Δράση του Ολυμπιακού για ΑΜΕΑ στο Ταεκβοντό!

Σε συνεργασία με την με την Διεθνή Ομοσπονδία Tae Kwon Do για ΑΜΕΑ και στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος “Sports For Different Heroes” το οποίο επικεντρώνεται στην κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με νοητική υστέρηση ο Ολυμπιακός υλοποίησε την δράση «Tae Kwon Do για ΑΜΕΑ» στις εγκαταστάσεις των Πολεμικών Τεχνών στο Γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η εκδήλωση περιελάμβανε δραστηριότητες Tae Kwon Do για άτομα με αυτισμό και νοητική υστέρηση με την συμμετοχή της Ακαδημίας του συλλόγου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αθληθούν και διασκεδάσουν υπό την καθοδήγηση του Προπονητή του Διεθνούς Tae Kwon Do για ΑΜΕΑ Ελλάς, Νικηφόρου Κοτρίδη και της Πρπονήτριας Tae Kwon Do του Ολυμπιακού, Βίκυς Γραμματικοπούλου.

Πρόκειται για μία ακόμα εκδήλωση του Ολυμπιακού που εντάσσεται στον κύκλο δράσεων που ο σύλλογος υλοποιεί για άτομα με Ειδικές Ανάγκες μέσα στο 2019 αποσκοπώντας στην κοινωνική τους ενσωμάτωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σειρά έχει η δράση «Ζωγραφίζουμε την Νοητική Αναπηρία» σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά η οποία αποσκοπεί στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των νεαρών μαθητών για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και θα λάβει χώρα έως τον Μάιο του 2020.

Δηλώσεις στο επίσημο site του ερασιτέχνη Ολυμπιακού:

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης ανέφερε: «Τα τελευταία 10 χρόνια ο Ολυμπιακός υλοποιεί τέτοιες ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κυρίως όσον αφορά παιδιά. Είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία του Ολυμπιακού και της Διεθνούς ομοσπονδίας Ταε Κβο Ντο για άτομα με αυτισμό. Ο Δήμος έχει δώσει την αιγίδα του και πάντα ο Δήμος Πειραιά θέλει να συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις, Είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά αυτά ζουν ανάμεσα μας και τους δίνουμε χαρά, τους γυμνάζουμε και κάνουμε τη ζωή τους πιο ενδιαφέρουσα. Αυτό είναι το κύριο μέλημα όλων. Πολλά μπράβο στον Ολυμπιακό, στους προπονητές αλλά και στα παιδιά που βρίσκονται εδώ. Είναι ενέργειες που θέλουμε να πολλαπλασιάζονται και ο Δήμος Πειραιά θα είναι εκεί σε οποιαδήποτε πρόταση του Ολυμπιακού και των άλλων συλλόγων».

Η Χριστίνα Τσιλιγκίρη, ως Project manager του προγράμματος Sports for different Heroes και εκ μέρους τoy Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων, ως υπεύθυνη των ατόμων με ειδικές ανάγκες εκπροσωπώντας και τον κ. Μαρωνίτη δήλωσε: «Ο σκοπός του προγράμματος και η σύλληψη της ιδέας είναι ο κόσμος να μάθει ποια είναι τα άτομα με νοητική υστέρηση, με νοητική αναπηρία. Δυστυχώς υπάρχει μια ημιμάθεια σε αυτό το κομμάτι, το οποίο οδηγεί και σε ένα φόβο και ειδικά στα παιδάκια. Εμείς λοιπόν μέσα από αυτό το πρόγραμμα προσπαθούμε να κοινωνικοποιήσουμε αρχικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες γιατί θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν έχουν τις ίδιες δραστηριότητες και την ίδια καθημερινότητα που έχουμε εμείς και ταυτόχρονα όμως με αυτό τον τρόπο ενημερώνονται και τα μικρά και μεγαλύτερα παιδιά για όλων των ειδών τις διαφορετικότητες που υπάρχουν στη νοητική υστέρηση και αναπηρία αντίστοιχα».

Ο Διευθυντής Ακαδημιών του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π., Μανώλης Τσιρογιάννης: «Για ακόμα μια φορά οι ακαδημίες του Ολυμπιακού είναι δίπλα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Όπως και παλιότερα με τις ακαδημίες βόλεϊ και χάντμπολ, έτσι και σήμερα με την ακαδημία Ταε Κβο Ντο, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι στον αθλητισμό μπορούμε όλοι μαζί να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά χαρά μέσα από την κοινή προπόνηση και να δουν και αυτά ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν. Είμαστε αρωγοί σε αυτά τα προγράμματα με όλες τις ομάδες που συμμετέχουν και στέλνουμε για ακόμα μια φορά ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης».

Η Βουλευτής Α’ Πειραιά, Νόνη Δούνια: «Είμαστε εδώ για να αγκαλιάσουμε μια υπέροχη δράση του Ολυμπιακού που είναι σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και υπό την αιγίδα του ευρωπαϊκού προγράμματος "Sports For Different Heroes" που προτάσσει τον αθλητισμό για όλους και οφείλει να είναι για όλους. Ενισχύει το αγκάλιασμα και την αγάπη της διαφορετικότητας όπως και η Δράση "Ζωγραφίζουμε την Νοητική Αναπηρία" που υλοποιεί ο Δήμος και αφορά άτομα με αναπηρία. Θέλουμε να κοινωνικοποιηθούν αυτά τα άτομα, να ενταχθούν όπως όλοι στην κοινωνία και ένας πολύ όμορφος τρόπος είναι μέσα από τις τέχνες και τον αθλητισμό και γιαυτό είμαστε σήμερα εδώ και αγκαλιάζουμε αυτή τη δράση».

Ο Βουλευτής Α’ Πειραιά, κύριος Γιάννης Μελάς δήλωσε: «Συγχαρητήρια στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, για μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους και για να κατανοήσουμε όλοι μας τις δυσκολίες των ατόμων με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να τους ζούμε σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας. Η προπόνηση αθλητών ΑΜΕΑ με τους αθλητές του tae kwon do του Ολυμπιακού δίνει χαρά και στις δυο κατηγορίες αθλητών αλλά ταυτόχρονα θα δώσει σε όλους μας ένα μάθημα ζωής, να γνωρίσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να τους σεβόμαστε στην καθημερινότητα και να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. Μακάρι το παράδειγμα του Ολυμπιακού να το ακολουθήσουν και άλλοι σύλλογο και να γίνει ο αθλητισμός πρωτοπόρος και δάσκαλος στο σεβασμό τν ανθρώπων με ειδικές ανάγκες».

Ο Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Βετεράνων Ολυμπιακού, Αντώνης Γλύκας δήλωσε: «Τεράστιο το κοινωνικό μήνυμα που δίνει ο Ολυμπιακός για ακόμα μια φορά, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Ξυνή και τα ΙΕΚ Αλφα. Είμαστε όλοι μαζί μια αγκαλιά προκειμένου να στηρίξουμε τους ανθρώπους με τις ειδικές δεξιότητες. Το στηρίζουμε όλοι αυτό το έργο και γινόμαστε ένα για το παιδί και για τον άνθρωπο και είμαστε δίπλα ιδιαίτερα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Μόνο ο Ολυμπιακός ξέρει και υλοποιεί τέτοιες πρωτοβουλίες και φαντάζομαι να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμα του, ώστε να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι είναι τόσο χρήσιμοι και να προσφέρουν όσο μπορούν. Ο Ολυμπιακός πρωτοπορεί σε αυτά, πρωτοπορεί στην εκπαίδευση, πρωτοπορεί στα πρωταθλήματα αλλά πρωτοπορεί και στην μεγάλη αγκαλιά που δίνει στον άνθρωπο. Πολλά μπράβο στον Πρόεδρο τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Μιχάλη Κουντούρη, την κ. Τσιλιγκίρη, τον Δήμαρχο του Πειραιά Γιάννη Μώραλη και όσους αγαπούν και αγκαλιάζουν τον άνθρωπο για τέτοιες εξαιρετικού επιπέδου πρωτοβουλίες».

Ο Προπονητής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Tae Kwon Do για ΑΜΕΑ, Νικηφόρος Κοτρίδης σημείωσε: «Το νόημα της σημερινής εκδήλωσης είναι ότι ο αθλητισμός αγκαλιάζει όλα τα παιδιά. Εμείς σαν Διεθνής Ομοσπονδία Ταε Κβο Ντο για άτομα με αναπηρίες Ελλάδας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Ολυμπιακό που μας βοηθάει να αναδείξουμε αυτό που πρεσβεύουμε. Πρεσβεύουμε την εξωστρέφεια, θέλουμε να βγουν τα παιδιά από το σπίτι και να ασχοληθούν με μια πολεμική τέχνη που έχει πάρα πολλά να τους δώσει. Θα ήθελα να πω ότι η εκδήλωση αυτή έχει τη στήριξη και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και τη χαιρετίζει και ο Πρόεδρος της, Μπεν Έβανς και ελπίζουμε να έχει και συνέχεια».​