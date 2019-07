Στην Πάτρα για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα η Στεφανίδη (pic)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρεθώ στην Πάτρα για να αγωνιστώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Σας προσκαλώ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο να δείτε και να στηρίξετε την προσπάθεια όλων των Ελλήνων αθλητών στην προετοιμασία μας προς το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντοχα, στα τέλη του Σεπτέμβρη. #nike #stoiximangr #toyota #ibank #elpe #tempur #seventeen #lorvenn #nationals #polevault #polevaulting #athletics #trackandfield #sport #athlete #jump #patra #greece

