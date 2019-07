Σπουδαία εμφάνιση και 7η στο Ευρωπαϊκό Κ-20 η Δόση (vid)

Σπουδαία εμφάνιση και 7η θέση για την Παναγιώτη Δόση στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-20 του Μπορός.

Η πρωταθλήτρια από την Κέρκυρα έκανε νέο ατομικό ρεκόρ με 1,84 μ. και έδειξε ότι το μέλλον της ανήκει.

Η Δόση ξεκίνησε τον αγώνα της με έγκυρο άλμα στο 1,75 μ. κι 1,80 μ. και στη συνέχεια πέρασε με την τρίτη προσπάθεια το 1,84 μ. ξεπερνώντας κατά ένα εκατοστό το ρεκόρ της.

Μάλιστα η Δόση όπως και στον προκριματικό έτσι και στον τελικό πανηγύρισε το πετυχημένο της άλμα με μια δυνατή κραυγή, που έδειξε την ανακούφιση και συνάμα τη χαρά της.

Η αθλήτρια που γυμνάζεται με τον πατέρα της, Θοδωρή Δόση, συνέχισε στο 1,87 μ., όπου είχε πολύ καλά άλματα. Η 18χρονη - η οποία θα είναι και το 2020 στην κατηγορία Κ20 - στους αγώνες που ακολουθούν θα κυνηγήσει ύψη πάνω από τα 1,85 μ., που είναι το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η φοβερή και τρομερή Γιαροσλάβα Μάχουτσικ (Ουκρανία) με 1,92 μ., και ακολούθησαν οι Ρωσίδες Χαλίκοβα και Σπιροντόνοβα ε 190 μ. και 1,87 μέτρα. Μάλιστα η Χαλίκοβα πέτυχε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο στην κατηγορία Κ18.

Third-time delight and a lifetime best of 1.84m for Greece's Panayiota Dosi in the high jump final! pic.twitter.com/t6PDICcft4

— European Athletics (@EuroAthletics) July 20, 2019