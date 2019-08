Bundesliga: Απειλείται η κυριαρχία της Μπάγερν

Η Μπάγερν κατέκτησε το 7ο συνεχόμενο πρωτάθλημά της πέρυσι, κάνοντας φοβερή αντεπίθεση στο δεύτερο μισό της σεζόν, όμως πολύ γρήγορα τον Ιούνιο η Ντόρτμουντ ετοίμασε τη δική της στο μεταγραφικό κομμάτι. Οι Βεστφαλοί δείχνουν ικανοί να διεκδικήσουν ξανά τον τίτλο και ξεκινούν με ακόμη καλύτερες προϋποθέσεις.

Στο παιχνίδι της κορυφής βρίσκεται και η Λειψία, όπου η Νάγκελζμαν θα κάθεται φέτος στον πάγκο, νέοι προπονητές βρίσκονται στους πάγκους της Γκλάντμπαχ και της Σάλκε, ενώ η Ουνιόν Βερολίνου θα δώσει για πρώτη φορά το παρών στην Bundesliga, ένα πρωτάθλημα που πάντα υπόσχεται θέαμα, γκολ και αμέτρητα ταλέντα!

Μπάγερν



Ο Νίκο Κόβατς παρέμεινε στη θέση του, ο Ούλι Χένες ετοιμάζεται για αποχώρηση τον προσεχή Νοέμβριο και οι Βαυαροί πέρασαν δύσκολο καλοκαίρι. Ξεκίνησαν πολύ δυναμικά ήδη από τον Ιανουάριο, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Παβάρ για 35 εκατ. ευρώ από την Στουτγκάρδη, ακολούθησαν οι δηλώσεις για τη μεγάλη μεταγραφική αντεπίθεση, όμως στο τέλος ο Σαλιχάμιτζιτς τα έκανε θάλασσα. Ρόμπεν και Ριμπερί αποτελούν παρελθόν, με τον Πέρισιτς να καλύπτει μόνο το ένα κενό και τους Χάντσον-Οντόι και Σανέ να παραμένουν απλά... όνειρα. Το μεγάλο λίφτινγκ ήρθε στην άμυνα, με τον Λούκας Ερναντέζ να αποτελεί πλέον την πιο ακριβή μεταγραφή του συλλόγου (80 εκατ. ευρώ), τον Χούμελς να αποχωρεί και τον Μπόατενγκ να παραμένει την τελευταία στιγμή χωρίς κανένας να καταλάβει το γιατί. Λεβαντόφσκι και Νόιερ έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη ποιότητας και βάθους στο ρόστερ, όμως στο Μόναχο δείχνουν ανήμποροι να αποκτήσουν τους αρχικούς τους μεταγραφικούς στόχους. Για μία ομάδα που πέρυσι κατέκτησε τον τίτλο στο φινάλε και έδειχνε σημάδια κόπωσης, σωματικά και ψυχολογικά, μάλλον θα πρέπει να γίνουν περισσότερα μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Ντόρτμουντ



Πέρυσι, έχασε τον τίτλο στο τέλος και η ανάλυση που έγινε από τον σύμβουλο Ματίας Ζάμερ ήταν ότι η έλλειψη εμπειρίας στο κέντρο της άμυνας ήταν ο κύριος λόγος της αποτυχίας. Με την απόκτηση του Χούμελς όλοι στο Ντόρτμουντ πιστεύουν ότι αυτό λύθηκε, αν και οι αποχωρήσεις των Ντιαλό και Τοπράκ ίσως φέρουν θέματα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Μία άλλη προβληματική θέση ήταν στα αριστερά της άμυνας. Λύθηκε με την απόκτηση του Σουλτς από την Χόφενχαϊμ. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν η έλλειψη λύσεων από τη μέση και μπροστά, όταν οι τραυματισμοί άρχισαν να χτυπούν την πόρτα στο Μπράκελ. Μπραντ (από Λεβερκούζεν) και Αζάρ (από Γκλάντμπαχ) προσφέρουν τρομερό βάθος πίσω από τον επιθετικό. Η πιο ώριμη μεταγραφική περίοδος των Βεστφαλών, που ολοκληρώθηκε ήδη από τον Ιούνιο τους δίνει ακόμη περισσότερες πιθανότητες για τον τίτλο. Με τον Ρόις επιτέλους υγιή, τον Σάντσο να ετοιμάζεται για μεγάλα πράγματα και τον Βάιγκλ να βρίσκει ξανά τον καλό του εαυτό η κορυφή μοιάζει ακόμη πιο κοντά σε σχέση με πέρυσι. Ίσως να μιλάμε και για το πρώτο φαβορί. Άλλωστε, κανένας στο Ντόρτμουντ δεν φοβάται πλέον να το πει.

Ich freue mich sehr über die Auszeichnung zum „Fußballer des Jahres“ und möchte mich bei allen bedanken, die für mich gestimmt haben. Ein großer Dank geht aber natürlich an mein @BVB Team, meine Familie und natürlich an die Fans für die tolle Unterstützung!

Supercup 2019 pic.twitter.com/zh9tlz4auU — Marco Reus (@woodyinho) July 29, 2019

Λειψία

Η μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου έγινε με την πρόσληψη του Νάγκελζμαν στον πάγκο. Η ρήτρα των 10 εκατ. ευρώ στην Χόφενχαϊμ δεν ήταν ποτέ πρόβλημα και το «παιδί-θαύμα» των πάγκων στην Γερμανία θα προσπαθήσει να μπει σφήνα ανάμεσα σε Μπάγερν και Ντόρτμουντ. Στα χέρια του έχει ένα ρόστερ γεμάτο ποιότητα και νεαρούς παίκτες, που διψάνε να μάθουν και να βελτιωθούν. Η Reb Bull φροντίζει να μην λείψει τίποτα από τον σύλλογο, έχοντας ήδη επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και η επιστροφή στο Champions League είναι ένα ακόμη μεγάλο συν. Το ρόστερ δεν άλλαξε σημαντικά και συνεχίζει στην ίδια φιλοσοφία του θεάματος και του εντυπωσιακού πρέσινγκ. Το μείγμα δείχνει να έχει όλα τα συστατικά της επιτυχίας. Πλέον, δεν υπάρχει ταβάνι στους στόχους.

Λεβερκούζεν

Ο Πέτερ Μπος ανέλαβε από πέρυσι και θέλει να αποδείξει ότι είναι πολύ πιο επιτυχημένος από αυτό που είχε δείξει στο παρελθόν στην Ντόρτμουντ. Στο δικό του κίνητρο ποντάρει και η Μπάγερ για να παρουσιάσει ένα ποδόσφαιρο που θα αιφνιδιάσει ολόκληρη την Bundesliga. Η απώλεια του Μπραντ είναι πολύ σημαντική, όμως φέτος είναι η χρονιά που ο Κάι Χάβερτς αναμένεται να την πάρει στους ώμους του και να την οδηγήσει στο Champions League. Έγιναν λίγες και καλές προσθήκες στο ρόστερ, που θα βοηθήσουν τον Ολλανδό να εφαρμόσει στο έπακρο τις ιδέες του, ενώ ο δικός μας Πάνος Ρέτσος ξεκινάει επιτέλους μία σεζόν χωρίς προβλήματα.

Γκλάντμπαχ

Η εποχή του «συντηρητικού» Χέκινγκ έφτασε στο τέλος της και ο Μάρκο Ρόζε αποτελεί έναν από τους συναρπαστικούς τεχνικούς της γενιάς του. Άφησε την Ζάλτσμπουργκ για να κάνει την Γκλάντμπαχ «μηχανή του πρέσινγκ» και να την οδηγήσει ξανά στην τετράδα. Η απουσία του Αζάρ είναι σημαντική, όμως ο Ρόζε έχει άλλα στο μυαλό του και με τα χρήματα που έλαβε από την πώληση του Βέλγου στην Ντόρτμουντ ενισχύθηκε πολύ στην επίθεση. Το νέο πρότζεκτ είναι πολύ πιο συναρπαστικό από το προηγούμενο.

Βόλφσμπουργκ

Η επιστροφή στην Ευρώπη ήρθε, όμως ο Μπρούνο Λαμπαντία είχε ήδη αποφασίσει να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία. Αντικαταστάτης του στον πάγκο ο Όλιβερ Γκλάζνερ, που οδήγησε την άσημη Λίντσερ στη δεύτερη θέση στην Αυστρία και στα προκριματικά του Champions League. Το σύστημα αναμένεται να αλλάξει σε 3-4-3, αγαπημένο του νέου της προπονητή, και οι μεταγραφές έγιναν με αυτόν τον γνώμονα. Υπάρχει η αίσθηση ότι δεν θα τα πάει χειρότερα, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι με την επιλογή για τον πάγκο έδειξε διάθεση να φύγει από τη «σιγουριά» και να πάρει ένα σημαντικό ρίσκο με έναν ανερχόμενο προπονητή. Ο χρόνος θα δείξει αν αυτή η επιλογή ήταν σωστή. Το πρότζεκτ, πάντως, γίνεται και πάλι συναρπαστικό, έστω και αν η Wolkswagen έχει κλείσει εδώ και καιρό την... κάνουλα.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Πριν ένα καλοκαίρι έδειχνε να ξεκινάει από το μηδέν. Στο τέλος τα πήγε περίφημα. Αν δεν αντιμετώπιζε και την κούραση στο τέλος της σεζόν δεν θα είχε χάσει το Champions League. Φέτος, ξεκινάει με τον ίδιο προπονητή (Άντι Χίτερ), αλλά χωρίς πολλά από τα αστέρια της. Ο τεχνικός διευθυντής Φρέντι Μπόμπιτς, όμως, ήδη ψάχνει τα επόμενα και έχει φροντίσει να γεμίσει το ρόστερ. Το πώς θα... ζήσει, βέβαια, χωρίς τα γκολ του Γιόβιτς και του Αλέρ παραμένει μεγάλο ερωτηματικό. Αν καταφέρει να βρει τις λύσεις εκεί είναι ικανή και φέτος για μεγάλα πράγματα. Ακόμη και να μην τα καταφέρει κανένας δεν πρόκειται να της πει τίποτα... Μόνο και μόνο από την επιθετική της φιλοσοφία έχει κερδίσει οπαδούς σε όλη την Ευρώπη. Ζηλεύουν όλοι την ατμόσφαιρα που μπορούν να δημιουργήσουν οι δικοί της στην Φρανκφούρτη.

#SGEfact: Eintracht are unbeaten in their last 14 European games at home (10 wins, 4 draws)!#SGEuropa #SGE pic.twitter.com/5NKHZjMSKy — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) August 13, 2019

Βέρντερ

Ο τεχνικός Κόφελντ έχει φέρει τρομερή σταθερότητα και εντυπωσιακές επιδόσεις εντός έδρας. Προσπάθησε για την Ευρώπη πέρυσι, αλλά δεν τα κατάφερε και δεν κρύβει ότι αυτός είναι και ο φετινός της στόχος, έστω και αν ξεκινάει τη σεζόν με δυσκολίες. Απέκτησε τον Τοπράκ (δανεικός από την Ντόρτμουντ) για να καλύψει τα κενά που έχουν προκύψει στην άμυνα από τους τραυματισμούς, ενώ έχασε τον ηγέτη Κρούζε, που αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στο εξωτερικό. Οι αλλαγές στο ρόστερ ήταν λίγες, καθώς υπάρχει απόλυτη πίστη στις ικανότητες του προπονητή της, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2023. Ο Πισάρο θα συνεχίσει για ακόμη μία σεζόν στην Βρέμη

#Kohfeldt: "Jeder merkt, dass es die letzte Woche vor dem Wettkampf ist. Die Zweikampfhärte im Team ist da, wir haben Schärfe im Training und es wäre schlimm, wenn es anders wäre. Diese Reibung tut uns gut und hilft uns weiter."#WerderPK | #svwf95 pic.twitter.com/TaS6EydLaB — SV Werder Bremen (@werderbremen) August 15, 2019

Χόφενχαϊμ

Ο Γιούλιαν Νάγκελζμαν αποτελεί παρελθόν και ο μεγάλος φόβος είναι ότι θα επιστρέψει στις παλιές μέρες, που απλά πάλευε για την παραμονή. Ο ιδιοκτήτης Χοπ είχε εδώ και χρόνια πει ότι θέλει να αφήσει έναν σύλλογο που να μπορεί οικονομικά να τα βγάζει πέρα μόνος του και το έχει καταφέρει. Ο τρόπος είναι, φυσικά, οι πωλήσεις. Το ρόστερ άλλαξε σημαντικά, αποδυναμώθηκε και ο νέος τεχνικός, Σρόιντερ, έχει πολύ δύσκολο έργο μπροστά του. Βέβαια, έχουμε ακόμη αρκετές ημέρες στη μεταγραφική περίοδο και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Σαμασέκου (14 εκατ. ευρώ από την Ζάλτσμπουργκ), μπορεί να κάνει τη διαφορά στη μεσαία γραμμή. Πρώτος στόχος είναι απλά να βρει τα πατήματά της χωρίς να έχει το «παιδί-θαύμα» των γερμανικών πάγκων στο τιμόνι. Κράτησε, πάντως, την επιθετική της γραμμή και ελπίζει ότι θα μπορέσει να βρει την ισορροπία, ενώ είδε και τον Ρούντι (δανεικός από την Σάλκε) να επιστρέφει για να βοηθήσει στη μεσαία γραμμή.

Welcome, Diadie! #TSG Hoffenheim has signed Diadie Samassékou from Austrian serial champions RB Salzburg! The 23-year-old international player from Mali is the seventh newcomer into Alfred #Schreuder's team. He will sign a contract until 30 June 2024. pic.twitter.com/JQ6eugjcEN — TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) August 15, 2019

Φορτούνα Ντίσελντορφ

Αποδείχθηκε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της προηγούμενης σεζόν. Έπαιξε ανοιχτά, ξεκίνησε δύκσολα, αλλά στη συνέχεια εντυπωσίασε. Παρά την αβεβαιότητα προς το τέλος της σεζόν ο τεχνικός Φούνκελ έμεινε στη θέση του και καλείται να την οδηγήσει σε ανάλογη σεζόν. Θα πρέπει, όμως, να το κάνει χωρίς τον περσινό MVP Λουκεμπάκιο, όμως έχει θέσει τις βάσεις και μπορεί να αισιοδοξεί. Ήταν ξανά δραστήρια στη μεταγραφική αγορά και δείχνει ότι δεν θα κινδυνεύσει ούτε φέτος.

Χέρτα

Η διοίκηση έχει πολύ υψηλές φιλοδοξίες και φρόντισε να το δείξει, ξοδεύοντας αρκετά το καλοκαίρι. Ο Παλ Νταρντάι προσπάθησε να παίξει επιθετικά, κάτι που του είχε ζητηθεί, ώστε ο κόσμος να επιστρέψει στο γήπεδο, και ύστερα από 4 χρόνια στην πρωτεύουσα παρέδωσε τα κλειδιά στον Άντε Τσόβιτς, που καλείται να φέρει φρεσκάδα και ακόμη περισσότερο θέαμα. Ναι μεν έχασε τον Λαζάρο (Ίντερ), αλλά ενισχύθηκε και θα προσπαθήσει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν μεγάλα πλάνα για τα επόμενα χρόνια.

@antecovic14: "Dodi #Lukebakio's hat-trick in his last match against @FCBayernEN has certainly stuck in his memory. For us though, it's about balance on the pitch and picking the right players in order to be successful."#FCBBSC #hahohe pic.twitter.com/DR7Lwmwrqv — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) August 14, 2019

Μάιντς

Οι έξυπνες αγορές των προηγούμενων ετών έχουν γεμίσει τα ταμεία, έχουν φέρει τη σταθερότητα και αυτό το μοντέλο δεν αλλάζει με τίποτα. Επασε το ρεκόρ συλλόγου, μένοντας για 10η συνεχόμενη σεζόν, με τον τεχνικό Σβαρτς να κάνει εξαιρετική δουλειά. Γεννημένος στην πόλη και θρύλος του συλλόγου, επιβραβεύθηκε με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2022 πριν καν ολοκληρωθεί η προηγούμενη σεζόν. Αυτό που προσπαθήσει πρωτίστως φέτος είναι να βελτιώσει τις επιδόσεις που είχε στο δεύτερο μισό.

Schwarz zum Derby "Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Lautern hat in der dritten Liga einen guten Start hingelegt. Wir sind gewappnet, denn es wird ein emotionales Spiel, in dem wir die richtige Mentalität an den Tag legen müssen...." #FCKM05 pic.twitter.com/UUnCudb5X0 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) August 8, 2019

Φράιμπουργκ

Το μεγάλο πρότζεκτ είναι εκείνου του νέου γηπέδου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Έχει βρει την υγειά της με τον Κρίστιαν Στράιχ στον πάγκο και απλά προσπαθεί να δώσει όσες περισσότερες ευκαιρίες μπορεί σε νεαρούς παίκτες, που στη συνέχεια μπορεί να πουλήσει για να χρηματοδοτεί τον σύλλογο. Έχει, άλλωστε, το μικρότερο στάδιο στην κατηγορία και τα μικρότερα μεγέθη. Έχει βρεθεί κατά καιρούς στην Ευρώπη, όμως στόχος της είναι πάντα η παραμονή. Αν έρθει κάτι καλύτερο, θα αποτελεί απλά την υπέρβαση.

Σάλκε

Στο τέλος η επιλογή του Κρίστιαν Χάιντελ στη θέση του τεχνικού διευθυντή δεν της βγήκε. Καταστροφική η σεζόν πέρυσι, στην οποία κλήθηκε από τη... σύνταξη ο Χουμπ Στέφενς για να τη σώσει. Ακόμη μία αποστολή... αυτοκτονίας για τον έμπειρο τεχνικό, που τα κατάφερε. Τώρα, στο τιμόνι θα είναι ο Βάγκνερ, αφήνοντας την Αγγλία για να δείξει την αξία του σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Bundesliga. Χρήματα για μεταγραφές πάντα υπάρχουν και φέτος χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να τον βοηθήσουν να εφαρμόσει τα πλάνα του. Στόχος είναι πάντα η Ευρώπη, όμως το ζητούμενο ουσιαστικά είναι να αρχίσει επιτέλους να χτίζεται κάτι καλό στο Γκελζενκίρχεν. Πριν καν ξεκινήσει η σεζόν, βέβαια, είδε τον πρόεδρο Τένις να κάνει κάποια απαράδεκτα ρατσιστικά σχόλια. Βρισκόταν εδώ και χρόνια σε σύγκρουση με τους οπαδούς και η άρνησή του να παραιτηθεί τους έχει ξεσηκώσει...

Άουγκσμπουργκ

Οι δύσκολες εποχές έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες, αλλά με κάποιον τρόπο κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Η θητεία του Μπάουερ στον πάγκο έληξε άδοξα, με τον Μάρτιν Σμιντ να έρχεται στο τέλος και να την σώζει. Ο στόχος, φυσικά, δεν γίνεται να αλλάξει για τους Βαυαρούς, που προσπαθούν να ξαναβρούν τις καινοτομίες, που κάποτε τους έφεραν μέχρι την Ευρώπη. Δύσκολο να το πετύχουν, πότε συμβιβάζονται με πιο απλά πράγματα και γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή το... μοιραίο θα έρθει. Αν είναι φέτος μένει να το δούμε. Ήταν δραστήρια στη μεταγραφική αγορά, όμως δεν μπορείς να πεις εύκολα ότι βγήκε ενισχυμένη.

Κολωνία

Κέρδισε με σχετική ευκολία την άνοδο πίσω στην πρώτη κατηγορία και ήδη είχε ένα ρόστερ ικανό να τερματίσει σε καλή θέση στην Bundesliga. Έτσι, χρησιμοποίησε τη μεταγραφική αγορά, προκειμένου απλά να κλείσει κάποια κενά και να βελτιωθεί σε κάποιες θέσεις. Το μεγάλο ερωτηματικό έρχεται από τον πάγκο, όπου για πρώτη φορά ο Μπάιερλορτσερ θα δοκιμαστεί στο κορυφαίο επίπεδο, έχοντας κάνει εξαιρετική δουλειά στην Ρέγκενζμπουργκ τα τελευταία χρόνια. Την τελευταία φορά που ήρθε η καταστροφή, είχε στοιχίσει η συμμετοχή της στην Ευρώπη. Φέτος, δεν χρειάζεται να ανησυχεί για κάτι τέτοιο...

Πάντερμπορν

Έγινε ομάδα... ασανσέρ ανάμεσα στις κατηγορίας τα προηγούμενα χρόνια, όταν και ήταν ένα βήμα από τον υποβιβασμό στην τέταρτη κατηγορία. Δεν βρέθηκε εκεί λόγω οικονομικής καταστροφής άλλης ομάδας και από τότε ξεκίνησε την άνοδο μέχρι την Bundesliga, όπου θα δώσει το παρών για δεύτερη φορά στην ιστορία της! Μία μικρή πόλη, στην οποία είχε απαγορευτεί να διεξάγονται παιχνίδια τα βράδια της Παρασκευής λόγω της ηχορύπανσης, θα δει ξανά την ομάδα να παίζει με τους κορυφαίους συλλόγους της χώρας. Αιφνιδίασε πέρυσι με το ποδόσφαιρό της, έκανε τρομερή αντεπίθεση και πήρε την απευθείας άνοδο. Ο τεχνικός Μπάουμγκαρτ έχει φέρει δύο σερί ανόδους και φυσικά έχει στόχο να την κρατήσει στην Bundesliga. Το ρόστερ και το μπάτζετ είναι από τα μικρότερα στην κατηγορία. Αν μείνει, θα αντιμετωπιστεί ως «μικρό θαύμα». Είναι δεδομένο, πάντως, ότι θα αιφνιδιάσει αρκετούς από τους αντιπάλους της με τον τρόπο που αγωνίζεται.

#Strohdiek: „Die Vorfreude ist riesengroß. Wir können es alle kaum erwarten, dass es los geht!“ | #SCP07 pic.twitter.com/QUsU6qXP10 — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) August 14, 2019

Ουνιόν Βερολίνου

Κέρδισε την ιστορική άνοδο στα μπαράζ με την Στουτγκάρδη και θα παίξει για πρώτη φορά στην Bundesliga. Ο πρώτος στόχος για τον Φίσερ και τους παίκτες του είναι απλά να το διασκεδάσουν. Ένας από τους πιο cult συλλόγους στην Γερμανία θα δώσει άλλο χρώμα στην κατηγορία. Μόνο και μόνο να δεις ένα παιχνίδι της εντός έδρας αποτελεί ξεχωριστή εμπειρία. Ξεκινάει, φυσικά, ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον υποβιβασμό, όμως θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της. Ελπίζει ότι η εμπειρία που πρόσθεσε στο ρόστερ (Σούμποτιτς, Γκέντνερ) θα μπορέσει να αυξήσει τις πιθανότητες παραμονής, όμως κανένας δεν πρόκειται να θέσει αχρείαστη πίεση. Θα προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι της.