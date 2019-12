Ρομπέρτο Φιρμίνο: Ό, τι λάμπει είναι... πιστός! (pics & vids)

«Τον ρώτησα μια Δευτέρα να μου πει πως πέρασε το σαββατοκύριακό του. Απάντησε ότι ήταν νηστικός, γιατί το ψυγείο ήταν άδειο και δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Όλα αυτά με χαμόγελο... Πάντα με χαμόγελο», εξομολογείται η δασκάλα που είχε υπό την προστασία της τον μικρό Μπόμπι, Αντριάνα Λέιτε.

Με μια μπάλα κολλημένη στο πόδι από μικρός, με την άμμο της Μασέιο, βορειοανατολικής ακτής της Βραζιλίας, ο Φιρμίνο ήταν ένας ανάμεσα σε 1.000.000 κατοίκους. Για να επιβιώσει και να μπορέσει να βγάζει τα προς το ζην, αναγκαζόταν να πουλάει καρύδες στην παραλία. Στον ελεύθερο χρόνο του, έπαιζε μπάλα. Έλαχε να είναι αυτός ο ένας που ξεχώρισε από τις ακαδημίες της Club de Regatas Brazil, εγχώριας ομάδας που σήμερα συμμετέχει στην δεύτερη κατηγορία ποδοσφαίρου στην Βραζιλία. Ξεχώρισε στα μάτια του τότε προπονητή του Γκιγιέρμα Φαρίας, τον οποίο δεν διόρθωνε όταν τον αποκαλούσε εσφαλμένα «Αλμπέρτο», για μια συγκεκριμένη κίνησή του. «Παίζαμε όλοι ποδόσφαιρο στο ξενοδοχείο, ξέρετε κάναμε γκελάκια. Πήγε η μπάλα στο πόδι του Φιρμίνο, έκανε λάθος κοντρόλ. Έσπασε ένα παράθυρο και ανησύχησα. Είπε όμως ότι θα αγοράσει καινούριο και θα το τοποθετήσει ο ίδιος. Πρέπει να είσαι έτσι. Αν κάνεις ένα λάθος, να το διορθώσεις. Και αυτό έκανε...», εξιστορεί ο προπονητής για τον μικρό Μπόμπι.

«Μπορούσε να παίξει κάθε θέση. Σκεφτείτε, ότι στην ομάδα του είχαν δώσει το Νο5 που γενικά στην Βραζιλία είναι ταυτισμένο με το αμυντικό χαφ. Ήταν τόσο έξυπνος, τόσο ταπεινός και τόσο ταλαντούχος, που μπορούσε να εξυπηρετήσει κάθε εντολή του προπονητή του. Όταν τον είδα μάλιστα να παίζει για πρώτη φορά έλεγα παντού ότι είναι τόσο καλός που μια μέρα θα παίξει στην "Σελεσάο". Με έλεγαν τρελό», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια ενός εκ των γιατρών της ομάδας, του Μαρσέλους Πορτέγια.

Εκεί ήταν η στιγμή, που «το πήρε πάνω του» ο Πορτέγια και προσπαθούσε να πείσει ομάδες μεγάλου βεληνεκούς να του κάνουν συμβόλαιο.

Είδαν βίντεό του στη Σάο Πάολο, αλλά τότε δεν ήταν ικανός για εκεί. Κέντρισε όμως το ενδιαφέρον της Φιγκεϊρένσε. Σκόραρε μόλις 8 γκολ σε 36 παιχνίδια, μεσολάβησε και ένας δανεισμός στην Τομπένσε, αλλά ήταν αρκετά όλα για να του ανοίξουν τις πύλες της Ευρώπης και, συγκεκριμένα της Χοφενχάιμ το 2011. Ο γενικός διευθυντής της ομάδας Έρνστ Τάνερ δήλωνε : «Πήραμε έναν από τους πιο υποσχόμενους πάικτες της Βραζιλίας» και δεν είχε άδικο.

Πώς τον ανακάλυψαν όμως οι «μπλε»;

Μέσω... Football Manager! Το 2016 και αφού ο παίκτης ήδη είχε αρχίσει να γίνεται αναπόσπαστο γρανάζι στην μηχανή του Γιούργκεν Κλοπ, ο τότε αθλητικός διευθυντής της Χόφενχάιμ Λουτζ Φάνεντσιελ αποκάλυπτε : «Τον εντοπίσαμε με έναν συνάδελφό μου και αφού τον παρακολουθήσαμε μέσα από το παιχνίδι, αποφασίσαμε να κάνουμε την κίνησή μας».

Στην γερμανική ομάδα μετέβη έναντι 4.000.000€ και ήταν η πιο... value for money κίνησή της. Σκόραρε 49 φορές και «σέρβιρε» στους συμπαίκτες του άλλες 36 σε 153 ματς. Όλα αυτά, ενώ αγωνιζόταν -κυρίως- πίσω από τους επιθετικούς.

Το 2013/14 ο Φιρμίνο ήταν ο πρώτος Βραζιλιάνος σε γκολ και ασίστ (16-11) συγκριτικά με τους Κουτίνιο (5-7), Λούκας Μόουρα (5-11), Νεϊμάρ (9-8) και Όσκαρ (8-2).

Οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ τον ξεχώρισαν, τον έκαναν την δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή της εποχής τους τότε (35.000.000€ εκείνος, 43.000.000€ ο Άντι Κάρολ) και «ρίσκαραν πολλά, μιας και επένδυαν σε πάικτη εκτός της Premier League», δήλωνε ο Κλοπ τον Δεκέμβριο του 2016, όταν πλέον του «είχε βγει» ο παίκτης. Ήταν ήδη εκεί ο Μπόμπι όταν ο Γερμανός ανέλαβε την ομάδα, αλλά τον είχε ήδη εντυπωσιάσει, όσο τον είχε αντίπαλο ως προπονητής της Ντόρτμουντ.

Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, πάνω κάτω γνωστή...

Ο Βραζιλιάνος συστήθηκε στα γκολ στο κοινό των «reds» την 21η Νοεμβρίου του 2015, όταν τριπλασίαζε το σκορ απέναντι στην Σίτι και δίνει διαστάσεις θριάμβου στο τρίτο διπλό (είχαν προηγηθεί αυτά με Τσέλσι και Ρουμπίν Καζάν) της ομάδας επί των ημερών του Κλοπ στο «τιμόνι».

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, ο παίκτης που ήρθε ως ένα μεγάλο στοίχημα και ερωτηματικό στο Νησί, αποτελεί, αν όχι το πιο σημαντικό σημείο στην κορυφή της επίθεσης των «κόκκινων», τότε σίγουρα αναπόσπαστο κομμάτι στο παζλ του Γιούργκεν Κλοπ.

Είναι ο «άνθρωπος με το αστραφτερό χαμόγελο», είναι ο «Μπόμπι». Το αγαπημένο παιδί της κερκίδας, ο παίκτης για τον οποίο το Kop έχει συνθέσει ένα από τα πιο ρυθμικά και ευφάνταστα συνθήματα που ακούγονται στα βρετανικά γήπεδα. «There's something that the Kop want you to know» τραγουδάνε οι scousers και ο Φιρμίνο δεν τους απογοητεύει ποτέ.

Από το Σάββατο το βράδυ μάλιστα, είναι ο λόγος χάρη στον οποίο η Λίβερπουλ είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Εκείνη πήρε ένα τρόπαιο που ποτέ μέχρι τότε δεν είχε καταφέρει και αυτός έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Αυτό που έλεγε με χαμόγελο πεινασμένος, μπροστά στην έδρα της δασκάλας του. «Εμένα όνειρό μου, είναι να κατακτήσω τον κόσμο μέσα από τον αθλήτισμό».

Και το πέτυχε...

Γιατί, πάνω απ'όλα, εκτός από τον Θεό, πιστός είναι ο ίδιος του ο εαυτός...