Καρέ μεταλλίων για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Ταεκβοντό (pic)

Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα να βλεπεις παιδιά που τα εχεις μεγαλώσει να γίνονται κορυφαιες αθλητριες της ευρωπης .Νασια και Αλίκη σας ευχαριστώ για την χαρά και την συγκίνηση που ένιωσα σήμερα .Πρωταθλήτριες Ευρώπης Κορασίδων 2019! Ασημένιο μεταλλιο Καραμαργιού Αλίκη -55kg Ασημένιο μετάλλιο Ρεπούλια Αθανασία -51kg ΥΓ τώρα ξεκινάμε... #european #champions #second #spain #national #team #raou #raouteam #hellas #team #greece #dafni #athens #athleticclubdafnis #taekwondo #europe #dream #come #true #raou

