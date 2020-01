Royal Rumble: Ο McIntyre ταπείνωσε τον Lesnar, ο Edge επέστρεψε και... γκρέμισε το γήπεδο! (pics & vids)

Μπήκαμε και επίσημα σε εποχή Wrestlemania!

Παραδοσιακά, άλλωστε, μετά το Royal Rumble ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για το... Μουντιάλ του WWE και αυτή είναι, ανέκαθεν, η καλύτερη περίοδος για τους οπαδούς του wrestling.

Φέτος, όμως και έπειτα από όσα είδαμε στο ''Minute Maid Park'' του Χιούστον τα ξημερώματα της Δευτέρας, άντε να περιμένουμε μέχρι τις 6 Απριλίου, όταν η Φλόριντα θα υποδεχθεί την 36η Wrestlemania.

Διότι, πολύ απλά, στο φετινό Royal Rumble... τα είδαμε όλα!

Καταρχήν, είδαμε τη μεγάλη επιστροφή, που τόσο περιμέναμε, με τις φήμες, οι οποίες είχαν «φουντώσει» τους τελευταίους μήνες, να επιβεβαιώνονται.

Μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια, λοιπόν και ενώ οι γιατροί τού είχαν πει ότι η καριέρα του τελείωσε λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, ο Edge διέψευσε τους πάντες και έκανε την επανεμφάνισή του! Αναμφισβήτητα, η στιγμή της βραδιάς και μία από τις καλύτερες των τελευταίων ετών, με τον κόσμο στο γήπεδο να κοντεύει να το... γκρεμίσει!

I am fighting back tears! I was there in person the night Edge suddenly announced his retirement in 2011, and seeing him return to the #RoyalRumble is amazingly mind blowing! Welcome back! @CorruptedPOD pic.twitter.com/Hl9tRSSRBP — Jake DeMarco (@CountdownEnded) January 27, 2020

I feel like y’all deserve the reaction when Edge came back to wrestle #RoyalRumble pic.twitter.com/YZ9r7q6PtG — Felipe Lopez (@felipe92lopez) January 27, 2020

Ο 46χρονος, μάλιστα, που αντάμωσε ξανά με τον παλιόφιλό του, Randy Orton, έφτασε μέχρι την τελευταία τριάδα του μεγάλου αγώνα στο Royal Rumble, πριν τον βγάλει εκτός ο Roman Reigns.

Όπως φαίνεται θα τον βλέπουμε κανονικά από εδώ και πέρα, απλά μένει να μάθουμε το πού: Raw ή SmackDown;

WWE PLANEJA EDGE NA WRESTLEMANIA Segundo o jornalista Dave Meltzer, o plano atual da WWE é que Edge enfrente Randy Orton na WM 36. Os Rated-RKO até uniram forças na Royal Rumble, mas Orton mostrou que iria trair Edge, então Edge o eliminou. Fonte: House of Wrestling pic.twitter.com/MO0uxfggcm — WWE BRASIL #RIPMAMBA (@WWEbr_brasil) January 27, 2020

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον νικητή, εδώ είχαμε τη μεγάλη έκπληξη, με τον Drew McIntyre να κερδίζει στο φινάλε τον Reigns και να παίρνει το «εισιτήριο» για τη Wrestlemania, εκεί όπου θα επιλέξει για ποιον τίτλο θα παλέψει, WWE ή Universal.

Λογικά, όμως, για τον πρώτο θα πάει, αφού τον κάτοχό του... ξεφτίλισε!

Ποιος είναι ο κάτοχος του WWE τίτλου; Μα, φυσικά, ο Brock Lesnar!

Το «Κτήνος» μπήκε στο Νο. 1 και απέκλεισε 13 superstars(!), ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Braun Strowman -τον οποίο, μάλιστα, πέταξε έξω μαζί με τον Keith Lee από το NXT! Μαζί, για την ιστορία, Strowman και Lee ζυγίζουν πάνω από 300 κιλά.

Ενώ, όμως, όλα έδειχναν ότι ο Lesnar ενδέχεται να το πάει μέχρι τέλους, ο Drew McIntyre τού έριξε ένα συντριπτικό claymore kick και τον... απογείωσε πάνω από το τρίτο σκοινί, σοκάροντας το ίδιο το «Κτήνος», τον ατζέντη του, Paul Heyman και το κοινό, που χοροπηδούσε στις εξέδρες.

Drew McIntyre on If He’s Ready for Brock Lesnar, Winning the Royal Rumble, More https://t.co/nfND0i5AHl pic.twitter.com/YldL8l4gNf — Wrestling Headlines (@wrestlheadlines) January 27, 2020

Drew McIntyre eliminated Brock Lesnar AND won the #RoyalRumble! What a moment! pic.twitter.com/1RWO9aoW5E — NoDQ.com: WWE Royal Rumble 2020 news #RoyalRumble (@nodqdotcom) January 27, 2020

Brock Lesnar should've gotten back in the Ring & Eliminated Drew McIntyre https://t.co/FtswFkvSdB — LordDengarXXVII (@MK_PS2) January 27, 2020

Από εκεί και πέρα, ο «Σκωτσέζος Ψυχοπαθής», και με την ψυχολογία υπέρ του, έκανε έναν καταπληκτικό αγώνα και στο φινάλε, ρίχνοντας άλλο ένα claymore στον -κουρασμένο από το νικηφόρο ματς του με τον King Korbin- Roman Reigns, βγήκε νικητής από το Royal Rumble και έτοιμος να γίνει στη Wrestlemania παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του!

The outpour of support since last night has been overwhelming. Fans, peers, family, friends, thank you!!! I promise to get back to everyone when I can....if this is a dream, do me a favor and don’t wake me up #ImGoingToWrestleMania pic.twitter.com/m4kyQODQfv — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) January 27, 2020

WWE Royal Rumble 2019: I literally started screaming when Becky Lynch replaced Lana. WWE Royal Rumble 2020: When Drew McIntyre claymore kicked Brock Lesnar, I immediately knew it's his time this year.#RoyalRumble pic.twitter.com/CBBxfiCK9F — Jimmy Trend (@JimmyTrend) January 27, 2020

@WWE wants a top male superstar that the audience is 100% behind? DREW MCINTYRE. That’s the guy. Have him defeat Brock Lesnar at #WrestleMania and go on to have a PROPER #WWE Championship run that includes PROPER storylines. #RoyalRumble proved how over he is with the audience. pic.twitter.com/giWNpONKTk — Joshua Jenkins (@OfficialJRJ_) January 27, 2020

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες αναμετρήσεις, το Royal Rumble των γυναικών το κατέκτησε η «βασίλισσα» Charlotte Flair, που έμεινε στο τέλος με την Shayna Baszler από το NXT. Λογικά, η 10 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, που ανήκει στο ρόστερ του Raw, θα πάει για τον τίτλο της Becky Lynch.

Η τελευταία, άλλωστε, παρέμεινε πρωταθλήτρια, αφού νίκησε την Asuka, ενώ και η Bayley επικράτησε της Lacey Evans, διατηρώντας τον τίτλο του SmackDown.

Από τη μεγάλη «μάχη» του Daniel Bryan με τον «Δαίμονα» Bray Wyatt, που πάλεψαν δεμένοι μεταξύ τους με ένα σκοινί, νικητής βγήκε ο δεύτερος, που συνεχίζει ως Universal πρωταθλητής -αν και κάτι μας λέει πως ο Bryan θα επιστρέψει...

Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα τις αμέσως επόμενες μέρες.

Είπαμε άλλωστε. Μπήκαμε και επίσημα σε εποχή Wrestlemania!