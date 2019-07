Χρυσό μετάλλιο για την Καρύδη στο Ευρωπαϊκό Κ-20! (vid)

Το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-20 του Μπορός κέρδισε η Σπυριδούλα Καρύδη.

Η ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε με πανελλήνιο ρεκόρ Κ-20 και άλμα στα 14,00μ! Η Καρύδη στα δύο άλματα που ακολούθησαν πέτυχε 13,67 μ. και 13,76 μ., επιδόσεις καλύτερες από το 13,63 μ., που ήταν το ρεκόρ της πριν την έναρξη των αγώνων κι έπειτα συνέχισε με 13,57 μ., αφησε το πέμπτο της άλμα και σημείωσε 13,60 μ. στο έκτο και τελευταίο.

Η Αλεξάντρα Νάτσεβα (Βουλγαρία) η νικήτρια πέρυσι στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Τάμπερε και κορυφαία φέτος στον κόσμο στην ηλικία της με 14,12 μ. έμεινε στη δεύτερη θέση με καλύτερη προσπάθεια στα 13,81 μέτρα, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Λάσμαν (Λετονία) με 13,48 μέτρα.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ ανήκε στην Βούλα Παπαχρήστου και ήταν 13,84 μ. από τις 2 Φεβρουαρίου του 2008. Αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο της χώρας μας στο αγώνισμα και το δεύτερο στο σύνολο, αφού στο βάθρο των νικητριών έχει ανέβει στο παρελθόν και η Αθανασία Πέρρα.

Η Καρύδη έγινε η 12η Ελληνίδα που ξεπερνάει το φράγμα των 14,00 μ. και φυσικά η πρώτη της ηλικίας της στη χώρα μας.

Η νεαρή προέρχεται από πολύ καλή περσινή σεζόν, όπου κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Γκιορ, ήταν τέταρτη στην ίδια διοργάνωση στο τριπλούν. Μετά τη σημερινή της διάκριση η Καρύδη στρέφει την προσοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 του 2020.

Η χώρα μας κατέκτησε το πρώτο της χρυσό στη διοργάνωση και το δεύτερο στο σύνολο, αφού στο βάθρο ανέβηκε την Παρασκευή ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στη σφυροβολία.

And this jump from Spiridoula Karidi wins gold in the triple jump. #Boras2019 pic.twitter.com/Krdcu1IanU

— European Athletics (@EuroAthletics) July 20, 2019