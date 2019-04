Λίβερπουλ: Κοντρολαρισμένο χάος

Κάποτε, σε μία του συνέντευξη στην Αγγλία όταν ήταν ακόμα προπονητής της Ντόρτμουντ ο Κλοπ είχε πει ποιο ποδόσφαιρο του αρέσει. «Rock & Roll», το είχε χαρακτηρίσει. Αυτό το δόγμα ακολούθησε και στους πρώτους του μήνες στο Λίβερπουλ. Μέχρι το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, όταν αποφάσισε να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό με στόχο την κατάκτηση της Premier League. Πλέον, η θεωρία του είναι κάτι σαν κοντρολαρισμένο χάος.

Χρειάζεται το χάος στην επίθεση, αλλά χρειάζεται και τον έλεγχο από τη μεσαία γραμμή και πίσω. Ίσως αναγκάστηκε και να το κάνει. «Φέτος, είναι διαφορετικά», τόνισε ο Σαλάχ μετά τη νίκη επί της Τσέλσι. «Πάνω μου πέφτουν 2 και 3 παίκτες. Οι ομάδες μετά την περσινή σεζόν αποφάσισαν να μας αντιμετωπίσουν αλλιώς. Ο Μανέ και ο Φιρμίνο, όμως, κάνουν πολύ καλή σεζόν και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό».

Ο Κλοπ γνώριζε ότι σε 38 αγωνιστικές το χάος δεν μπορεί να σου δώσει την κορυφή, ειδικά από τη στιγμή που οι αντίπαλοι προπονητές θα ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι. Στον αγώνα με την Τσέλσι, που ξυπνούσε μνήμες από το γλίστρημα του Τζέραρντ και του τίτλου πριν λίγα χρόνια, κανένας δεν μπορούσε να ξεχωρίσει που βρίσκεται η γραμμή ανάμεσα στον έλεγχο και στο χάος.

Κανένα από τα δύο δεν μπόρεσε να επιβληθεί και στα 90’. Ανά διαστήματα προφανώς και η μία φιλοσοφία ήταν πιο έντονη από την άλλη, όμως στο τέλος καμία δεν υπερίσχυσε. Για 45’ όλα έδειχναν πολύ ήρεμα. Ο Φιρμίνο είχε το έργο να κλείσει τον Ζορζίνιο και οι κόκκινοι αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να ρισκάρουν πολύ απέναντι σε μία ομάδα που μπορεί να βγει γρήγορα στην κόντρα.

«Δείξαμε πραγματικά πολύ καλά πράγματα στο πρώτο ημίχρονο», τόνισε ο Κλοπ. Αυτά που είπε στους παίκτες του στο ημίχρονο δεν θα τα μάθουμε ποτέ, όμως ήταν εμφανές ότι ο ρυθμός άλλαξε. «Πιστεύω ότι υπήρξε μία περίοδος στο δεύτερο ημίχρονο που τους κολλήσαμε στον τοίχο», θα πει ο Χέντερσον, που για ακόμη μία φορά στο τέλος της σεζόν ήταν από τους διακριθέντες της Λίβερπουλ.

26 - This was Liverpool’s 26th Premier League victory of the season, equalling their record from the 2013-14 campaign under Brendan Rodgers. They last won more in a top-flight season in 1978-79 (30 wins). Inspired. #LIVCHE pic.twitter.com/l6MjGWJQp2

— OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2019