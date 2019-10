Πώς ο Ρότζερς παίρνει το καλύτερο από τον Βάρντι

Από τη στιγμή που ο Μπρένταν Ρότζερς ανέλαβε την Λέστερ ο Τζέιμι Βάρντι όχι μόνο έχει τον καλό του εαυτό, αλλά μάλλον τον... καλύτερο. Από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν είχε έρθει η αλλαγή στον πάγκο, μέχρι σήμερα ο Άγγλος επιθετικός είναι ο κορυφαίος της Premier League. Μετά τα γκολ του στο απίθανο 9-0 επί της Σαουθάμπτον έφτασε τα 9 γκολ 10 ματς στη σεζόν στη βραδιά που οι Αλεπούδες έγραψαν ιστορία.

Οι επιδόσεις του με τον Ρότζερς στον πάγκο είναι 18 γκολ σε 20 ματς στο πρωτάθλημα. Οι σχέσεις του Βάρντι με τον Πιελ δεν ήταν οι καλύτερες και το πρώτο πράγμα που έκανε ο νέος προπονητής, όταν είδε την Λέστερ για πρώτη φορά από την εξέδρα, πριν καν υπογράψει, ήταν να κατέβει στα αποδυτήρια (μετά τη νίκη επί της Μπράιτον) και να δώσει το χέρι σε κάθε έναν από τους παίκτες. Η μοναδική του «στάση» ήρθε στον Βάρντι. «Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ», του είπε. Είχε σκοράρει το νικητήριο τέρμα στο πρώτο ματς χωρίς τον Πιελ στον πάγκο.

Jamie Vardy has netted 18 #PL goals since Brendan Rodgers' first match

The most of any player in the competition in that period#SOULEI pic.twitter.com/r4weWRcCLL

