Ο γιος του Rey Mysterio έγινε άντρας και έδειρε τον Brock Lesnar μαζί με τον μπαμπά! (vids)

Ο 44χρονος Rey, να πούμε, είχε αγώνα με τον WWE πρωταθλητή για τον τίτλο, που δεν πήγαινε και πολύ καλά, αφού ο Brock τον είχε διαλύσει.

Δεν είναι η πρώτη φορά, φυσικά, που βλέπουμε τον 22χρονο γιο του Rey -όπως, ίσως, θυμούνται οι παλιότεροι.

Τον έχουμε δει ακόμη και ως παιδάκι, πριν πολλά πολλά χρόνια -και πριν αποκτήσει το σχεδόν διπλάσιο ύψος από τον μπαμπά του- το 2005 συγκεκριμένα, όταν ο αξέχαστος Eddie Guerrero διεκδικούσε την επιμέλειά του, η οποία και κρίθηκε, τελικά, σε ένα εκπληκτικό ladder match, στο Summerslam εκείνης της χρονιάς. Ο Rey, θυμίζουμε, κέρδισε και... κράτησε τον γιο του.

Ειδικά τον τελευταίο καιρό, όμως, ο Dominick, που βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του, καθώς προπονείται μαζί του και... ετοιμάζεται, έχει εμφανιστεί πολλές φορές. Μόνο, όμως, για promo, και κυρίως για να τρώει ξύλο από τον Lesnar.

Ο Dominick, ωστόσο, έγινε άντρας! Και για πρώτη φορά τον είδαμε εν δράσει, να επιτίθεται, μαζί με τον μπαμπά του, στο Κτήνος!

Ενώ, λοιπόν, ο νεαρός ικετεύει τον Brock Lesnar, δείχνοντάς του μια λευκή πετσέτα, να σταματήσει να δέρνει τον πατέρα του, ο Rey βρίσκει το κουράγιο, σηκώνεται και ρίχνει ένα low blow στον πρωταθλητή, για να ακολουθήσει ο υιός, μέσα σε πανζουρλισμό από τον κόσμο στο Σικάγο, που, προφανώς, δεν το περίμενε!

Η συνέχεια είναι ακόμη καλύτερη...

Ο Dominick βγαίνει από το ρινγκ, ενώ ο Rey παίρνει ένα ρόπαλο και χτυπάει τον Brock, και επιστρέφει με μια καρέκλα, κοπανώντας τον αντίπαλο του πατέρα του. Kαι, το αποκορύφωμα, μαζί με τον μπαμπά κάνουν το θρυλικό 619! Στη συνέχεια, ο μικρός ανεβαίνει στα σκοινιά για το frog splash, ενώ το Κτήνος προσπαθεί να καταλάβει... από πού του έρχονται!

Ο Rey τρέχει να τον καλύψει, o Dominick πέφτει από πάνω για βοήθεια και ενώ όλοι πίστεψαν ότι ο Rey θα κατακτούσε τον WWE τίτλο, ο Brock Lesnar τινάζεται και γλιτώνει την ήττα! Δευτερόλεπτα μετά, νευριασμένος, διαλύει Rey και Dominick Mysterio, παραμένοντας πρωταθλητής, αλλά τις εντυπώσεις, ξεκάθαρα, τις κέρδισε ο μικρός.

Περιμένουμε να δούμε, πλέον, αν είναι πια έτοιμος, προκειμένου να τον βλέπουμε συχνότερα και κυρίως, αν θα δοθεί συνέχεια σε όλη αυτή την ιστορία με τον Lesnar.

Άλλη μια στιγμή, δε, όπου πήγε να... πέσει το γήπεδο, ήταν όταν ο Daniel Bryan ενέδωσε, τελικά, στις «προσταγές» του κόσμου και άρχισε και πάλι τα «Yes, Yes, Yes», φτάνοντας πολύ κοντά στο να κερδίσει τον δαίμονα Bray Wyatt και να του πάρει τον Universal τίτλο.

Το mandible claw, ωστόσο, τον σταμάτησε...

Από εκεί και πέρα, το NXT... ρήμαξε Raw και Smackdown στο 33ο Survivor Series, με τέσσερις νίκες έναντι μιας και δύο αντίστοιχα. Το τρίτο brand του WWE, το οποίο, θυμίζουμε, «τρέχει» ο Triple H, μπήκε για πρώτη φορά στη «μάχη» των brands, που παραδοσιακά διεξάγεται στο θρυλικό PPV.