Η πρώτη νίκη στη χώρα του θανάτου

Το ποδόσφαιρο. Μόνο αυτό μπορούσε να δώσει λίγη χαρά σε έναν από τους πιο βασανισμένους λαούς, σε μία από τις πλέον καταραμένες χώρες του κόσμου. Διαμάχες, ξηρασία, λιμός, ανασφάλεια για πάρα πολλά χρόνια. Μόνο στους πρώτους μήνες του 2019 οι πρόσφυγες από τη Σομαλία προς τα γειτονικά κράτη έφτασαν τις 219.000 και το νούμερο αυτό αυξάνεται καθημερινά με δραματική ταχύτητα.

Το χειρότερο όλων όμως είναι ο εμφύλιος πόλεμος που από το 1991 καταστρέφει τη γωνία στο Κέρας της Αφρικής και συνεχίζεται αμείωτος. Σε όλ' αυτά τα χρόνια έχουν επισήμως καταγραφεί 500.000 θάνατοι και τριπλάσιος αριθμός ξεριζωμένων, που ανεπίσημα θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Τα παραπάνω έχουν καταστήσει τη Σομαλία ως την όγδοη φτωχότερη περιοχή του πλανήτη και την 5η πιο επικίνδυνη για να επισκεφτείς.

Ωστόσο, μέσα στα χειρότερα που βιώνουν οι κάτοικοί της, πήραν μία μικρή γεύση χαμόγελου, καθώς νίκησαν 1-0 τη Ζιμπάμπουε. Ηταν η πρώτη νίκη της ιστορίας τους σε προκριματική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και γιορτάστηκε έντονα στο Μογκαντίσου και τις άλλες πόλης. Οι “Ocean Stars” που βρίσκονται στη θέση 203 της κατάταξης της FIFA σε σύνολο 238 Εθνικών ομάδων, δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ σε μεγάλη διοργάνωση, ούτε καν στην Αφρική.

Εως και το 1958 η χώρα ήταν αποικιοκρατικά μοιρασμένη από τους Ιταλούς και τους Αγγλους και έω το 1978 δεν είχε καν προσπαθήσει να προκριθεί σε Μουντιάλ. Η πρώτη της απόπειρα έγινε για εκείνο του 1982, όπου αποκλείστηκε με δύο ισοπαλίες και δεν κατάφερε ούτε να μπει σε προκριματικό όμιλο. Στην Αφρική οι 28 πιο αδύναμες χώρες του ranking κληρώνονται σε νοκ άουτ και όποιος περνάει από κάθε ζευγάρι, μπαίνει σε όμιλο.

We thank Allah SWT I can’t believe this is the first time in my life I’ve seen Somalia win a football match in a World Cup qualifier the future is bright #somaliavszimbabwe #somaliaworldcup2022 pic.twitter.com/Z1NtrGp9az

