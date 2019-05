Το porosea γίνεται θεσμός

Ανανεωμένο και με πολλές εκπλήξεις, με φόντο τα υπέροχα τοπία του πανέμορφου Πόρου, το POROSEA, η σπουδαία αθλητική εκδήλωση multisport (τριάθλου, aquathlon, κολύμβησης και δρομικά) που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πόρου, το Saronic Triathlon Club και η εταιρεία whynot επιστρέφει για τρίτη χρονιά στις 8 & 9 Ιουνίου 2019 σε ένα διήμερο που υπόσχεται πολλές και έντονες συγκινήσεις.

Στο πανέμορφο νησί της νοτιοδυτικής άκρης του Σαρωνικού οι επισκέπτες και αθλητές που θα συμμετέχουν στα αγωνίσματα, θα απολαύσουν ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει δράση, διασκέδαση και συγκινήσεις, που θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο, σε έναν νέο multisport θεσμό που συγκεντρώνει τα βλέμματα Ελλήνων, αλλά και ξένων αθλητών.

Η συνδιοργανώτρια εταιρεία whynot, που ανέλαβε την διοργάνωση για 2η χρονιά υπόσχεται μια αθλητική εκδήλωση με πολλές καινοτομίες και βελτιώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με στόχο να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να ενισχύσει την δυναμική της διοργάνωσης.

Για πρώτη φορά θα υπάρχει και standard (Ολυμπιακή απόσταση) triathlon, εκτός από την Sprtint απόσταση, γεγονός που έχει προκαλέσει τους κορυφαίους τριαθλητές της χώρας.

Μια από τις βασικές αλλαγές αφορά στο κολυμβητικό σκέλος του τριάθλου, το οποίο δεν θα διεξαχθεί αυτή τη φορά στο λιμάνι του νησιού, αλλά στην παραλία Ασκέλι, μια από τις πιο γραφικές γωνιές του νησιού, με θέα στον Σαρωνικό.

Αλλαγές υπάρχουν επίσης και στα άλλα αγωνίσματα του τριάθλου, όπου το ποδηλατικό σκέλος κινείται πλέον περιφερειακά του νησιού, με τους ποδηλάτες να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όλες τις ομορφιές του νησιού, ενώ η ζώνη αλλαγής των αγωνισμάτων θα είναι στο δημοτικό Στάδιο.

Οι δρομικές διαδρομές έχουν δεχθεί επίσης μετατροπές, έχοντας διατηρήσει τμήματα στα γραφικά καλντερίμια του νησιού, αλλά με περιορισμό σε πολλά από τα ανηφορικά τμήματα, καθιστώντας την διαδρομή πιο εύκολη και απολαυστικοί για τους αθλητές.

Σημαντική είναι και η παρουσία του ανθρώπινου δυναμικού που θα υποστηρίξει τη διοργάνωση, την οποία έχουν αγκαλιάσει όλοι, δείχνοντας την διαρκώς αναπτυσσόμενη δυναμική της. Σε όλη τη διάρκεια του διημέρου, θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους περισσότεροι από 150 εθελοντές, για την ασφάλεια των κολυμβητών θα μεριμνήσουν 8 ναυαγοσώστες, υπό την επίβλεψη του Λιμεναρχείου και για των επισκεπτών σε επαγρύπνηση θα είναι η Ελληνική Αστυνομία, την υγεία των αθλητών φροντίζει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ενώ το αγωνιστικό σκέλος υποστηρίζουν με την παρουσία τους 4 κριτές που θα επιμεληθούν τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων και την εποπτεία της διοργάνωσης.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και με την υποστήριξη του Saronic Triathlon club και της Panexpedition. Πολλοί αναμένεται να είναι οι υποστηρικτές, που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες και μέχρι την επίσημη έναρξη του διημέρου.

Με μήνυμά του, ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, προσκαλεί αθλητές και επισκέπτες να πάρουν μέρος σε αυτόν τον θεσμό που πραγματοποιείται στο όμορφο νησί του Αργοσαρωνικού.

«Με ενθουσιασμό, κέφι, προσμονή και διάθεση για πολλές εκπλήξεις, ο Δήμος Πόρου και η εταιρεία whynot, σχεδιάζουμε τις διαδρομές για το Porosea 2019 που θα περιέχει τρίαθλο, τρέξιμο και κολύμπι. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, όλο το νησί, το δυναμικό του Δήμου, τα αθλητικά σωματεία, οι επιχειρηματίες και πρώτοι από όλους οι εθελοντές μας, θα βρίσκονται επί ποδός. Επιδίωξή μας είναι να προσφέρουμε σε όλους μία άρτια διοργάνωση, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, όσο και στο κομμάτι της φιλοξενίας, των καλλιτεχνικών δρώμενων και γενικά της απόλαυσης του νησιού μας. Με απόλυτο σεβασμό σε αθλητές και συνοδούς, σταθερή μας επιδίωξη είναι να αναδείξουμε τον Πόρο σε κορυφαίο προορισμό αθλητικών διοργανώσεων. Σάς ευχόμαστε καλή προετοιμασία και σας περιμένουμε στον Πόρο στις 8 και 9 Ιουνίου 2019!», το μήνυμα του Δημάρχου.

Χρυσοί χορηγοί της διοργάνωσης είναι η εταιρεία ΒΙΚΟΣ, καθώς και η Dole.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ, η ΕΡΑσπορ, το RunnFun, το Poros News, το Saronic Magazine και το sportevent.gr

«Ελα να πάμε στο νησί», λοιπόν, για να απολαύσουμε γραφικά τοπία, γαλάζια νερά, άθληση, διασκέδαση, εκπλήξεις και πολλά χαμόγελα!

Οι εγγραφές συνεχίζονται. Μείνετε συντονισμένοι για πολλές ακόμα εκπλήξεις!

site: https://why-n.gr/event/porosea-2019/

facebook: https://www.facebook.com/whynoteventsgr/

instagram: https://www.instagram.com/why_not.gr/

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Σάββατο 08 Ιουνίου 2019

10.00 – 21.00: Λειτουργία γραμματείας στo κτήριο Συγγρού. Προσοχή, η γραμματεία δεν βρίσκεται στο χώρο διεξαγωγής των κολυμβητικών αγώνων.

11.00 : Κολύμβηση Kids 300m στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου

11.15 : Κολύμβηση 1500m στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου

11.30 : Κολύμβηση 3000m στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου

13.00 : Aqua Aerobics by Niovi Mara παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου

13.45: Απονομές κολυμβητικών αγώνων στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου

17.45 – 18.00: City Run 1500m, εκκίνηση και τερματισμός στην πλατεία Ηρώων, λιμάνι Πόρου.

18.00 – 18.50: City Run 5.000m εκκίνηση και τερματισμός στην πλατεία Ηρώων, λιμάνι Πόρου.

18.10 – 19.20: City Run 10.000m, εκκίνηση και τερματισμός στην πλατεία Ηρώων, λιμάνι Πόρου.

20.00 – 20.45: Απονομές δρομικών αγώνων στην πλατεία Ηρώων, λιμάνι Πόρου.

20.30: Pasta Party

21.00 – 21.30: Briefing Τριάθλου & Aquathlon στο κτήριο Συγγρού.

21.30: Μουσική Συναυλία

Κυριακή 09 Ιουνίου 2019

07.00 – 11.00: Λειτουργία γραμματείας στo κτήριο Συγγρού. Προσοχή, η γραμματεία δεν βρίσκεται στο χώρο διεξαγωγής των αγωνισμάτων

07.30 – 08.30: Bike check in για Standard & Sprint

09.00: Εκκίνηση Sprint & Aquathlon

09.15: Εκκίνηση Standard

10.30 – 11.00: Bike check in για Super Sprint & Kids

11.30: Εκκίνηση Super Sprint (Με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί το ποδηλατικό σκέλος των Sprint & Standard)

12.30: Εκκίνηση Kids

12.30 – 14.00: Bike check out

13.30: Απονομές Τριάθλου & Aquathlon στην πλατεία Ηρώων, λιμάνι Πόρου.