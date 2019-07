Πήρε... το πανελλήνιο ρεκόρ της Παπαχρήστου η Καρύδη (vid)

Το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπορός βελτίωσε στο πρώτο της άλμα στον τελικό του τριπλούν η Σπυριδούλα Καρύδη.

Η νεαρή αθλήτρια παρότι είχε αντίθετο άνεμο "προσγειώθηκε" στα 14,00 μ. (-2,4) και βελτίωσε το ρεκόρ της Βούλας Παπαχρήσρου, το οποίο ήταν 13,84 μ. και κρατούσε από τις 2 Φεβρουαρίου του 2008.

Η Καρύδη, που είχε ατομικό ρεκόρ 13,64 μέτρα συνεχίζει αυτή την ώρα τον αγώνα της με στόχο το χρυσό μετάλλιο.

Absolutely perfect on the board!

Greece's Spiridoula Karidi begins the triple jump final with a national U20 record of 14.00m.

Her previous lifetime best was 13.64m! pic.twitter.com/Krdcu1IanU

— European Athletics (@EuroAthletics) July 20, 2019