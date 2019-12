Παγκόσμιο ρεκόρ στα 10χλμ στη Βαλένθια ο Τσέπτεγκεϊ

Το παγκόσμιο ρεκόρ στα 10χλμ κατέρριψε στη Βαλένθια ο Τζόσουα Τσέπτεγκεϊ.

Ο σπουδαίος δρομέας από την Ουγκάντα ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 26.38 και βελτίωσε το ρεκόρ του Λέοναρντ Κόμον που ήταν 26.44.

Ο Τζόσουα μέσα στο 2019 κέρδισε το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα!

Στον ίδιο αγώνα ο Κενυάτης Κααν Οζμπιλέν που έχει πολιτογραφηθεί Τούρκος πέτυχε νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ στο Μαραθώνιο.

Ολοκλήρωσε τον Μαραθώνιο σε 2.04.16 και βελτίωσε το ρεκόρ του Μο Φάρα που ήυταν 2.05.11.

The 23-year-old completes a hat-trick of major achievements in 2019 following his world cross and world champs gold medals.

“World cross champion, 10,000m world champion and now the world record. What a year it has been."

"I can’t believe it! I knew Valencia was going to be a really fast course. So to get to achieve what we came here for is something really special.”

