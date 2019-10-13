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ΑρχικήΆλλα ΣπορΣτίβος
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Επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Μπολτ σε κλαμπ του Λονδίνου (vid)

Επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Μπολτ σε κλαμπ του Λονδίνου (vid)

Επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Μπολτ σε κλαμπ του Λονδίνου (vid)

Πρωταγωνιστής βίαιου επεισοδίου έξω από νυκτερινό κέντρο στο Λονδίνο έγινε ο Γιουσέιν Μπολτ, ο τζαμαϊκανός θρύλος των σπριντ.

Ο Μπολτ μπορεί να έχει αποσυρθεί από το στίβο, ωστόσο συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον για... λάθος λόγους.

Ο Τζαμαϊκανός βρέθηκε σε νυχτερινό μαγαζί του Λονδίνου και κατά την αποχώρησή του, έμπλεξε σε καυγά.

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