Σοκαριστικό ατύχημα στους Ολυμπιακούς (vid)

Η Έμιλι Σουΐνι έχασε τον έλεγχο του έλκηθρου της και χτύπησε στην άκρη της πίστας στο κεφάλι και στα πόδια με πάνω από 110 χιλιόμετρα/ώρα.

Οι γονείς της που είναι στην Πιονγκτσάνγκ είδαν από κοντά την κόρη τους να έχει αυτό το τρομακτικό ατύχημα, το οποίο της άφησε ευτυχώς μόνο κάποιες μελανιές όπως διαπιστώθηκε μετά τις εξετάσεις που έκανε.

Team USA's #EmilySweeney Just Had A Nasty Crash On The Luge... She Got Up And Is On Her Way To Get Checked Out By Doctors pic.twitter.com/GctWVZkSuO

— BIG BOB (@FSBigBob) February 13, 2018