Ο Κλοπ, το συναίσθημα και το... κακό, μοντέρνο ποδόσφαιρο (vids)

Η ομάδα σας πετυχαίνει γκολ σε μεγάλο ντέρμπι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ας σκεφτεί ο καθένας την αντίδραση που θα είχε αν έβλεπε από την εξέδρα και πόσω μάλλον αν βίωνε εντός γηπέδου από την πλευρά του ποδοσφαιριστή ή και του προπονητή, μπροστά στο κοινό του συλλόγου, μια τόσο έντονη στιγμή.

Είναι από εκείνες τις φορές που συνήθως ο επαγγελματισμός... πάει περίπατο. Είναι από εκείνες τις στιγμές που αντέχουν μονάχα ψυχροί άνθρωποι ή τουλάχιστον πιο μετριοπαθείς, όπως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι Σάρι και Μπιέλσα, αναφορικά με το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν είναι από αυτούς και το έχει αποδείξει πολλάκις. Είναι άνθρωπος που πάνω απ' όλα βάζει τη χαρά του παιχνιδιού και τη δική του διασκέδαση, ίσως δίνοντας και προτεραιότητα σε αυτά τα στοιχεία, έναντι του υψηλότατου ανταγωνισμού και της πίεσης που διακρίνει το κορυφαίο πρωτάθλημα και την ανάγκη για τη διεκδίκηση του τίτλου.

Ο «Kloppo», λοιπόν, άρχισε να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο, έφτασε μέχρι και τον Άλισον, τον αγκάλιασε, αποχώρησε ξανά γρήγορα πανηγυρίζοντας και συνέχισε να βρίσκεται σε... τρελή κατάσταση κοντά στον πάγκο του, αγκαλιάζοντας τους ποδοσφαιριστές του και τα μέλη του επιτελείου του. Και μάλιστα, με τη λήξη του ντέρμπι με την Έβερτον στο «Άνφιλντ», με το 1-0 υπέρ των «κόκκινων», ζήτησε αμέσως συγγνώμη από τον Μάρκο Σίλβα κι έπειτα μπροστά στις κάμερες δήλωσε ειλικρινά ότι δεν μπορούσε να συγκρατηθεί και θ' αποδεχθεί οποιαδήποτε απόφαση της Ομοσπονδίας...

Σε τέτοια στιγμή, μπήκε θέμα... παρέμβασης της FA. Σε κάτι που είναι τόσο ανθρώπινο, που έχει προκληθεί από το παιχνίδι των τρομερών συναισθημάτων, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του ποδοσφαίρου. Αυτό της έκφρασης. Της υγιούς έκφρασης του συναισθήματος και του πλήρους βιώματος της στιγμής που αντικρίζεις μέσα στην ένταση του αγώνα.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα τον δικαιολόγησε και μάλιστα υπενθύμισε σε όλους τον δικό του έξαλλο πανηγυρισμό στο νικητήριο γκολ του Στέρλινγκ στις καθυστερήσεις της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Σαουθάμπτον, σε ένα από τα ματς που έδειχνε με ξεκάθαρο τρόπο ότι τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει τη Μάντσεστερ Σίτι στην πορεία της προς την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έκανε και πλάκα με το περιστατικό τονίζοντας πως «κι εγώ τρέχω και αν κάνουμε μαζί κούρσα δεν θα έχει καμία ελπίδα ο Κλοπ γιατί είμαι πιο γρήγορος», ενώ, από την πλευρά του ο Μάρκο Σίλβα που ήταν παρών και ουσιαστικά εκείνος που θα έπρεπε να έχει αισθανθεί απόλυτα προσβεβλημένος δήλωσε ότι «δεν υφίσταται καν ζήτημα γιατί είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου και αν σταματήσουμε τους πανηγυρισμούς των παικτών με τους οπαδούς και όλα αυτά που είναι αποτέλεσμα συναισθήματος, τότε αλλάζει πολύ το πράγμα...».

