Εγραψε ιστορία ο Ουάιτ! (pics & vid)

Ο Σον Ουάιτ είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους αθλητές χιονοσανίδας όλων των εποχών, καθώς κατέκτησε το τρίτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο της καριέρας του στον τελικό του halfpipe, στο πλαίσιο των Χειμερινών Αγώνων της Πιονγκτσάνγκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 31 ετών Αμερικανός, ο οποίος είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στο συγκεκριμένο αγώνισμα στο Τορίνο το 2006 και στο Βανκούβερ το 2010, βρισκόταν πίσω από τον Αγιούμου Χιράνο πριν από την τελευταία προσπάθειά του, καθώς η καλύτερη βαθμολογία του ήταν 94.25 έναντι 95.25 του Ιάπωνα. Όμως, ο Ουάιτ βαθμολογήθηκε με 97.75 στην τελευταία προσπάθειά του και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, αφήνοντας δεύτερο τον Χιράνο, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Αυστραλός Σκότι Τζέιμς (92.00).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ουάιτ χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 100ό χρυσό μετάλλιό τους σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς, ενώ οι ΗΠΑ μετρούν ισάριθμες «πρωτιές» στα τέσσερα αγωνίσματα χιονοσανίδας που έχουν διεξαχθεί ως τώρα στην διοργάνωση της Πιονγκτσάνγκ.

'That was something special!' @ShaunWhite's incredible final run scored 97.75 to secure his third Olympic #gold medal pic.twitter.com/OMVx0grHIK

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 14 Φεβρουαρίου 2018