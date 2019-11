Γκλάντμπαχ: Η στρατηγική του αουτσάιντερ

Τον περασμένο Απρίλιο ο Μαξ Έμπερλ πήρε το αυτοκίνητό του και έκανε το ταξίδι μέχρι το Αννόβερο. Σκοπός του ήταν να συναντήσει τον Ντίτερ Χέκινγκ στη φάρμα του (ναι, είχε όνειρο να αγοράσει μία με τη γυναίκα του και το έκανε το 2014) λίγο έξω από την πόλη, ώστε να τον ενημερώσει ότι με το τέλος της σεζόν πήρε την απόφαση οι δρόμοι τους να χωρίσουν. Κανένας δεν γνώριζε για αυτό το ταξίδι και ελάχιστοι για τις προθέσεις του να αλλάξει προπονητή. Άλλωστε, και ο Χέκινγκ τους στόχους που τέθηκαν τους πέτυχε. Το «πώς» ήταν η αφορμή.

Το συναισθηματικό τους ραντεβού δεν κράτησε για πολύ. Άλλωστε, ο Χέκινγκ είναι πολύ έμπειρος για να γνωρίζει ότι αυτές οι κινήσεις είναι πάντα μέρος της επαγγελματικής του ζωής. Ο Έμπερλ επέστρεψε την ίδια μέρα στο γραφείο του και αργότερα έκανε λόγο για «στρατηγική απόφαση» στην ανακοίνωση του συλλόγου. Ήθελε να αλλάξει πολλά στην ίδια τη δομή της ομάδας.

Max #Eberl: "Dieter Hecking did good work here for two and a half years, but I still felt that a change was necessary."#DieFohlen pic.twitter.com/zXWC2XwWDA — Gladbach (@borussia_en) April 29, 2019

«Είναι μέρος της δουλειάς μου να ψάχνω τον επαναπροσδιορισμό, όταν το κρίνω. Θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό». Πολλά βράδια πέρασαν με τον ίδιο να σκέφτεται πώς θα ανανεώσει την Γκλάντμπαχ και θα μπορέσει να την οδηγήσει σε πιο τολμηρά μονοπάτια. Η σταθερότητα δεν είναι πάντα επιθυμητή αρετή. Ειδικά για ανθρώπους και συλλόγους με υψηλές φιλοδοξίες. Λίγες εβδομάδες αργότερα αυτό που έγινε ήταν μία στροφή 180 μοιρών στην αγωνιστική φιλοσοφία της Μπορούσια. Ήταν μία από τις πιο δραστικές αλλαγές στην ιστορία όχι μόνο του συλλόγου αλλά και της Bundesliga.

Από τη «σιγουριά» που δίδασκε ο «παλιάς σχολής» Χέκινγκ στον Μάρκο Ρόζε της σχολής «Bullen-Schule», όπως ονομάζεται στη Γερμανία η σχολή της Ζάλτσμπουργκ και της Λειψίας με το ανελέητο πρέσινγκ, το ρίσκο, το θέαμα, την... όμορφη αβεβαιότητα. Ο Χέκινγκ επιθετικά πόνταρε μόνο στο ατομικό ταλέντο των παικτών του, ενώ αμυντικά απλά ήθελε να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο. Τώρα, υπάρχει πλάνο για όλες τις καταστάσεις. Και σε όλες τις περιπτώσεις οι παίκτες προτρέπονται, αν όχι ενθαρρύνονται, να πάρουν ελεγχόμενα ρίσκα. Πάντα, φυσικά, μέσα σε μία δομή.

Κάθε φορά που κερδίζεις την μπάλα πρέπει αμέσως να είσαι σε θέση να βγεις στην επίθεση. Αυτό το... τρελό παιχνίδι φέρνει έντονα συναισθήματα και αν μπορέσεις να τα διαχειριστείς σωστά, τότε θα σε οδηγήσουν στην υπέρβαση και θα μπορέσουν να καλύψουν τα μειονεκτήματά σου. Και αυτό ακριβώς έχει καταφέρει η Γκλάντμπαχ φέτος λίγο πριν συμπληρώσουμε το 1/3 της σεζόν.

Είναι μία στρατηγική του αουτσάιντερ. Η μηχανή του πρέσινγκ που έχει φτιάξει ο Ρόζε μπορεί να βρει την απάντηση στο «ακριβό» ποδόσφαιρο των μεγάλων. Άλλωστε, ανήκει στη γενιά που ξέρει πολύ καλά την τακτική που έχει για μεγαλύτερο εκφραστή της τον Κλοπ, τον οποίο είχε προπονητή στην Μάιντς. Ξεκίνησε ως αναπληρωματικός, όμως τον έπεισε με την αποφασιστικότητά του ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και στο τέλος ανέλαβε ηγετικό ρόλο στα αποδυτήρια. Το ίδιο κάνει και ως προπονητής: δουλεύει ακατάπαυστα και δοκιμάζει στα όρια τις ιδέες του και τις αντοχές του.

Η κορυφή της Bundesliga είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Όλοι φέτος χάνουν πιο εύκολα βαθμούς, κάτι που δείχνει και το γεγονός ότι τα αποτελέσματα είναι σχεδόν ίδια με εκείνα στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης σεζόν, όταν είχε 20 βαθμούς έπειτα από 10 αγώνες. Όταν, όμως, μία ομάδα βρίσκεται εκεί για πρώτη φορά σε συνεχόμενες αγωνιστικές ύστερα από 42 ολόκληρα χρόνια, τότε μάλλον δεν ευθύνονται μόνο οι άλλοι για την κατάσταση στη βαθμολογία.

Το 1977, λοιπόν, ήταν η τελευταία φορά που αυτό συνέβη με τον Λάτεκ στον πάγκο και κράτησε για 27 ολόκληρες αγωνιστικές. Τώρα, οι οπαδοί έχουν ήδη πανηγυρίσει για 4η σερί αγωνιστική στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν. «Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey»! Το γεγονός, μάλιστα, ότι η τελευταία νίκη με 2-1 ήρθε χωρίς καλή εμφάνιση σημαίνει ότι η Γκλάντμπαχ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία να βρίσκει τις λύσεις και να χτίζει χαρακτήρα. Τη μία αγωνιστική μπορεί να σκοράρει 4 και 5 γκολ, όπως με την Άουγκσμπουργκ, την άλλη να κάνει καλή εμφάνιση στο Ντόρτμουντ και να χάνει άδικα και την άλλη να κερδίζει κυνικά σε μία δύσκολη έδρα, όπως με την Λεβερκούζεν.

19 - The last time @borussia_en had as many points after 9 matches (19) was 32 years ago (1987/88, converted to three points for a win). Leader. #BMGSGE pic.twitter.com/Y3SviUUgk6 — OptaFranz (@OptaFranz) October 27, 2019

Αν εξαιρέσουμε το απίθανο 0-4 από την Βόλφσμπεργκερ στο Europa League, τότε ο Ρόζε έχει ήδη αλλάξει πολλά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Παρά τις απουσίες το τελευταίο διάστημα τα κενά καλύπτονται περισσότερο από ικανοποιητικά. «Όποιος μιλάει για τον τίτλο είναι τρελός. Φυσικά και θα το θέλαμε, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με την πραγματικότητα. Μπορούμε να το λέμε τώρα μόνο ως αστείο. Θα ήταν ανόητο να αναλύσουμε σοβαρά αυτή τη στιγμή τη βαθμολογία», είχε πριν την ήττα από την Ντόρτμουντ ο Κράμερ. Ίσως σε λίγο καιρό να έχει αλλάξει άποψη...

«Αυτή η ομάδα δεν είναι ακόμα ομάδα Ρόζε», είχε προειδοποιήσει πριν λίγες ημέρες ο 43χρονος τεχνικός, που όπως και η ομάδα του έτσι και εκείνος μαθαίνει από παιχνίδι σε παιχνίδι. «Σκέφτομαι πολύ τους αυτοματισμούς. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι παίκτες τι πρέπει να κάνουν σε μία βασική δομή του παιχνιδιού μας. Δεν είμαι κάποιος που είναι κολλημένος, όμως, με μία συγκεκριμένη δομή και θα πρέπει να μπορούμε να την αλλάζουμε 3-4 φορές μέσα σε ένα παιχνίδι», έλεγε ο Ρόζε τον περασμένο Ιούνιο.

1 - The last time @borussia_en have led the #Bundesliga after a matchday this late in the season was after MD 13 in 1985-86, they secured 4th place at the end of the campaign. Flashback. #BMGFCA pic.twitter.com/iiYlnChbqT — OptaFranz (@OptaFranz) October 6, 2019

Και στο τελευταίο παιχνίδι με την Λεβερούζεν, στο οποίο η Μπορούσια πέρασε κάποιες δύσκολες στιγμές τον είδαμε να αλλάζει σύστημα σε 5-4-1 για να έρθει η ισορροπία. «Ίσως αυτό να ήταν ένα μάθημα που πήραμε από το παιχνίδι με την Ντόρτμουντ», αποκάλυψε ο Ρόζε. «Είναι καλό που τα καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο και θα έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μας για το μέλλον». Αν η Γκλάντμπαχ βρίσκεται στην κορυφή, μαθαίνει παράλληλα ακόμα τις δυνατότητές της και την ίδια στιγμή κρατάει χαμηλό προφίλ, προσπαθώντας τα όνειρα να μην επηρεάσουν την πραγματικότητα, τότε μόνο καλά πράγματα μπορούν να έρθουν. Η στρατηγική του αουτσάιντερ μπορεί να έχει εφαρμογή και εκτός αγωνιστικού χώρου...