Η «φονική θρασύτητα» του Γκάρι Λίνεκερ (vids)

Δεν θέλει πολλά για να γίνεις επιτυχημένος. Ταλέντο, πείσμα, δουλειά και... θράσος. Όταν ο Γκάρι Λίνεκερ, παίκτης ακόμα της Έβερτον, απέρριπτε πρόταση της Μπαρτσελόνα το 1986 λόγω... πίστης στην εθνική Αγγλίας, λέγοντας «αφού με θέλουν τώρα, θα με θέλουν και μετά το Μουντιάλ», αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς πως επρόκειτο για μια ιδιαίτερη περίπτωση.

Ιδιαίτερη ήταν και η έναρξη της καριέρας του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, καθώς με μόλις τέσσερα γκολ σε 27 παιχνίδια στις δύο πρώτες σεζόν του, δεν ήταν ουσιαστικά μέρος ούτε της ανόδου της Λέστερ, ούτε του κατόπιν υποβιβασμού της. Τη σεζόν όμως 81/82 έρχονται τα... γκάζια. 17 γκολ σε 37 συμμετοχές και 26 σε 40 την επόμενη, έφεραν την άνοδο και διατήρηση για τις «αλεπούδες».

Το αγγλικό πρωτάθλημα τον υποδέχτηκε με... ανοιχτές αγκάλες φιλοξενώντας του 22 γκολ πείθοντας παράλληλα και τον ομοσπονδιακό τεχνικό Μπόμπι Ρόμπσον να τον καλέσει στην εθνική. «Έχει μια από τις καλύτερες εκτελεστικές δεινότητες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο», θα παραδεχθεί γι' αυτόν ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον σε συνέντευξή του και εν τέλει, ο ίδιος έμπρακτα θα τον δικαιώσει ξεπερνώντας τον στα συνολικά γκολ με το εθνόσημο κατά 19 (45-26), όντας ο δεύτερος ever στη σχετική λίστα πίσω από τον Ρούνεϊ.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο για χάρη του οποίου απέρριψε, προσωρινά, την κρούση των «μπλαουγκράνα» ο Λίνεκερ θα έβρισκε χάρη στον Μπόμπι Ρόμπσον το «άλλο του μισό» επιθετικά στο πρόσωπο του Πίτερ Μπίρντσλεϊ, με τον οποίο στο πλάι του, την ύστατη στιγμή των ομίλων, θα κάνει χατ-τρικ απέναντι στην Πολωνία μετά τα «άσφαιρα» ματς κόντρα σε Πορτογαλία και Μαρόκο και θα στείλει την ομάδα στους «16». Η Παραγουάη δεν θα σταθεί εμπόδιο, θα την φιλοδωρήσει και με ένα τέρμα στο 3-0 και θα δώσει το παρών σε ένα από τα πλέον ιστορικά παιχνίδια του αθλήματος.

Τα δύο γκολ του Μαραντόνα στον προημιτελικό με την Αγγλία είναι ανεξίτηλα. Το «χέρι του Θεού» και το «σλάλομ του διαβόλου» έφεραν σε δεύτερη μοίρα το... ανούσιο γκολ του Λίνεκερ που διαμόρφωσε το τελικό 2-1 αλλά παράλληλα του χάρισε το Χρυσό Παπούτσι της διοργάνωσης (6 γκολ σε 5 συμμετοχές).

Την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου του 1987, ο Λίνεκερ θα γινόταν σύνθημα στα χείλη των οπαδών των Μπλαουγκράνα, ζέση στην καρδιά τους. Χατ-τρικ στο πρώτο του classico και «υπόκλιση από τον αντίπαλό του σ'εκείνο το ματς Χόρχε Βαλδάνο, που δήλωσε ότι «θα μπορούσε να σκοτώσει τους πάντες στην Άγρια Δύση».

Όλοι πλέον υποκλίνονταν στον «Super Gary», εκτός από έναν και... ποιον έναν. Ο Γιόχαν Κρόιφ ανέλαβε την Μπαρτσελόνα μετά την απόλυση του Τέρι Βενάμπλς και ο Λίνεκερ το δεξί φτερό της επίθεσης αντί για την κορυφή. Θλίψις. «Δεν είχα άλλη επιλογή. Έπρεπε να το κάνω για την καριέρα μου, ο Κρόιφ ήρθε σε μια περίοδο που επιτρέπονταν μόνο δύο ξένοι παίκτες και νομίζω πως ήθελε τους δικούς του, το οποίο είναι κατανοητό». Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η «μπλαουγκράνια εποχή» για τον Λίνεκερ.

Επιστροφή στο... Βασίλειο και η Τότεναμ θα γίνει ο σταθμός στον οποίο θα προσγειώσει τα 23 γκολ που κρατούσε στις αποσκευές του και θα συμβάλει στην κατάκτηση του FA Cup από τους Λονδρέζους το 1991.

Έρχεται πάντα στη ζωή κάποιου η στιγμή που πρέπει να αποφασίσει αν θα είναι τελευταίος στην πόλη ή πρώτος στο χωριό. Ο Λίνεκερ στα 31 του, ήταν ακόμα μικρός για να διαλέξει να είναι κάπου που δεν θα είχε στραμμένα πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο η επιλογή του να πάει στην Ιαπωνία κατάφερε αφήσει άπαντες με ανοιχτό το στόμα. Νεοσύστατη η J-League στην χώρα της Ασίας και ο Άγγλος θα ενσωματωθεί στο ρόστερ της Nagoya Grampus Eight και οι χορηγίες θα πέσουν... βροχή για το νέο κεντρικό πρόσωπο του πρωταθλήματος. Οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να... ανθίσει όπως περίμεναν όλοι στην Ιαπωνία και με μόλις 8 γκολ σε 24 εμφανίσεις αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Όντας αθεράπευτα ρομαντικός του ποδοσφαίρου αλλά και λάτρης της τρέλας, ο Λίνεκερ πρωταγωνιστεί κάθε Σάββατο στους αγγλικούς τηλεοπτικούς δέκτες ως σχολιαστής στο BBC. Εκεί, χάρισε και μια εκ των πιο επικών στιγμών στην βρετανική τηλεόραση, όταν κλήθηκε να εξαργυρώσει το στοίχημα που είχε βάλει με άλλους συντελεστές της εκπομπής, να βγει με το εσώρουχο αν πάρει το πρωτάθλημα η Λέστερ.

Οι «αλεπούδες» κέρδισαν την Premier League και ο πρώην επιθετικός δεν... κρύφτηκε.

Ένας σπουδαίος επιθετικός, μια ιστορική φιγούρα των γηπέδων, ο οποίος δεν αφήνει ασχολίαστη και την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα, γίνεται σήμερα 59 ετών και, το επίπεδο προκλητικότητας αλλά και καυστικού σχολιασμού όσο πάει και... μεγαλώνει.

Whatever the result, Farage will always be a dick.

— Gary Lineker (@GaryLineker) June 23, 2016