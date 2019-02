Ο «επόμενος Κάρικ» και το βάρος της δήλωσης του Σόλσκιερ (vids)

Με το σκορ στο 3-1 υπέρ των «κόκκινων διαβόλων» το βράδυ της Τετάρτης στο Selhurst Park, στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ των... ειδικών συνθηκών και αποστολών ελέω των πολλών απουσιών, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ πήρε την απόφαση να εμπιστευθεί ακόμα έναν νεαρό παίκτη από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Κάποτε κι εκείνος βρέθηκε σε μια γενιά παικτών που πέτυχαν πολλά πράγματα με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ και από τη στιγμή που οι σκέψεις του, η νοοτροπία του και οι αντιλήψεις του γύρω από το ποδόσφαιρο έχουν το DNA του συλλόγου του Μάντσεστερ, ο Νορβηγός κόουτς πράττει ανάλογα για το καλό του κλαμπ.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, λοιπόν, ο Τζέιμς Γκάρνερ σηκώθηκε από τον πάγκο κι έβαλε τη φανέλα του, με τον Σόλσκιερ, τον Κάρικ και τον Γουίλαν να χαμογελούν και να τον ενθαρρύνουν να μπει και να παίξει δίχως άγχος, ώστε ν' απολαύσει τα λεπτά συμμετοχής που θα έπαιρνε για πρώτη φορά στο ανδρικό τμήμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Beautiful moment as everybody in our coaching staff was super excited about the James garner debut last night pic.twitter.com/sYKToNWvIQ

Ο Γκάρνερ έγινε ο 230ος ποδοσφαιριστής από τις ακαδημίες των «κόκκινων διαβόλων» που φτάνει να πραγματοποιήσει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα, όντας 17 ετών και γεννηθείς τον Μάρτιο του 2001.

Μάλιστα, έγινε ο δεύτερος παίκτης γεννημένος τον 21ο αιώνα που παίζει σε ματς της Premier League, έπειτα από τον Μπουκάγιο Σακά της Άρσεναλ.

Ο νεαρός αμυντικός χαφ, ξεχωρίζει στο τμήμα κ-18 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη δουλειά που κάνει κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, για την ευκολία με την οποία να σταματήσει φάσεις, να τρέξει πρώτος στη μπάλα «διαβάζοντας» τη μεταβίβαση του αντιπάλου και να κάνει το κλέψιμο για να σπρώξει στην επίθεση το παιχνίδι της ομάδας του.

Βέβαια, ακόμα δεν έχει δουλέψει τόσο πολύ τη μακρινή μπαλιά την έξυπνη πάσα που μπορεί να «κόψει» την αντίπαλη άμυνα και να στείλει κάποιον συμπαίκτη του στα αντίπαλα καρέ με καλές προοπτικές για γκολ, ωστόσο, στην ηλικία του μπορεί να εξελίξει τις ικανότητές του και να τολμήσει περισσότερα πράγματα για να φτιάξει και το μέλλον του στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Προς το παρόν περιορίζεται σε πάσες σε κοντινή απόσταση αλλά και... καθάρισμα των φάσεων πριν καν αυτές εκφραστούν και προκαλέσουν κίνδυνο στην εστία της ομάδας του.

If people watch United Academy they’ll obviously talk about Mason Greenwood, Tahith Chong which i’ll get to later and Angel Gomes, but i think the first person who should get given a chance is James Garner.He plays at DM, can pass and can win the ball back pic.twitter.com/EYh7NXkWnk

— Tяυsτ №¹-Yahya™ (@RealistYahz) February 25, 2019