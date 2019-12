Τζέιμι Βάρντι: Η άγρια ομορφιά μιας «μυθικής αλεπούς» (pic & vids)

Η απόλυτη σύνθεση κινήτρων, που έγγραψαν οι Script το καλοκαίρι του 2012, λέει: «You can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest»… Σίγουρα ακούτε την μελωδία στ’ αυτιά σας και η αλήθεια είναι ότι μπορεί ο Τζέιμι Βάρτνι να μην «χτυπάει το στήθος του» αλλά, σαν άλλο θηρίο που ήρθε να «διαλύσει» κάθε αντίπαλη άμυνα, έχει καταφέρει να μπει σε ένα ξεχωριστό «Hall of Fame» της ποδοφαιρικής «αλητείας».

Είναι ο καλύτερος επιθετικός που έχει περάσει ποτέ από τα αγγλικά γήπεδα; Μάλλον όχι. Είναι ο πιο θεαματικός; Ούτε καν. Είναι όμως τόσο αντίθετος σε όλα αυτά τα μοτίβα που επιτάσσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο που, ενστικτωδώς, σου δημιουργεί ένα μειδίαμα κάθε φορά που σκοράρει. Κάθε φορά που δίνει μια ακόμα νίκη στις «αλεπούδες».

Στα... χωράφια της Αγγλίας

Ο Άγγλος φορ δεν ήταν όμως πάντα στο επίκεντρο της προσοχής, ούτε οι προβολείς έπεφταν πάνω στο λεπτό και ιδιαίτερο κορμί του. Πίσω στο, όχι και τόσο μακρινό, 2010 ο Βάρντι αμοιβόταν έναντι 40 ευρώ τον αγώνα, για να παίζει με τη φανέλα της Στοκσμπριτζ σε ερασιτεχνική κατηγορία του Νησιού.

Όντας στα 21 του, δύσκολα θα μπορούσε να ονειρευτεί να κηνυγήσει το όνειρό του και να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, καθώς ήδη μικρότεροι από εκείνον είχαν συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος. Η 12ωρη καθημερινή βάρδια σε εργοστάσιο, έκανε το αντίκρισμα του ουρανού ακόμα πιο ακατόρθωτο. Όμως τα γκολ, τον έκαναν να ξεχωρίσει.

Κυνηγός ταλέντων τον εντόπισε και τον πήρε στην Χάλιφαξ Τάουν, ομάδα που πρόσφερε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, παρόλο που δεν ανήκε σε κατηγορία επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Jamie Vardy is set to achieve another milestone in his career! 2010: Playing in the Northern Premier Division 2018: Set to start for England at the World Cup pic.twitter.com/ibRz13Yspe — Soccer AM (@SoccerAM) June 28, 2018

Τα 24 γκολ του εκεί ήταν αρκετά για να γίνει, σε λιγότερο από έναν χρόνο η εξής συζήτηση με τον ατζέντη του:

- Τι ξέρεις για την Φλιντγουντ Τάουν;

- Τίποτα. Δεν την έχω ξανακούσει ποτέ.

- Ωραία, κάθισε να διαβάσεις γιατί το βράδυ θα υπογράψεις εκεί

Η επαγγελματική «πρεμιέρα»

Και κάπως έτσι ήρθε το σκαλοπάτι που τόσο υπομονετικά και παράλληλα με βιοποριστικής σημασίας δουλειές περίμενε να ανεβεί ο Τζέιμι Βάρντι.

Με την Φλιντγουντ έπαιξε 40 παιχνίδια και σκόραρε 34 γκολ. Διόλου άσχημη αναλογία, έτσι;

Αυτό σκέφτηκαν και στη Λέστερ, όταν ακόμα δεν βρικόταν στην κορυφαία κατηγορία του Νησιού και θέλησαν να τον αποκτήσουν. Ο Πρόεδρος όμως δεν τον παραχωρούσε. ήταν ένα μέρος του σχεδίου που είχε για να κάνει ισχυρή την ομάδα του.

Κάπως έτσι, οι «αλεπούδες» έδωσαν 1.500.000 ευρώ για να τον αποκτήσουν κι έγινε η πιο ακριβή μεταγρφή παίκτη από μη επαγγελματική ομάδα της εποχής!

Μια διστακτική «αλεπού» που ήρθε για να μείνει

Η πρώτη του χρονιά στην Championshp την σεζόν 2012/13 είχε προκαλέσει απογοήτευση στους φίλους της Λέστερ. Με μόλις 4 γκολ σε 26 συμμετοχές είχαν αρχίσει ήδη να αντιδρούν στα social media για την συνεχή χρησιμοποίησή του. Εκείνος όμως δεν το έβαλε κάτω, προσπάθησε και δικαιώθηκε. Την επόμενη σεζόν τα γκολ τετραπλασιάστηκαν, η Λέστερ ανέβηκε στην Premier League κι έκτοτε, κανένας δεν έχει αμφισβητήσει ξανά τον Άγγλο φορ.

Πέντε μόλις γκολ στη πρώτη του χρονιά στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, ήταν αρκετά για να διατηρήσουν εκεί τη Λέστερ και την επόμενη χρονιά να πετύχει το «θαύμα». Κάποια τέρματα ήταν απίστευτης ομορφιάς (πχ αυτό με τη Λίβερπουλ στο King Power Stadium το 2016), άλλα πάλι, ήταν αυτά του… Βάρντι.

Βασισμένα σε ταχύτητα, στο ότι «ξεγελάει» τους αντίπαλους αμυντικούς με την κορμοστασιά του, στο «φονικό» του τελείωμα.

Best goal of 2016: Jamie Vardy against Liverpool in February. pic.twitter.com/oOOLx6z962 — Michael DeVivio (@MichaelDeVivio) December 31, 2016

«Σημασία για τον φορ, για να πεις ότι είναι κορυφαίος, έχει η διάρκεια», έχουν δηλώσει πολλοί εκ των σπουδαιότερων επιθετικών του κόσμου και ο Βάρντι ενσαρκώνει ιδανικά αυτήν την άποψη. Ως αιχμή του δόρατος της πρωταθλήτριας Λέστερ πέτυχε 24 γκολ και στο… νήμα έχασε το «χρυσό παπούτσι» της Premier League από τον Χάρι Κέιν. Στην αμέσως επόμενη, σκόραρε 13 για να τα κάνει 20 την σεζόν 2017/18 και να «πέσει» στα 18 την περυσινή.

Φέτος, υπό τις οδηγίες του Μπρένταν Ρότζερς, είναι ήδη στα 16, εννοείται πρώτος στην σχετική λίστα του πρωταθλήματος με 22 αγωνιστικές να υπολοίπονται. Η Λέστερ είναι στη δεύτερη θέση με 11 βαθμούς διαφορά από τη Λίβερπουλ και δεν δείχνει διατεθημένη να την αφήσει στην… ησυχία της.

Μεγάλο της όπλο, θα είναι ο Βάρντι. Το παιδί που, όταν ήρθε στην ομάδα, ο τότε αντιπρόεδρος Σιβανταναπράμπα πληροφορήθηκε από το ιατριικό επιτελείο ότι ο Άγγλος, πηγαίνει στις προπονήσεις έχοντας πιεί.

Τον φώναξε στο γραφείο του…

- Παιδί μου, είσαι καλά; Συμβαίνει κάτι προσωπικό;

- Απλά δεν ξέρω πλέον τι να κάνω με τη ζωή μου… Ποτέ δεν είχα τόσα πολλά χρήματα.

Πλέον, τα χρήματα περισσεύουν. Οι διακρίσεις έρχονται η μια μετά την άλλη και ο Τζέιμι Βάρντι απολαμβάνει, χωρίς κανένα πρόβλημα πια, τον δικό του μύθο.

Τον μύθο που, όπως τραγουδάνε οι Script, «ο κόσμος θα ξέρει το όνομά σου, γιατί η φλόγα που καίει μέσα σου είναι πιο φωτεινή από οτιδήποτε άλλο».

Και αυτό θα είναι το δικό του σενάριο. Γραμμένο με χρυσά γράμματα...