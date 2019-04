Έχει γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.

Τα 8 χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ιδιαίτερα στον στίβο δίνουν το δικαίωμα στον Γιουσέιν Μπολτ να κερδίζει χρήματα σ' όλο τον κόσμο χωρίς να ... ιδρώσει ιδιαίτερα.

Διαφημίζει τα πάντα και είναι προσκεκλημένος στις μεγαλύτερες διοργανώσεις της υφηλίου για να δώσει κάτι από την αίγλη του.

Ο Τζαμαϊκανός σπρίντερ "χτύπησε" και πάλι στο Περού συμμετέχοντας σ' αγώνα ...με τρίκυκλο! Παρουσία εκατοντάδων θεατών στους δρόμους της Λίμα του Περού ο Μπολτ κέρδισε τρίκυκλο ταξί και αποθεώθηκε!

Usain Bolt raced against a motorcycle taxi in Peru and won.

This is only the latest of a series of bizarre races for Bolt: in the past he challenged a bus, lost against Prince Harry and proved himself to be the fastest man in zero gravity.#UsainBolt #Bolt pic.twitter.com/Ir2i42iaOE

— On Demand News (@ODN) April 3, 2019