H AEK είναι η ομάδα της καρδιάς της Βούλας Παπαχρήστου! (pic)

Τώρα που κοπάζουν οι πανηγυρισμοί,η καρδιά μου συνεχίζει να χτυπάει δυνατά έχοντας στο νου μου αυτούς που χάθηκαν.Σε αυτούς αφιερώνω το μετάλλιο και την επιτυχία μου καθώς και σε όλους όσοι πάλεψαν με την καταστροφή τις προηγούμενες ημέρες!Ευχαριστώ μέσα απο την καρδιά μου την Ομοσπονδία μου,τον Πρόεδρο κ.Παναγόπουλο για την μεγάλη στήριξη που μου έχουν παράσχει ολα αυτά χρόνια, τον Εθνικό προπόνητη κ.Κουσιωρα τον προπονητή μου Γιωργο Πομασκι που με μεθοδικότητα όλα αυτά τα χρόνια με οδηγεί σε επιτυχίες, την τεράστια οικογένεια της @nike @nikewomen τον Σύλλογο και ομαδα της καρδιας μου @aek #AEKκαθώς και την οικογένειά μου που ειναι πάντα δίπλα στις καλές και στις κακές στιγμές μου!Ελπίζω για μια στιγμή να σας έκανα χαρούμενους και περήφανους!Ανθρωπιά,αλληλεγγύη.Πιστη και δύναμη απο όλους ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και οι επιτυχίες θα ειναι περισσότερες και μεγαλύτερες!!

