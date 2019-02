Η Τσέλσι πρέπει να «υποφέρει» με τον Σάρι

Το ξεκίνημα στη σεζόν για την Τσέλσι ήταν εντυπωσιακό. Η αλλαγή προπονητή όπως πάντα στο Λονδίνο έφερε γρήγορα αποτελέσματα, καλό ποδόσφαιρο, όμως ο «μήνας του μέλιτος» δεν κράτησε πολύ για τον Μαουρίτσιο Σάρι. Τα αποδυτήρια των μπλε έχουν αποδειχθεί ένας από τους πιο δύσκολους χώρους για οποιονδήποτε προπονητή τα τελευταία χρόνια και μπορεί η δύναμή των παικτών όντως να έχει μειωθεί, όμως παραμένει ικανή να δρομολογήσει εξελίξεις.

Ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται ήδη με την πλάτη στον τοίχο και σε μεγάλο βαθμό η δική του διάθεση να μην αλλάξει τον φέρνει ακόμη πιο κοντά στην έξοδο, με την περίοδο μέχρι το τέλος του μήνα να αποδεικνύεται κομβική. Ο ίδιος αναγνώρισε κάποια στιγμή ότι αμφισβητεί τη δυνατότητα οι παίκτες του να βρουν κίνητρο, αναλαμβάνοντας παράλληλα και το δικό κομμάτι ευθύνης για αυτό. Εκείνο που δεν αμφισβήτησε ποτέ είναι η μεθοδολογία του και οι επιλογές του, έστω και αν μετά τη συντριβή από την Μπόρνμουθ κλείστηκε για 40’ στα αποδυτήρια με τους παίκτες.

Τους ρώτησε τι έφταιξε για αυτό που συνέβη χωρίς να ανεβάσει τον τόνο της φωνής του. Απλά ζήτησε ειλικρινείς απαντήσεις, τις οποίες ποτέ δεν έλαβε. Ο λόγος ίσως να είναι πολύ πιο απλός από τις σύνθετες εξηγήσεις που αναζητεί. Ο ρόλος του Ζορζίνιο είναι ζωής και θανάτου σε αυτή την Τσέλσι. Αποδεικνύεται, όμως, όλο και πιο δύσκολο για τον Ιταλό να τον υλοποιήσει.

Τότεναμ, Μπόρνμουθ και Μάντσεστερ Σίτι τον έκλεισαν, πίεσαν ψηλά και αυτό οδήγησε τους μπλε στην καταστροφή. Δεν πρόκειται απλά για έλλειψη ενός Plan B, που μπορεί να ακούγεται «κακό», όμως δεν είναι καθώς για παράδειγμα οδήγησε στο πρωτάθλημα με τον Κόντε, αλλά για μία εξάρτηση που δεν βγάζει πουθενά μακροπρόθεσμα. Ο Σάρι επιμένει στις ιδέες που είχε στη Νάπολι. Σε ένα περιβάλλον, όμως, που απαιτεί άμεσα αποτελέσματα.

Η ειλικρίνειά του μπροστά στα μικρόφωνα επίσης δεν βοηθάει. Όταν ρωτήθηκε μετά το ματς με την Κρίσταλ Πάλας αν ο Μοράτα έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, ήταν ειλικρινής όπως πάντα: «Όχι. Απλά έκρινα ότι για αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να παίξουμε στην επίθεση με κοντούς παίκτες. Και μόνο ένας ψηλός επιθετικός χωρούσε στον πάγκο». Αυτός ήταν ο Ζιρού και αυτό είναι ένα «κόλλημα» και ότι επιλογή τακτικής.

4 - Chelsea have lost a Premier League game by a four-goal margin for just the second time in the competition's history (also 1-5 v Liverpool in Sept 1996). Shock. pic.twitter.com/Rk9W10v52X

— OptaJoe (@OptaJoe) January 30, 2019