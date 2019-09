Φικάγιο Τομόρι: Ετοιμάζεται για πτυχίο στα οικονομικά και στην... Τσέλσι

Η ώρα του Φικάγιο Τομόρι έχει φτάσει στην Τσέλσι, με τον Φρανκ Λάμπαρντ να του δείχνει εμπιστοσύνη. Το πώς μπορεί να αντιδράσει ένας νεαρός παίκτης σε αυτό έχει πολλούς τρόπους. Ο νεαρός άσος των μπλε, όμως, ίσως να αποτελεί μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις. Έχει ξεκινήσει στα τρία τελευταία παιχνίδια της Τσέλσι, ενώ ύστερα από την ήττα από την Βαλένθια το κοινό του Stamford Brigde τον αποθέωσε. Ήταν μία από τις στιγμές που ονειρεύεται κάθε παίκτης προερχόμενος από τις ακαδημίες οποιασδήποτε μεγάλης ομάδας.

Ο Τομόρι ξέρει ότι, πλέον, ακόμη και ο Ρούντιγκερ να ξεπεράσει τον τραυματισμό του θα βρεθεί αρκετές φορές στην ενδεκάδα της Τσέλσι μέχρι το τέλος της σεζόν. Κι όμως, μιλάει σαν τίποτα να μην είναι δεδομένο. Τόσο, που παρά το βαρύ πρόγραμμα αρνείται να καθυστερήσει ή να διακόψει τις σπουδές του. Αφού κατάφερε να τελειώσει με άριστα το Λύκειο, παίζοντας στις πολύ απαιτητικές ακαδημίες των μπλε.

Πριν 2,5 χρόνια ένας από τους όρους που έβαλε η οικογένεια Τομόρι ώστε να προχωρήσει ο δανεισμός του στην Μπράιτον ήταν ο καθηγητής, που του έκανε ιδιαίτερα και πληρωνόταν από τον σύλλογο, να μπορεί να ταξιδεύει για να συνεχίσει τα φροντιστήρια στη νότια ακτή. Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά του είναι η δίψα για μάθηση.

Tomori’s game by numbers vs Wolves:

10 tackles & interceptions

3 aerial duels

1 dribble

1 goal

84% passing accuracy

8.74 rating

A very strong performance from the young man, he’s really giving Lampard something to think about at CB. pic.twitter.com/6F6BlpiFA6

— (@ChelseaCentral_) September 16, 2019