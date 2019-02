Η Νιούπορτ Κάουντι... άλλαξε ζωές!

Μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη από το 1949, η Νιούπορτ θα δώσει το «παρών» στον 5ο γύρο του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού στον πλανήτη και θα το κάνει με τρόπο που την έχει ήδη γεμίσει υπερηφάνεια για τα κατορθώματά της!

Ο κόσμος της ομάδας βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Rodney Parade και στήριξη την προσπάθεια των παικτών του συλλόγου που ακόμα αγωνίζονται με πολύ μεράκι και πάθος για την πολύπαθη ομάδα τους, βρίσκοντας κίνητρο να κοντράρουν κάθε «μεγαθήριο» με... μεγαλύτερη ευκολία απ' ότι ίσως το βρίσκουν οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι από τον Μαουρίτσιο Σάρι, όπως έχει δηλώσει αρκετές φορές φέτος ο Ιταλός τεχνικός των «μπλε».

Ούσα μια από τις πιο δυνατές ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ουαλία, τη δεκαετία του '80, με την κατάκτηση του Welsh Cup και τη συμμετοχή στα προημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης το 1981, τίποτα δεν έδειχνε να προετοιμάζει τον σύλλογο και τον κόσμο για ό,τι θα επακολουθούσε.

Διαδοχικοί υποβιβασμοί, κακοδιαχείριση, ανοίγματα δίχως ανταπόκριση και δίχως δυνατότητα να καλυφθούν σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των προσδοκιών, κακοδιαχείριση και ... χρέος 330.000 λιρών, οδήγησαν στην κήρυξη πτώχευσης, τον Φεβρουάριο του 1989. Σε επιχείρηση συγκέντρωσης χρημάτων, ήταν ελάχιστο το όφελος, σε σημείο να γίνει σύσκεψη για ν' αποφασιστεί αν τελικά θα επέστρεφαν το ποσό και θα εξαφανιζόταν η ομάδα ή αν θα ξεκινούσαν τα πάντα από την αρχή δίχως να χαθεί η ιδέα και το όραμά τους...

Είχαν αντοχές, δέχθηκαν μέχρι και να... ξεσπιτωθεί η Νιούπορτ καθώς η Football League αρχικά δεν επέτρεψε τη συμμετοχή της ομάδας, η οποία κατ' ανάγκην βρέθηκε εκτός επαγγελματικών κατηγοριών, να παίζει στην Hellenic League και μάλιστα να δηλώσει το Γκλάστερ για έδρα της, αφού δεν της επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσει το γήπεδό της.

Έπειτα από εκείνες τις περιπέτειες, που τιμούν απεριόριστα τους 400 οπαδούς και τον νυν 75χρονο πρόεδρο της Νιούπορτ, Ντέιβιντ Χάντο, φτάνουμε στο 2019 και τις μοναδικές στιγμές που ζει το κλαμπ.

​

Εν έτει 2019 και έχοντας προκαλέσει ένα πρώτο σοκ με την πρόκριση εις βάρος της Λέστερ στον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, το σύνολο του Μάικλ Φλιν φτάνει στους «32» και εκεί βρίσκει τη Μίντλεσμπρο απέναντί της. Στέλνει την κόντρα τους σε επαναληπτικό ματς εντός έδρας και εκεί, γίνεται... το θαύμα.

Τελικό σκορ 2-0, πρόκριση στους «16» και επόμενος αντίπαλος η Μάντσεστερ Σίτι των εκατοντάδων εκατομμυρίων! Τα τέρματα επιτεύχθηκαν από τους Ρόμπι Γουίλμοτ και Πάντρεγκ Άμοντ στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα το δεύτερο γκολ ήταν τρομερά δουλεμένο σε προπόνηση με τη μπάλα να φεύγει στα όρια της περιοχής από εκτέλεση κόρνερ και να γίνεται η άψογη εκτέλεση του σουτ...

Οι ζωές δυο παικτών, άλλαξαν μετά από αυτό το ματς. Ο Γουίλμοτ, μόλις πριν από εννέα μήνες, βρισκόταν ακόμα ως υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ της εταιρείας Tesco και έβαζε σε σειρά και τάξη τα προϊόντα στα ράφια με τα λαχανικά! Ούτε ένας χρόνος δεν πάει από τότε! Και τον Φεβρουάριο του 2019 σκοράρει κόντρα στη Μίντλεσμπρο, τ' όνομά του «παίζει» παντού από το πρωί της Τετάρτης, 6ης Φεβρουαρίου και από το ... πουθενά, βρίσκεται στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο της Αγγλίας.

Από την πλευρά του, ο τερματοφύλακας της Νιούπορτ, Τζο Ντέι, γνώριζε ξεκινώντας το παιχνίδι πως η σύζυγός του πολύ σύντομα θα έφερνε στον κόσμο τα πρώτα τους παιδάκια, αφού περίμενε δίδυμα. Στο ημίχρονο, άνοιξε το κινητό του αφού είχε μιλήσει με τον προπονητή του και είδε μήνυμα στο οποίο διάβασε πως η σύζυγός του θα πήγαινε στο μαιευτήριο, αφού ερχόταν η ώρα που θα έβλεπαν το πρώτο φως της ζωής τα δίδυμα παιδάκια. Έμεινε με την ομάδα, έπαιξε το ματς και με το σφύριγμα της λήξης, έτρεξε προς τον κόουτς να του πει ότι έπρεπε πλέον να τρέξει για το μαιευτήριο και φυσικά έφυγε... με σπρωξιές από τον Φλιν που αναγνώρισε τον τρομερό επαγγελματισμό του Ντέι και του έδωσε μετά τις καλύτερες ευχές του, αφού θ' ακολουθούσαν οι πιο ευτυχισμένες ώρες στη ζωή του ποδοσφαιριστή.

| A huge congratulations to ‘Keeper Joe Day and his wife Lizzie who gave birth to twins Sophia Grace Day and Emelia Lillie Day last night.

Mother Lizzie and the two girls are all healthy and already looking forward to the #EmiratesFACup Fifth Round! #OneClubOneCounty pic.twitter.com/dzJu9oMCRS

— Newport County AFC (@NewportCounty) February 6, 2019