Ολυμπιακός - Βαλένθια με υψηλές αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+)

Ο νυν επιθετικός της Γουίγκαν, έβλεπε από την τηλεόραση τις προσπάθειες των συμπατριωτών του στο Euro 2016, όταν τότε η ομάδα του Κρις Κόουλμαν είχε κάνει τρομερά πράγματα και είχε φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά, στην πρώτη τους μεγάλη διοργάνωση έπειτα από το μακρινό 1958!

Ο Κίφερ Μουρ, εκείνο το καλοκαίρι, προετοιμαζόταν για τα παιχνίδια με τη Φόρεστ Γκριν στις ερασιτεχνικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου και ίσως οι ελπίδες του για μια κλήση στην εθνική ομάδα, με δεδομένη την ποιότητα των διεθνών, να εξανεμίζονταν...

Όσο η Ουαλία συνέχισε να «μεγαλώνει» ποδοσφαιρικά και να κερδίζει όλο και περισσότερους πόντους ανάμεσα στους δυνατούς, ο Μουρ έπαιζε για ομάδες όπως η Τορκί, η Ίπσουϊτς, η Ρόδεραμ (εκεί τον πρόσεξε για πρώτη φορά η Ομοσπονδία της Ουαλίας) και η Μπάρνσλεϊ (με την οποία έχει κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με 17 τέρματα στη LeagueOne), μέχρι να μετακομίσει στην Γουίγκαν από τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Στα 27 του, όντας γεννημένος τον Αύγουστο του 1992, ξέρει πως το γεγονός πως κατάφερε να εκπροσωπήσει την πατρίδα του σε επίπεδο εθνικών ομάδων με την πορεία που έχει καταγράψει στο ποδόσφαιρο, μόνο εύκολο δεν ήταν και αυτό τον κάνει τρομερά υπερήφανο...

«Η δική μου διαδρομή είναι πολύ διαφορετική από πολλών συναδέλφων μου γιατί έχω περάσει αρκετά χρόνια σε non-league επίπεδο. Έχω προσπαθήσει ν' ανέβω, έχω πέσει και έχω ανέβει ξανά, οπότε τώρα που βρίσκομαι στη Γουίγκαν μπορώ να δηλώνω περήφανος για όσα έχω καταφέρει και το σημείο που έχω φτάσει» έχει πει, ενώ, μέσα στις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετώπισε, ήταν κι εκείνη της... αναζήτησης του πιστοποιητικού γέννησης του παππού του!

Για ν' αποδείξει ότι μπορούσε να παίξει στην εθνική ομάδα της Ουαλίας και ότι είχε ρίζες με... απόδειξη σε έγγραφα, έπρεπε να καταθέσει το πιστοποιητικό γεννήσεως στην Ομοσπονδία. «Όλη η οικογένεια το έψαχνε και μας πήρε περίπου έναν χρόνο για να το βρούμε και να μπορώ να παίξω» αποκάλυψε ο Μουρ, όταν είχε κληθεί για πρώτη φορά στους «δράκους» για το φιλικό του περασμένου Σεπτέμβρη απέναντι στη Λευκορωσία στο Cardiff City Stadium.

Μάλιστα, όπως το έκανε και απέναντι στους Σλοβάκους στο εκτός έδρας παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2020 το βράδυ της Πέμπτης, έτσι και πριν από έναν μήνα είχε πάρει φανέλα βασικού, κερδίζοντας την εκτίμηση του Ράιαν Γκιγκς που ήθελε να τον δοκιμάσει στις σκέψεις που έκανε για το αγωνιστικό πλάνο και να φυσικά να του δείξει πως τον εμπιστευόταν.

Το παιχνίδι στην Τρνάβα, στη Δυτική Σλοβακία, ήταν το πρώτο του Κίφερ Μουρ σε τόσο υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο. Ουσιαστικά το... απόλυτα επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα με το εθνόσημο, δεδομένου του φιλικού χαρακτήρα που είχε το ματς απέναντι στους Λευκορώσους πριν από λίγο καιρό.

Ξανά, βρέθηκε στην 11άδα και ήταν εκείνος που πέτυχε το γκολ για τους Ουαλούς, όταν στο 25ο λεπτό από γέμισμα του Ντάνιελ Τζέιμς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0. Βέβαια, το σύνολο του Γκιγκς πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές, ειδικά μετά την ισοφάριση που δέχθηκε στο δεύτερο μέρος, αλλά άντεξε και πήρε τον βαθμό, που όμως δεν μπορεί ν' αφήσει απόλυτα ικανοποιημένη την ομάδα.

INTERNATIONAL REDS:

Delightful assist by #mufc's Daniel James for Wales against Slovakia. pic.twitter.com/Ube2ojuN7x

— ً (@utdrobbo) October 10, 2019