμως, είναι φανερό ότι δεν θα γλιτώσει την μετάβαση και βρίσκεται ήδη στο -4 από την κορυφή. Η συνεργασία της με τον Κόβατς δεν λειτούργησε ποτέ, οι διοικητικές ανακατατάξεις με την αποχώρηση του Ούλι Χένες και την διείσδυση του Όλιβερ Καν με τη νέα χρονιά στα πράγματα (επόμενος πρόεδρος από το 2022) απόσπασε την προσοχή από το ελλειμματικό ρόστερ, παρά την προσθήκη του Φιλίπε Κουτίνιο. Για μια ομάδα ικανή να χάσει στην Αλιάνζ με κάτω τα χέρια και στην ίδια εβδομάδα να ταπεινώσει με εφτάρα την Τότεναμ στην έδρα της. Σίγουρα, από το δεύτερο μισό της χρονιάς, κρατάει την μυθική της πορεία στους ομίλους του Champions League, σημειώνοντας το απόλυτο νικών με την καλύτερη διαφορά τερμάτων διαχρονικά στο θεσμό.

Μπορούσια Ντόρτμουντ

Μπήκε στο νέο έτος με +6 από την Μπάγερν και ξανά λύγισε. Η Μπορούσια είχε όλες τις προδιαγραφές για να σπάσει την κυριαρχία των Βαυαρών στο 2019, αλλά ξεφούσκωσε επικίνδυνα στον δεύτερο γύρο εξαιτίας της ανεπαρκούς άμυνας της. Νοκ-άουτ από τους «16» σε Κύπελλο και Ευρώπη, συνέχισε να πορεύεται με τον Λουσιέν Φαβρ και στη νέα σεζόν, ακόμα κι αν τα σενάρια πρόωρου διαζυγίου επέστρεψαν, ειδικά μετά το 4-0 από την Μπάγερν στην Allianz. Και πάλι πονά στα μετόπισθεν, έχει το δεύτερο χειρότερο παθητικό από τις ομάδες του πρώτου μισού στην κατάταξη και πλέον, απέχει επτά βαθμούς από την πρώτη θέση. Κρατά την επιβίωση της σε όμιλο με Μπαρτσελόνα και Ίντερ στο Champions League, προσπαθεί να… κρατήσει τον Σάντσο, ο οποίος «λάμπει» αλλά έχει σαλπίσει μήνυμα φυγής.

Το άστρο της Λειψίας, η επιστροφή της Γκλάντμπαχ

Τέσσερις σεζόν στα σαλόνια της Bundesliga, ισάριθμες ευρωπαϊκές έξοδοι, δύο δεύτερες θέσεις και... τώρα; Η πιο πειστική Λειψία της σύντομης αλλά συμπυκνωμένης ιστορίας της, μεγάλωσε κι άλλο με τον Νάγκελσμαν στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας και το 2019 ίσως ήταν το εφαλτήριο για την πρώτη της σπουδαία διάκριση. Πήρε το εισιτήριο για το Champions League τον Μάιο, το εξαργύρωσε ήδη με πρόκριση ως πρώτη και καλύτερη από τον όμιλο της και ετοιμάζεται για το επόμενο level ανάπτυξης κόντρα στην Τότεναμ. Κατά το ίδιο διάστημα έκανε την επέλαση της αργά και σταθερά προς την κορυφή ενόψει δεύτερου γύρου, προσπερνώντας στις τελευταίες αγωνιστικές πριν από την διακοπή, την έτερη διεκδικήτρια, που ακούει στο όνομα Μπορούσια, χωρίς να είναι η Ντόρτμουντ.

Η Γκλάντμπαχ αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν και φύλαγε το καλύτερο για το δεύτερο μισό του χρόνου. Είναι η πρώτη ακόλουθος των Κόκκινων Ταύρων αυτή τη στιγμή, της στοίχισαν οι γκέλες στα τελευταία ματς για να είναι εκείνη 1η ενόψει διακοπής, σε γενικές γραμμές, όμως, βαδίζει σε ρυθμούς 1977-78, όταν και πανηγύρισε το τελευταίο της πρωτάθλημα. Η επιλογή του Μάρκο Ρόζε το καλοκαίρι στον πάγκο της αποδείχθηκε ιδανική, οι Πρώσοι έχουν την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος με 18 τέρματα παθητικό, μαζί με την Βόλφσμπουργκ του Όλιβερ Γκλάσνερ και έχουν μπει γερά σε σενάρια τίτλου. Μεγάλο μείον ο σοκαριστικός αποκλεισμός στον όμιλο του Europa League από την Μπασακσεχίρ, δεχόμενη γκολ εντός έδρας στο 90’.

Ο άρχοντας

To «κατά ρυπάς» μοιάζει λίγο για να συνοδέψει τον ρυθμό με τον οποίο «πυροβολεί» ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 2019. Ο Πολωνός είναι ασταμάτητος, ολοκλήρωσε τη χρονιά με 54 γκολ, πάνω από κάθε άλλον Ευρωπαίο επιθετικό. Μετρά ήδη 30 στην τρέχουσα σεζόν με ένα τέρμα ανά 66 λεπτά συμμετοχής, έχει σημειώσει χατ-τρικ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και τετράδα στο Champions League, ανακτώντας τον άτυπο τίτλο του καλύτερου φορ της γενιάς του, αν κάποιος ισχυριστεί ότι κινδύνεψε να τον χάσει ποτέ του. Ακόμα και με πεσμένα ντεσιμπέλ στο δεύτερο μισό, η θεωρία λέει ότι θα σπάσει κάμποσα ρεκόρ, ατομικά και μη, αρκεί να μην τον τραβήξει πίσω η εγχείρηση στην οποία εγχειρήθηκε στον μηρό, στα τέλη Δεκεμβρίου.

Plenty more where these came from... Sit back and enjoy all of @lewy_official's Bundesliga goals so far this season pic.twitter.com/1ohrFrbU4x — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 24, 2019

Ο Γερμανός

Η κούρσα της Λειψίας θα ήταν… λειψή χωρίς τον εν λόγω κύριο. Ασυναγώνιστη κλάση, σάρωσε στους τελευταίους μήνες του 2019 (15 γκολ σε 14 ματς), ξεπερνώντας κατά δύο τέρματα όσα πέτυχε συνολικά στην Bundesliga την περασμένη σεζόν, με γκολ ή ασίστ ανά 59 λεπτά συμμετοχής. Είναι το 9αρι της δεκαετίας του 2020 για την εθνική Γερμανίας, ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός κάτω των 25 της Ευρώπης και ήρθε να επιβεβαιώσει πως οι δάφνες που τον συντροφεύουν τα τελευταία χρόνια του πρέπουν δικαιωματικά, φτάνοντας στο απόγειο της μέχρι τώρα πορείας του υπό τις οδηγίες του Νάγκελσμαν

Timo Werner is after Lewy's crown Here are all of his goals so far in 2019/20 pic.twitter.com/LjkCuBAi6J — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 26, 2019

Οι προπονητές

Το διαζύγιο του Νίκο Κόβατς με την Μπάγερν Μονάχου δεν εξέπληξε κανέναν. Ο Κροάτης φερόταν υπ’ατμόν ήδη από τα τέλη του 2018, λόγω της προβληματικής τότε εικόνας της Ρεκορντμάιστερ, αλλά του δόθηκε παράταση εμπιστοσύνης, με τον Χένες και τον Σαλιχάμιτζιτς να τον στηρίζουν μέχρι τελικής πτώσης. Η σεζόν σώθηκε με νταμπλ, αλλά στην πρώτη νέα κάμψη, το ποτήρι ξεχείλισε για τον 48χρονο πρώην τεχνικό της Άιντραχτ στις 3 Νοεμβρίου, τον οποίο διαδέχθηκε ως υπηρεσιακός Χανς-Ντίτερ Φλικ. Κι αυτή δεν ήταν η μόνη αλλαγή μέσα στο 2019 στους πάγκους της Bundesliga.

Συνολικά, έντεκα από τις 18 ομάδες προχώρησαν σε αντικατάσταση προπονητή, εξαρχής ή μεσούσης των αγωνιστικών περιόδων, μετατρέποντας κατά πολύ το σκηνικό στη διάρκεια του έτους. Κάποιες από αυτές τις κινήσεις αποδείχθηκαν κομβικές.

Η Λειψία ήταν εκείνη που εξασφάλισε το next big thing της γερμανικής σχολής, Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Μετά από μια τριετία σταθερής προόδου και καθιέρωσης στην Χόφενχαϊμ, ο μόλις 32χρονος coach συνεχίζει την καριέρα του από εκεί που την άφησε και τα μέχρι τώρα δείγματα επιβεβαιώνουν την τεράστια προοπτική του.

Julian Nagelsmann is younger than Lionel Messi... In fact, 60 players *older* than the RB Leipzig manager have made at least one appearance in the Champions league this season. pic.twitter.com/ai2RzyGTlW — Squawka Football (@Squawka) December 10, 2019

Υπήρξαν, βέβαια και οι περιπτώσεις που χρειάστηκαν περισσότερες από μία αλλαγές για να βγει μια ομάδα στο ξέφωτο. Έτσι εκτυλίχθηκε το έργο για την Σάλκε, η οποία αποχαιρέτησε τον Ντομένικο Τεντέσκο τον Μάρτιο και τον βετεράνο Χουμπ Στέφενς τον Ιούνιο, για να καλωσορίσει τον άνθρωπο, που θα μεταμόρφωνε τους Βασιλικούς Μπλε προς το καλύτερο. Ο Γερμανοαμερικανός Ντέιβιντ Βάγκνερ, επέστρεψε στα γερμανικά γήπεδα μετά την επιτυχημένη τριετία στην Αγγλία με την Χάντερσφιλντ, πήρε την υποβαθμισμένη Σάλκε, που κατέληξε στο +4 από τα μπαράζ την περασμένη σεζόν και έδωσε ξανά ισορροπία, οδηγώντας την σε τροχιά Ευρώπης (5η με 30 βαθμούς και στο -7 από την κορυφή).

Το τέλος της Robb-ery

Η ληστεία που δεν ήθελες να τελειώσει ποτέ. Αν στην δεκαετία του 2010 η La Liga στιγματίστηκε θετικά από το δίπολο Μέσι-Ρονάλντο, η Bundesliga είχε την τύχη να φιλοξενεί ένα από τα κορυφαία δίδυμα του 21ου αιώνα και το κορυφαίο ενδεχομένως στην ιστορία της Μπάγερν Μονάχου. Φρανκ Ριμπερί και Άριεν Ρόμπεν, μετά από συνύπαρξη δέκα ετών, είπαν από κοινού το «αντίο» στους Βαυαρούς το περασμένο καλοκαίρι, παίρνοντας μαζί τους ένα τεράστιο κομμάτι του γερμανικού ποδοσφαίρου στα χρόνια που το υπηρέτησαν. Ο Γάλλος πήρε τον δρόμο της Serie A για λογαριασμό της Φιορεντίνα, ο Ολλανδός αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του, αλλά τα 268 γκολ και οι 283 ασίστ που παρήγαγαν χάρισαν στους Βαυαρούς μια αλησμόνητη εποχή κυριαρχίας. Fan Fact, όταν ο Ριμπερί μεταγραφόταν από την Μαρσέιγ το καλοκαίρι του 2007, η Λειψία απείχε δύο χρόνια από την ίδρυση της, χαρακτηριστικό του πώς έφτασαν και πώς άφησαν το γερμανικό πρωτάθλημα.

Βατόμουρο

Από την ευρωπαϊκή αναγνώριση ως την εσωστρέφεια, έξι μήνες δρόμος. Η εντυπωσιακή Άιντραχτ της σεζόν 18/19, που έφτασε μια ανάσα από τον τελικό του Europa League τον περασμένο Μάιο, έγινε άλλη ομάδα στην τρέχουσα περίοδο, χάνοντας παίκτες, δυναμική, προσανατολισμό. Το καλοκαίρι δέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες τα 100 εκατομμύρια για τους Γιόβιτς, Αλέ που προκάλεσαν «θόρυβο» με τις εμφανίσεις τους, έδωσε δανεικούς τους Ρέμπιτς και Βίλεμς και ο Άντι Χούτερ έμεινε να καθοδηγεί ένα σύνολο με φανερά μειωμένη ποιότητα, το οποίο έχει χάσει επαφή από τις θέσεις της Ευρώπης και στο φετινό πρώτο μισό είναι στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.

2019: Η χρονιά των wonderkids

Bundesliga χωρίς παιδιά-θαύμα δεν υφίσταται. Από τους Ντέιβις-Ζίρκζε της Μπάγερν, ως τους Χάβερτς-Ντιαμπί της Λεβερκούζεν, τα νιάτα του γερμανικού ποδοσφαίρου κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους από ποτέ και κυριαρχούν. Ο Χακίμι έχει γίνει πρωτοκλασάτος, ο Σερντάρ της Σάλκε ξεπετάχτηκε, ο Τιράμ έδειξε ικανός για μεγάλη καριέρα, ο Ουπαμεκανό απασχολεί ήδη την Premier League. Προεξάρχων όλων, ο ποιοτικότερος 19χρονος της Ευρώπης, ο Τζέιντον Σάντσο, ο οποίος είναι η κινητήρια δύναμη της Μπορούσια, μετρά ήδη διψήφιο αριθμό γκολ και ασίστ την φετινή σεζόν και μαζί με τον Γερμανό άσο των «ασπιρίνων», έχουν κινητοποιήσει κλαμπ όπως η Τσέλσι και η Μπαρτσελόνα αντίστοιχα για την πρώτη τους βαριά μεταγραφή.

Ο 40αρης

Θα μπορούσε να είναι αναφορά σε κάθε μία από τις τελευταίες πέντε ανασκοπήσεις. Το ίδιο σκηνικό σε λούπα. «Ο Κλαούντιο Πιζάρο συνεχίζει για άλλον έναν χρόνο». Μόνο που αυτή τη φορά, ο… αιωνόβιος Περουβιανός φορ ετοιμάζεται να πατήσει την τέταρτη ποδοσφαιρική του δεκαετία, μετά την απόφαση του να μην σταματήσει το καλοκαίρι του 2019, βάζοντας πλώρη για αγωνιστικά λεπτά στην Bundesliga στα ‘90s, ’00s, ’10s και ’20s.

Οι κορυφαίοι της στατιστικής

Οι ματσάρες

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Λειψία 3-3 (17 Δεκεμβρίου)

Άιντραχτ – Μπάγερν 5-1 (2 Νοεμβρίου)

Λειψία – Μάιντζ 8-0 (2 Νοεμβρίου)

Λεβερκούζεν – Άιντραχτ 6-1 (5 Μαΐου)

Ντόρτμουντ – Σάλκε 2-4 (27 Απριλίου)

Μπάγερν – Ντόρτμουντ 5-0 (6 Απριλίου)

Η ενδεκάδα

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Γιαν Ζόμερ (Γκλάντμπαχ)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ: Τζόσουα Κίμιχ (Μπάγερν)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ: Μάρτιν Χιντερέγκερ (Άιντραχτ)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ: Νταγιό Ουπαμεκανό (Λειψία)

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ: Σουάτ Σερντάρ (Σάλκε)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ: Μαρσέλ Σάμπιτσερ (Λειψία)

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΧΑΦ: Μάρκους Τιράμ (Γκλάντμπαχ)

ΔΕΞΙΟΣ ΧΑΦ: Τζέιντον Σάντσο (Ντόρτμουντ)

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΧΑΦ: Τζούλιαν Μπραντ (Ντόρτμουντ)

ΣΕΝΤΕΡ ΦΟΡ: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν)

ΣΕΝΤΕΡ ΦΟΡ: Τίμο Βέρνερ (Λειψία)

