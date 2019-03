Μέγα σκάνδαλο με αθλητή του σκι να πιάνεται επ' αυτοφώρω τη στιγμή χρήσης απαγορευμένων ουσιών! (vid)

Ο εν λόγω αθλητής του Cross-Country σκι, μαζί με τον συμπατριώτη του, Ντόμινικ Μπόλντοφ, είχαν συλληφθεί έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με σκάνδαλο ντόπινγκ και η Αστυνομία έπιασε τον Χοκ τη στιγμή που βρισκόταν στο σπίτι του και έκανε μετάγγιση αίματος, προκειμένου να παρουσιάσει καλύτερες επιδόσεις!

Τόσο οι δυο Αυστριακοί, όσο και ο Καζάκος, Αλεκσέι Πολτοράνιν, παραδέχθηκαν τη χρήση απαγορευμένων ουσιών, έδωσαν όσες πληροφορίες τους ζητήθηκαν στην Αστυνομία και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ πλέον θα έρθουν αντιμέτωποι με τις κυρώσεις που προβλέπονται και κινδυνεύουν με αποκλεισμό για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Στον πιο πρόσφατο αγώνα του, το αυστριακό δίδυμο κατέκτησε την 6η θέση στο FIS Nordic World Skies Championship στο Ζέεφελντ, την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου.

Former professional skiier Max Hauke gets caught doping for the Ski World Cup.

He takes a drug which enhances red blood cell count, removes the blood, then after dope tests transfuses the doped blood. He was caught mid transfusion pic.twitter.com/s8n9Oy9WBp

