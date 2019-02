Ο Μπαπέ σπάει κάθε ρεκόρ γκολ στην Ligue1

Ο υπερηχητικός και πολυσύνθετος επιθετικός γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1998 και ήδη έχει ένα βιογραφικό που πάρα πολλοί επιθετικοί θα ήθελαν να έχουν στο φινάλε της καριέρας τους. Μερικούς μήνες αφού έγινε 20 ετών έχει φτάσει τα 85 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις με Μονακό [27], Παρί Σεν Ζερμέν [48] και Εθνική Γαλλίας [10], ενώ έχει προλάβει να κατακτήσει το Championnat και με τα δύο club και το Παγκόσμιο Κύπελλο ως βασικός με τους Τρικολόρ. Αδιανότητα πράγματα σε αυτή την ηλικία για οποιοδήποτε, οπότε τη μικρότερη εντύπωση προκαλεί το ότι έγινε ο νεαρότερος όλων των εποχών που σπάει το φράγμα των 50 γκολ στην Ligue1.

Στον σαββατιάτικο αγώνα κόντρα στην Νιμ στο Parc des Princes ο Μπαπέ πήρε τις ασίστ από τους Μπερνάτ και Ν' Κουνκού και πέτυχε δύο γκολ στο δεύτερο μέρος για το τελικό 3-0. Με αυτά τα δύο, έφτασε τα 51 γκολ στο γαλλικό πρωτάθλημα και έγινε ο μικρότερος σε ηλικία που το καταφέρνει σπάζοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε για 45 χρόνια. Το γνωστό παρατηρητήριο ποδοσφαίρου, CIES, τον έβαλε πρόσφατα στην κορυφή της λίστας με τους πιο ακριβούς παίκτες του σήμερα και δύσκολα κάποιος θα διαφωνήσει με το ότι μετά τους Μέσι και Ρονάλντο είναι ο επόμενος που αναμένεται να έχει διαστημικούς αριθμούς στο σκοράρισμα.

50 - The three youngest players to reach 50 goals in Ligue 1 over the last 45 seasons.@KMbappe : 20 years, 2 months and 3 days (in February 2019)

Yannick Stopyra : 21 y, 11 m and 9 d (in December 1982)

Djibril Cissé : 22 y, 1 m and 22 d (in October 2003).

Breathtaking. pic.twitter.com/6hlt9WGket

— OptaJean (@OptaJean) February 23, 2019