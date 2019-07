Ασημένιο μετάλλιο με ρεκόρ για τον Φρεντζεσκάκη στο Ευρωπαϊκό Κ-20 (vid)

Με βολή στα 84,22 μ ο Χρήστος Φραντζεσκάκης κατέκτησε τη 2η θέση στον τελικό της σφυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-20 στο Μπορός και χάρισε το πρώτο μετάλλιο στη χώρα μας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε με την 4η βολή στην επίδοση που του χάρισε το μετάλλιο και η οποία είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων.

Ο Φραντζεσκάκης μπήκε μουδιασμένα στον αγώνα, αφού έκανε δύο άκυρες προσπάθειες και στην τρίτη πέτυχε βολή στα 75,85 μ., που τον έβαλε στην οχτάδα και παράλληλα παρέτεινε την παρουσία του στον αγώνα.

Η τέταρτη βολή 19χρονου μετρήθηκε στα 84,22 μ., επίδοση καλύτερη από το δικό του 81,62 μ., που ήταν το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά και το 82,97 μ., που ήταν το ρεκόρ Ευρώπης στην κατηγορία Κ20, μέχρι την έναρξη των αγώνων.

Την επίδοση βελτίωσε δύο φορές στη διάρκεια του τελικού ο εξαιρετικός Κόχαν ο οποίος επικράτησε με 84,73 μ., ενώ νωρίτερα είχε πετύχει 83,47 μέτρα. Ο Ουκρανός, ο οποίος πέρυσι έκανε παγκόσμιο ρεκόρ Κ18, βελτίωσε τρεις φορές στη διάρκεια του αγώνα και το ρεκόρ διοργάνωσης.

Ο Φραντζεσκάκης είναι ο δεύτερος αυτή τη στιγμή αθλητής όλων των εποχών στην Ευρώπη, πίσω από τον Κόχαν.

Ο αθλητής μας στις δύο τελευταίες του βολές ήταν άκυρος. Η χώρα μας κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση και το 25ο στην ιστορία του θεσμού. Αυτό είναι το δεύτερο μετάλλιο μας στη σφυροβολία, αφού το 1989 ο Σάββας Σαριτζόγλου ήταν επίσης δεύτερος.

The hammer final isn't over just yet!

Greece's Hristos Frantzeskakis surpasses the previous European U20 hammer record with a fourth round throw of 84.22m. #Boras2019 pic.twitter.com/wAmp9SLOlm

— European Athletics (@EuroAthletics) July 19, 2019