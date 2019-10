Πάτησε τελικά ο άνθρωπος στο φεγγάρι; (pics & vid)

Γίναμε μάρτυρες της ιστορίας. Ο Ελιουντ Κιπτσόγκε ολοκλήρωσε τον μαραθώνιο σε λιγότερο από δύο ώρες. Ενα επίτευγμα που στις αρχές της δεκαετίας του '90 φαινόταν όχι μόνο απλησίαστο αλλά ανθρωπίνως αδύνατο. Το Σάββατο το πρωί στην Βιέννη της Αυστρίας ο 35χρονος Κενυάτης τα κατάφερε. Το ρολόι σταμάτησε στη 1 ώρα, στα 59 λεπτά και στα 40.2 δευτερόλεπτα. History has been made...

Επίτευγμα που μπήκε δίπλα σε αυτό του Νιλ Αμστρονγκ, όταν στις 21 Ιουλίου του 1969 ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη! Οσοι περιέγραψαν την ιστορική στιγμή το παρομοίασαν με αυτό το επίτευγμα. Ο ίδιος ο Κιπτσόγκε αρκέστηκε να πει πως «σήμερα πήγαμε μέχρι το φεγγάρι και γυρίσαμε στην Γη», αλλά παρομοίωσε το επίτευγμά του με αυτό που είχε καταφέρει ο Ρότζερ Μπάνιστερ το 1954.

«Πέρασαν 65 χρόνια για να γράψει ένας άνθρωπος ιστορία στα σπορ, μετά τον Ρότζερ Μπάνιστερ το 1954», είπε στο ΝΤV της Κένυας μετά την κούρσα του.

- Ο Ρότζερ Μπάνιστερ ήταν Αγγλος δρομέας ο οποίος στις 6 Μαΐου του 1954 έγινε ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έτρεξε το 1 μίλι (σ.σ. 1.609 μέτρα) σε λιγότερα από 4 λεπτά (για την ακρίβεια σε 3 λεπτά και 59.4 δευτερόλεπτα). Το ρεκόρ του άντεξε 46 μέρες...-

Ομως όπως υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αμφισβητούν την αποστολή «Απόλλων 11» και το αν τελικά ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πατήσει στην Σελήνη, έτσι υπάρχουν κι άνθρωποι που έχουν... ενστάσεις για το ρεκόρ που ζήσαμε στην Βιέννη από τον Ελιουντ Κιπτσόγκε. Οχι, δεν «έκλεψε» το ρολόι. Ο χρόνος είναι εκεί. Το 1:59:40.2 δεν αλλάζει. Μπορεί η IAAF να μην το αναγνωρίζει ως παγκόσμιο ρεκόρ (για αρκετούς λόγους που θα γράψουμε παρακάτω), όμως το φράγμα των δύο ωρών έσπασε. Ειναι #fact.

Εχει ενδιαφέρον ωστόσο να αναλύσουμε την συγκεκριμένη κούρσα.

Αρχικά δεν μιλάμε για έναν αγώνα. Μιλάμε για ένα event το οποίο διοργάνωσε η εταιρεία χημικών ειδών Ineos. (Εξ ου και η ονομασία INEOS 1:59 Challenge της κούρσας). Ενα event το οποίο είχε διοργανώσει και η Nike (χορηγός του Κιπτσόγκε) πριν δύο χρόνια. Είχε ονομαστεί «Breaking2» και το event έγινε στην πίστα της Μόντσα! Στις 6 Μαΐου του 2017 τερμάτισε 25 δευτερόλεπτα πάνω από τις δύο ώρες...

Και φτάσαμε στο event της Βιέννης το οποίο έγινε στο Pratter Park. Ενα event με συγκεκριμένες συνθήκες ώστε ο 35χρονος Κενυάτης να τα καταφέρει. Για την ακρίβεια με τις ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Ποιες ήταν αυτές;

Πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, απλά να σας ενημερώσουμε ότι η Ineos έριξε 15 εκατομμύρια λίρες (!) για το συγκεκριμένο event...

Πάμε και στις συνθήκες.

Πρώτη κι αρκετά σημαντική. Μαζί του έτρεξαν άλλοι 41 δρομείς. Οχι κάποιοι τυχαίοι βεβαίως βεβαίως. Μεταξύ αυτών και ο Μάθιου Σέντροβιτς. Ο Αμερικάνος που είχε πάρει το χρυσό στα 1.500 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο νικώντας όλους τους Αφρικανούς.

Ποιος ήταν ο ρόλος των 41; Ηταν οι «λαγοί» που βοηθούσαν τον Κιπτσόγκε να διατηρεί τον ρυθμό του. Και ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ. Ο τρόπος λειτουργίας των «λαγών» ήταν ο εξής:

Αλλαζαν ανά επτάδες. Δύο έτρεχαν πίσω από τον Κιπτσόγκε και οι άλλοι πέντε σε σχήμα V μπροστά του. Στόχος; Να τον προστατεύουν και από τον αέρα!

Οπως βλέπετε και από την φωτογραφία (σ.σ. της «Guardian») δεν υπήρχαν μόνο δρομείς που τον βοηθούσαν.

Η δεύτερη ειδική συνθήκη: Μπροστά του λοιπόν ήταν μόνιμα ένα αυτοκίνητο με πράσινα λέιζερ το οποίο έδειχνε τον ρυθμό με τον οποίο πρέπει να τρέχει για να είναι μέσα στους χρόνους ώστε να πετύχει το ρεκόρ.

