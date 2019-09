Ο Σαβέλι Κονόνοβ βοήθησε τρομερά στην κατάκτηση της νίκης με το τελικό 3-2 για την Izhstal Izhevsk και στ' αποδυτήρια της ομάδας του παρέλαβε το βραβείο του MVP.

Ποιο ήταν αυτό; Ένα... όπλο AK-47!

Russian Goalie, Saveli Kononov, received an AK-47 after being named player of the game by his teammates - WTF pic.twitter.com/2tVFskX3Ou

