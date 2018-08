Η γκάφα του αιώνα: Nόμιζε ότι τερμάτισε και είχε έναν ακόμα γύρο! (vid)

Πριν τρεις μέρες η Λόνα Σάλπετερ από τη Κένυα που αγωνίζεται με τα χρώματα του Ισραήλ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Βερολίνου, έγραψε ιστορία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 10 χιλιόμετρα. Σήμερα έγραψε και πάλι ιστορία αλλά με αρνητικό τρόπο, καθώς αυτό που έκανε άνετα μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις μεγαλύτερες γκάφες του αθλήματος. Τι έκανε; Ενώ βρισκόταν μισό μόλις μέτρο πίσω από την Ολλανδέζα Σιφάν Χασάν και ήθελε ακόμα έναν γύρο για να ολοκληρωθεί ο αγώνας, αυτή νόμισε πως τελείωσε και σταμάτησε. Αυτό είχε ως θλιβερή συνέπεια να χάσει τρομερό έδαφος και στο τέλος να τερματίσει 4η, σε μια κούρσα που θα μείνει αξέχαστη σε όσους την είδαν, καθώς η δρομέας από την Κένυα, έκανε όντως απίστευτη γκάφα.

