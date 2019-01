Ο Σόλσκιερ μπορεί να εξελιχθεί σε Plan A

Το καλοκαίρι του 1998 ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έπρεπε να παλέψει για το μέλλον του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τότε, ο Μάρτιν Έντουαρντς του είχε ανακοινώσει ότι αποδέχθηκε την πρόταση της Τότεναμ και εκείνος θα έπρεπε να αποφασίσει, από κοινού με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, τι ήθελε να κάνει. Ο Νορβηγός αποφάσισε να απορρίψει τα σπιρούνια και ένα χρόνο αργότερα είχε γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία των κόκκινων διαβόλων στον τελικό με την Μπάγερν.

Ο Σόλσκιερ είχε κρατήσει εκείνο το φαξ για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, προκειμένου να του δίνει κίνητρο. Τώρα, αντιμετώπισε την Τότεναμ στο μεγαλύτερο τεστ του στον πάγκο της Γιουνάιτεντ. Και μπορεί να χρειάστηκε τις αποκρούσεις του Ντε Χέα, αλλά τα κατάφερε και έγραψε ιστορία, κερδίζοντας και τα 6 πρώτα του παιχνίδια (5 για την Premier League, 1 για το Κύπελλο).

“Fantastic, when you make 11 saves that’s a top, top performance. One or two were really good saves"

Όταν ο Μουρίνιο απολύθηκε όλοι συμφωνούσαν ότι πρώτος στόχος της διοίκησης είναι ο Μαουρίσιο Ποκετίνο. Σιγά-σιγά, όμως, ο Νορβηγός όχι μόνο εντυπωσιάζει, αλλά εξελίσσεται σε φαβορί σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες για να πάρει τη – μόνιμη – δουλειά. Η βελτίωση της Γιουνάιτεντ είναι εντυπωσιακή και η τετράδα μέσα στις δυνατότητές της, κάτι που στο τέλος της εποχής Μουρίνιο έμοιαζε αδύνατο.

Ανάμεσα στα καθήκοντα που η διοίκηση του έδωσε ήταν να παραδώσει στο τέλος της σεζόν την αναφορά για το ποιοι παίκτες πρέπει να συνεχίσουν και μετά το καλοκαίρι. Μέχρι και η διοίκηση είχε καταλάβει ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ μετά την αποχώρηση του Πορτογάλου, όμως τώρα φαίνεται το αντίθετο. Όσοι έλεγαν ότι οι παίκτες δεν είναι τόσο κακοί όσο έδειχναν έχουν απόλυτο δίκαιο. Και η διοίκηση βλέπει ότι υπάρχει ένας προπονητής που μπορεί να πάρει το καλύτερο από αυτούς. Ούτε καν ο κορυφαίος με την Τότεναμ, Ντε Χέα, δεν έκανε καλή σεζόν μέχρι τώρα.

Αν ο Σόλσκιερ μπορεί να διατηρήσει το μομέντουμ και στα μεγάλα ματς, τότε γιατί να μην κρατήσει τη θέση του; «Δεν πρέπει η προσοχή να είναι σε μένα. Πάντα πρέπει να είναι στους παίκτες», είπε ο Νορβηγός πριν το παιχνίδι στη συνέντευξη τύπου, όπου οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν το ενδεχόμενο νίκης της ομάδας του και το δικό του μέλλον σε αυτή την περίπτωση. Οι αρετές του Ποκετίνο δεν έχουν αλλάξει. Ούτε το γεγονός ότι αποτελεί «δοκιμασμένη» λύση για όλα αυτά που θέλει η Γιουνάιτεντ: να δουλεύει με νεαρούς παίκτες, να εξελίσσει όλους τους παίκτες που έχει στο ρόστερ, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να ξέρει καλά την αγορά.

3 - Manchester United have won more Premier League points against 'big six' teams in one game under Ole Gunnar Solskjær (3) than they did in five games under Jose Mourinho (2) this season. Upturn. #MUFC #TOTMUN pic.twitter.com/N9JiYqqvzo

— OptaJoe (@OptaJoe) January 13, 2019