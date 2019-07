Η Χέρτα ετοιμάζει (οικονομική) αντεπίθεση

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι το 37,5% των μετοχών της Χέρτα πουλήθηκε στον επενδυτή Λαρς Βίντχορστ για 125 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στον τελευταίο να αυξήσει το ποσοστό του στο ανώτερο που του επιτρέπει ο κανονισμός, στο 49,9%, βάζοντας και άλλα χρήματα στα ταμεία του συλλόγου. Θα χρειαστεί άλλα 75 εκατ. ευρώ για να αγοράσει το υπόλοιπο 12,4%.

Με αυτή τη συμφωνία οι Βερολινέζοι έχουν σκοπό να βγουν στο Champions League τα επόμενα χρόνια. «Αυτό ενισχύει τις πιθανότητές μας να τερματίσουμε στις πρώτες θέσεις», τόνισε ο CEO Πρέετς στο Spiegel. Οι πρώτες θέσεις, φυσικά, δεν σημαίνουν απλά συμμετοχή στο Europa League, αλλά κάτι περισσότερο. «Η Χέρτα, όπως οι σύλλογοι από το Λονδίνο ή την Μαδρίτη θα μπορούσε να γίνει ένας σύλλογος μεγαλούπολης», είπε ο ίδιος ο Βίντχορστ, δείχνοντας το όραμά του για ένα... Big City Club, όπως ήταν οι ακριβείς λέξεις που χρησιμοποίησε.

Για μία ομάδα που τα τελευταία δύο χρόνια τερμάτισε στη 10η και στην 11η θέση αυτό θα συνιστούσε άλμα. Τα χρήματα που μπήκαν στα ταμεία θα δοθούν πρωτίστως για την ενίσχυση. Μπορεί ο Λαζάρο να πουληθεί στην Ίντερ, όμως στα γραφεία της Χέρτα ετοιμάζεται η μεγάλη μεταγραφική αντεπίθεση μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Το 2002 ο σύλλογος αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες του σε πιθανούς στρατηγικούς επενδυτές, ώστε να βρει τα κεφάλαια για να κάνει τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξή του. Έπρεπε, όμως, να φτάσουμε στο 2014 για να βρεθεί ο πρώτος επενδυτής, με το αμερικάνικο fund KKR να αγοράζει μερίδιο για 61,2 εκατ. ευρώ. Τότε, η αξία του συλλόγου είχε εκτιμηθεί στα 220 εκατ. ευρώ.

Τον Νοέμβριο του 2018 ο ίδιος ο σύλλογος αποφάσισε να πληρώσει 71,2 εκατ. ευρώ για να αγοράσει πίσω εκείνες τις μετοχές από την KKR, ώστε να προχωρήσει το νέο deal με τον Βίντχορστ. Τώρα, η αξία του συλλόγου έχει εκτιμηθεί στα 330 εκατ. ευρώ. Ο νέος επενδυτής ήταν από τα hot ονόματα της γερμανικής επενδυτικής κοινότητας τη δεκαετία του ’90, όμως υπέστη πολλαπλά χτυπήματα και πτωχεύσεις πριν μπορέσει να χτίσει ξανά το όνομά του από την αρχή.

